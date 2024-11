Quali sono le previsioni del FMI per le economie globali nel 2024 e nel 2025?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha recentemente pubblicato una serie di aggiornamenti al suo World Economic Outlook, facendo luce sugli sviluppi più recenti in tutte le economie del mondo.

In prima linea ci sono due economie critiche: gli Stati Uniti e la Cina.

Mentre l’economia statunitense dimostra di essere resiliente di fronte all’inasprimento della politica monetaria, lo slancio economico della Cina sta affievolendosi, gravato dalle sfide interne.

Sebbene il FMI continui a fornire una prospettiva relativamente ottimistica circa l’andamento generale dell’economia mondiale, ha anche evidenziato alcuni rischi e opportunità significativi che potrebbero caratterizzare i prossimi anni.

Gli Stati Uniti sono ancora il motore della crescita globale?

Nelle sue ultime previsioni, il FMI ha aumentato la previsione di crescita del PIL statunitense per il 2024 dal 2,6% al 2,8%, rendendola la più solida tra le economie sviluppate.

Questo incremento è dovuto in gran parte alla robusta spesa dei consumatori, alimentata dall’aumento dei salari e da un mercato del lavoro ristretto.

Gli Stati Uniti sono riusciti a superare un periodo di elevata inflazione senza sprofondare in recessione, un’impresa che il FMI definisce un “atterraggio morbido”.

Questa prospettiva positiva suggerisce che la stretta monetaria della Federal Reserve non ha ostacolato l’attività economica tanto quanto alcuni temevano.

La resilienza della spesa dei consumatori statunitensi è un pilastro fondamentale a sostegno di questa crescita.

Nonostante le preoccupazioni iniziali circa l’impatto dei tassi di interesse più elevati, le famiglie americane continuano a trainare l’attività economica.

Questa forza ha aiutato gli Stati Uniti a mantenere il loro ruolo di forza stabilizzatrice in un’economia globale altrimenti caratterizzata dall’incertezza.

Secondo l’economista capo del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, i rischi di una recessione negli Stati Uniti sono ormai diminuiti, a patto che non si verifichino bruschi shock all’economia.

Tuttavia, nonostante le prospettive positive, non mancano le sfide.

Le imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti aggiungono una notevole incertezza alle prospettive dell’economia. Entrambi i candidati hanno discusso di tariffe significative sulle importazioni cinesi, con l’ex presidente Donald Trump che propone imposte elevate fino al 60%.

Il FMI ha avvertito che tali misure protezionistiche potrebbero danneggiare sia l’economia statunitense che quella globale, riducendo la crescita complessiva del PIL fino allo 0,8% nel 2025 se i dazi doganali dovessero aumentare.

Perché la Cina sta perdendo slancio?

Contrariamente alle ottimistiche previsioni degli Stati Uniti, si prevede che la crescita economica della Cina rallenterà notevolmente.

Il FMI ha rivisto al ribasso le sue previsioni per la Cina nel 2024, portandole al 4,8%, rispetto alla precedente stima del 5%.

Le ragioni sono molteplici: un mercato immobiliare in difficoltà, scarsa fiducia dei consumatori e misure di stimolo che devono ancora avere un impatto significativo.

Nonostante le recenti misure adottate dalla Banca Popolare Cinese per incrementare i prestiti, il FMI non ha incorporato queste misure nelle sue proiezioni, adducendo come motivazione la mancanza di dettagli e gli effetti immediati.

Le sfide della Cina sono radicate. Il paese sta affrontando una crisi del settore immobiliare che ha eroso una fonte fondamentale di ricchezza delle famiglie, frenando ulteriormente la spesa dei consumatori. Mentre la Cina ha tradizionalmente fatto affidamento sulle esportazioni per guidare la crescita, la debole domanda interna ha portato a una maggiore dipendenza dai mercati esterni. Questa dipendenza, tuttavia, non è esente da rischi, soprattutto perché la domanda globale rimane incerta.

Sia la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen che Gourinchas sottolineano l’importanza di stimolare la domanda interna in Cina.

Secondo Gourinchas, sono i fattori macroeconomici, piuttosto che le politiche industriali, a determinare gli attuali surplus commerciali della Cina.

Il FMI ritiene che per correggere questi squilibri, la Cina debba sviluppare reti di sicurezza sociale più solide e affrontare i problemi strutturali della sua economia, come i problemi del settore immobiliare.

Un’attenzione maggiore alla promozione dei consumi potrebbe aiutare la Cina ad allontanarsi dalla dipendenza dalle esportazioni e ad attenuare alcune delle pressioni accumulate nell’ultimo anno.

E il resto del mondo?

A livello globale, il FMI prevede una crescita del 3,2% sia per il 2024 che per il 2025, in leggero calo rispetto alle stime di luglio.

Questa prospettiva è attenuata da un mix di opportunità e rischi nelle diverse regioni.

Ad esempio, l’America Latina ha assistito a una revisione al rialzo delle sue previsioni di crescita, con le prospettive del Brasile in miglioramento grazie ai forti consumi privati e agli investimenti.

Si prevede che l’economia brasiliana crescerà del 3% nel 2024, un netto miglioramento rispetto alle stime precedenti.

Tuttavia, altre regioni non se la passano altrettanto bene.

Si prevede che l’Eurozona crescerà solo dello 0,8% nel 2024, mentre persistono le sfide nel settore manifatturiero tedesco e nell’attività economica italiana.

Anche il Giappone si trova ad affrontare un rallentamento nelle sue prospettive di crescita: il FMI ha ridotto le sue previsioni per il 2024 allo 0,3% a causa delle interruzioni dell’approvvigionamento e del venir meno dei benefici del turismo post-pandemia.

Nonostante questi declassamenti, il FMI prevede una ripresa per il Giappone nel 2025, trainata dall’aumento dei salari reali e da una maggiore spesa dei consumatori.

I mercati emergenti come l’India continuano a rappresentare un punto di forza dell’economia mondiale.

Il FMI prevede che il PIL dell’India crescerà del 7% nel 2024, mantenendo la sua posizione di una delle principali economie in più rapida crescita.

Ciò è dovuto in parte a un cambiamento nelle tendenze della produzione globale, poiché sempre più aziende cercano di diversificare le proprie catene di fornitura allontanandosi dalla Cina.

Tuttavia, sebbene la crescita complessiva dell’India resti solida, persistono delle difficoltà nel garantire che questa crescita apporti benefici alla popolazione più ampia.

Quali sono i principali rischi e opportunità?

Nel complesso, le prospettive economiche globali appaiono stabili, ma con alcune minacce esterne.

Il FMI ha individuato diversi potenziali rischi che potrebbero compromettere le prospettive di crescita, tra cui tensioni geopolitiche, conflitti commerciali e volatilità dei mercati finanziari.

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina restano particolarmente cruciali, con tariffe e politiche commerciali destinate a influenzare non solo le relazioni bilaterali, ma anche il più ampio panorama economico globale.

Inoltre, il FMI è preoccupato per l’aumento del debito globale, che dovrebbe raggiungere i 100 trilioni di dollari entro la fine del 2024. Ciò rappresenta una sfida critica per molte economie, in particolare quelle con uno spazio fiscale limitato.

Il FMI consiglia ai paesi di stabilizzare le dinamiche del debito e di perseguire un attento risanamento fiscale per evitare improvvisi aggiustamenti indotti dal mercato.

Come osserva Gourinchas, “rinviare l’aggiustamento significherà solo che alla fine sarà necessaria una correzione più ampia”, evidenziando la necessità di una gestione economica proattiva.

Ci sono anche delle opportunità in mezzo a queste sfide. Per paesi come il Brasile, un investimento continuo in infrastrutture e programmi sociali potrebbe aiutare a sostenere la crescita.

Per la Cina, uno spostamento verso una crescita guidata dai consumi potrebbe alleviare alcune delle pressioni economiche e offrire un percorso più equilibrato verso il futuro.

Il FMI vede anche del potenziale negli sforzi globali per la transizione verso l’energia verde, che potrebbero creare nuove opportunità di crescita per le economie disposte a investire in tecnologie sostenibili.

Il percorso da seguire

Le prospettive economiche globali per il 2024 dipenderanno in larga misura dal modo in cui i paesi chiave gestiranno le loro sfide, soprattutto considerando le incertezze politiche all’orizzonte.

Gli Stati Uniti sono in una posizione di forza, ma le prossime elezioni presidenziali potrebbero rimodellare le politiche commerciali, fiscali e ambientali, nonché la posizione del Paese sui conflitti geopolitici in corso.

Nel frattempo, se vuole mantenere la stabilità, la Cina deve affrontare problemi più profondi nel suo mercato immobiliare e trovare il modo di incrementare la spesa dei consumatori.

Guardando più avanti, al 2025, il FMI prevede un leggero miglioramento, con una crescita globale prevista in aumento al 3,2%.

Tuttavia, tutto dipende dalla capacità dei paesi di adattarsi alle mutevoli condizioni.

Gli Stati Uniti devono bilanciare le loro politiche fiscali, mentre la Cina deve compiere progressi concreti nelle riforme interne.

Anche regioni come l’Europa e il Giappone dovranno concentrarsi sui loro problemi strutturali per tenere il passo.

Il 2024 segnerà un percorso costante verso la ripresa o un anno di rischi elevati determinerà la traiettoria fino al 2025 e oltre.