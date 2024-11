L’oro si aggira vicino ai massimi storici in mezzo alle tensioni geopolitiche; il palladio sale a causa dei rischi di sanzioni

Giovedì i prezzi dei principali metalli preziosi si sono mossi in territorio positivo, poiché le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno spinto gli investitori ad acquistare beni rifugio.

I prezzi dell’oro e dell’argento si sono mantenuti vicini ai massimi recenti, mentre Israele intensificava i combattimenti contro Hezbollah, sostenuto dall’Iran, a Gaza e in Libano.

Secondo alcune indiscrezioni, giovedì un attacco israeliano avrebbe colpito la capitale siriana Damasco, alimentando i timori di un’ulteriore escalation delle tensioni nella regione.

Inoltre, gli Stati Uniti avrebbero dichiarato che per la prima volta la Corea del Nord ha inviato 3.000 soldati per assistere la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.

L’oro è sostenuto dai flussi verso i beni rifugio

Il mercato attende ancora la risposta di Israele all’attacco dell’Iran del 1° ottobre.

Gli operatori economici ritengono che la rappresaglia di Israele contro l’Iran inasprirebbe ulteriormente il conflitto in corso.

Si tratta di un trend rialzista per l’oro, poiché gli investitori tendono ad acquistare maggiori quantità di metallo prezioso nei momenti di difficoltà, a causa del suo valore di rifugio.

Nel frattempo, il candidato repubblicano statunitense Donald Trump sembra avere la meglio sulla vicepresidente Kamala Harris nelle prossime elezioni.

Una vittoria di Trump potrebbe aumentare la domanda di metallo giallo come bene rifugio, a causa della sua posizione radicale sui dazi e su altri argomenti.

Gli analisti delle materie prime di HSBC hanno affermato in una nota:

La traiettoria ascendente a breve termine non mostra segni di rallentamento. I prezzi dell’oro potrebbero salire ulteriormente nel breve termine e fino al 2025, ma il rally potrebbe diventare troppo intenso e forse essere frenato quando il dollaro statunitense e i rendimenti statunitensi rimarranno stabili.

Le principali banche centrali tagliano i tassi

Mercoledì la Banca del Canada ha tagliato il tasso di interesse di 50 punti base.

I tassi di interesse più bassi sono di buon auspicio per materie prime come lingotti e palladio, poiché sono metalli non redditizi.

Il mercato si aspetta inoltre che la Banca Centrale Europea riduca i tassi di 50 punti base a dicembre, il che favorirà l’aumento dei prezzi delle materie prime.

“Con i tassi di interesse destinati a scendere rapidamente in tutto il mondo, l’oro dovrebbe trarne vantaggio, poiché ciò aumenterà la sua attrattiva come asset che non paga interessi”, ha affermato Fxstreet.com in un rapporto.

Nel frattempo, gli operatori si aspettano che la Federal Reserve statunitense riduca i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di politica monetaria di novembre.

Secondo CME FedWatch, gli operatori hanno stimato una probabilità del 92,9% di un taglio dei tassi di 25 punti base a novembre.

L’argento sta guadagnando slancio

I prezzi dell’argento sul COMEX hanno toccato un nuovo massimo degli ultimi 12 anni nelle ultime sedute. Attualmente i prezzi si aggirano intorno ai 35 dollari l’oncia.

Zain Vawda, analista di mercato presso OANDA, ha affermato in una nota:

Attualmente l’argento viene scambiato a metà dei 34 e gli analisti di mercato notano che potrebbero esserci ulteriori guadagni in arrivo.

L’argento non è solo un metallo prezioso, ma anche un metallo industriale.

Viene utilizzato in moltissimi prodotti elettronici fabbricati oggi e l’avvento della tecnologia non farà che aumentare la domanda di questa materia prima.

“Data la carenza fisica già presente nei mercati dell’argento, c’è un’enorme possibilità che il rally possa continuare”, ha aggiunto Vawda.

Osservando il grafico sottostante, è possibile notare l’enorme discrepanza tra domanda (linea blu) e offerta (linea bianca), che prevedo sosterrà i prezzi in futuro. Source: Market Pulse

I prezzi del palladio aumentano

I futures sul palladio hanno registrato un forte rialzo nelle ultime due sessioni dopo le notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero chiesto ai membri del G-7 di valutare l’imposizione di sanzioni al palladio e al titanio russi.

“Tuttavia, potrebbe essere difficile convincere altre nazioni a imporre sanzioni al palladio russo, dato il suo predominio come fornitore globale, che costituisce circa il 40% dell’offerta globale”, hanno affermato gli analisti di ING Group in una nota.

Al momento in cui scriviamo, il contratto del palladio di dicembre sul New York Mercantile Exchange era a 1.145,03 dollari l’oncia, in rialzo del 7,5% rispetto alla chiusura precedente.