Starbucks sta vivendo un cambio di leadership mentre lotta contro il calo delle vendite e l’insoddisfazione dei clienti.

Brian Niccol, il neo-nominato direttore della catena di caffè, ha delineato un piano per semplificare il menù dell’azienda e rivalutare la sua strategia di prezzi.

La decisione arriva in un momento in cui le vendite globali sono diminuite del 7% tra luglio e settembre 2024, con la flessione più pronunciata in Cina, dove le vendite sono diminuite del 14%.

Il colosso del caffè deve anche fare i conti con le critiche relative ai problemi di personale, alle lunghe code e all’impatto delle campagne sui social media legate al conflitto tra Israele e Gaza.

Uno degli obiettivi principali di Niccol è quello di rispondere alle frustrazioni dei clienti, tra cui un menù complesso e negozi affollati.

L’azienda intende semplificare la propria offerta, rendendola più semplice da utilizzare per i clienti e riducendo i tempi di preparazione del personale.

Niccol ha sottolineato la necessità di “migliorare l’ordine e il pagamento tramite dispositivi mobili” per evitare colli di bottiglia nelle ore di punta.

L’iniziativa mira a migliorare l’esperienza complessiva del cliente, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Il rallentamento della Cina inciderà sui risultati globali di Starbucks?

Il calo delle vendite in Cina ha colpito duramente Starbucks, riflettendo le più ampie sfide economiche della regione.

Il calo del 14% delle vendite in questo mercato ha contribuito in modo significativo al calo globale del 7% dell’azienda.

Il rallentamento economico in Cina ha messo sotto pressione la spesa dei consumatori, rendendo difficile per Starbucks mantenere il suo slancio di vendite.

I dirigenti dell’azienda hanno riconosciuto che, nonostante i crescenti investimenti, non sono riusciti a contrastare la tendenza al ribasso del traffico clienti.

Gli ostacoli operativi di Starbucks

Oltre alla complessità del menù, Starbucks deve fare i conti con la carenza di personale, che ha rallentato il servizio in diverse sedi.

Queste sfide hanno causato insoddisfazione tra i clienti, soprattutto nei periodi di punta, quando le code possono essere molto lunghe.

Gli sforzi dell’azienda per trattenere e attrarre personale non hanno ancora risolto del tutto questi problemi, che continuano a influire sull’esperienza in negozio.

La decisione dell’azienda di sospendere le previsioni finanziarie per il 2025 evidenzia le incertezze del mercato attuale.

A causa del rallentamento delle vendite e dell’aumento dei costi, Starbucks si trova ad affrontare sfide significative per stabilizzare la propria attività.

Questo annuncio ha portato a un calo del 4% del prezzo delle azioni, riflettendo le preoccupazioni degli investitori sulla capacità del colosso del caffè di superare queste sfide.

Si prevede che Starbucks pubblicherà la prossima settimana i risultati finanziari dettagliati, che potrebbero fornire ulteriori spunti sulla sua strategia di ripresa.

Quali altri fattori influenzano Starbucks?

Anche Starbucks ha dovuto affrontare le critiche di un post sui social media pubblicato da un sindacato con sede negli Stati Uniti, che esprimeva sostegno alla Palestina dopo l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas.

L’azienda ha rapidamente preso le distanze dalla dichiarazione, sottolineando che il post non rifletteva la sua posizione ufficiale.

Nonostante la rimozione, il post è diventato virale, scatenando richieste di boicottaggio e proteste.

L’incidente ha creato ulteriori problemi di pubbliche relazioni per Starbucks, in particolare nelle regioni in cui il conflitto ha accentuato la sensibilità.

Brian Niccol, in precedenza CEO di Chipotle, è stato chiamato a guidare Starbucks in questi tempi turbolenti. Il suo piano di fare il pendolare frequentemente dalla California a Seattle ha attirato critiche, in particolare data la posizione di Starbucks sulla responsabilità ambientale.

Il predecessore di Niccol, Laxman Narasimhan, aveva tentato di introdurre nuovi piatti nel menù e di velocizzare il servizio prima di andarsene, dopo soli 18 mesi.

Il cambio di leadership segna un periodo critico per Starbucks, che punta a riconquistare la fiducia dei clienti e a migliorare la propria efficienza operativa.