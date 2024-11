Paik Jong-won, uno chef diventato ristoratore con una fama mondiale appena acquisita, è pronto a rendere pubblica questa settimana la sua catena di ristoranti, dando speranza al mercato delle IPO in difficoltà della Corea del Sud.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

L’IPO di Theborn Korea , la catena di ristoranti fondata da Paik, arriva in un momento critico, poiché l’attività di IPO in Corea del Sud è diminuita negli ultimi anni.

Advertisement

Si prevede che questa IPO raccoglierà fino a 84 miliardi di won (61 milioni di dollari) nella fascia di prezzo più alta, portando potenzialmente la valutazione della società a 405 miliardi di won.

La quotazione offre agli investitori una rara opportunità di sfruttare il crescente fascino della cucina coreana, trainata dall’ondata globale della cultura coreana.

Paik Jong-won: da chef famoso a magnate degli affari

Copy link to section

Paik, noto come il “Gordon Ramsay della Corea del Sud”, ha ottenuto riconoscimenti internazionali grazie alla sua apparizione in Culinary Class Wars , una serie Netflix che ha raggiunto il primo posto nella classifica mondiale dei programmi TV non in lingua inglese della piattaforma di streaming.

La sua crescente presenza sui media, insieme al suo canale YouTube che vanta 6,6 milioni di iscritti, hanno consolidato il suo status di icona culturale e innovatore culinario.

Fondata nel 1994, Theborn Korea gestisce oltre 2.900 ristoranti con 25 marchi, tra cui nomi famosi come Paik’s Coffee e Hong Kong Banjum.

Il portafoglio diversificato dell’azienda e la strategia incentrata sulla convenienza ne hanno fatto un punto fermo nel panorama della ristorazione sudcoreana.

L’IPO di Paik riuscirà a cambiare le sorti del mercato delle IPO in Corea del Sud?

Copy link to section

L’IPO arriva in un momento cruciale per il mercato azionario sudcoreano, in difficoltà negli ultimi anni.

Finora, nel 2024, le IPO nel Paese hanno raccolto 1,23 miliardi di dollari, una cifra superiore a quella raccolta nel 2023, ma ben lontana dai 15,2 miliardi di dollari raccolti nel 2021.

La quotazione di Theborn Korea potrebbe dare nuova linfa al mercato, che di recente ha subito una battuta d’arresto dopo che il prestatore online K Bank ha ritirato la sua IPO a causa della debole domanda.

Gli analisti ritengono che l’IPO di Paik abbia un’attrattiva unica, in quanto si collega alle tendenze nazionali e internazionali del settore alimentare.

“Questa IPO attinge direttamente alla crescente popolarità della cucina coreana, che è diventata un’esportazione culturale grazie all’ondata della cultura coreana”, ha affermato un analista di mercato.

IPO punta a fondi per espansione e acquisizioni

Copy link to section

Theborn Korea intende utilizzare i proventi dell’IPO per sviluppare nuovi menù, investire in altre aziende e perseguire fusioni e acquisizioni.

Il prezzo dell’IPO è fissato in un intervallo compreso tra 23.000 e 28.000 won per azione; la vendita è gestita da Korea Investment & Securities Co. e NH Investment & Securities Co.

Nonostante il fermento, le sfide rimangono. Il mercato azionario della Corea del Sud è stato uno dei più deboli a livello globale e attrarre la fiducia degli investitori sarà fondamentale.

L’IPO di Theborn Korea è considerata un indicatore della capacità di ripresa del mercato delle IPO del Paese.

L’effetto Netflix: buzz globale e impatto locale

Copy link to section

L’aumento di popolarità di Paik coincide con il successo di Culinary Class Wars , che ha rivitalizzato l’industria della ristorazione in Corea del Sud. Lo show ha attirato l’attenzione su chef come Paik e ha aumentato il traffico pedonale nei loro ristoranti.

I momenti virali dello show, tra cui ricette uniche e sfide culinarie, hanno ulteriormente alimentato l’interesse del pubblico.

La tempistica dell’IPO si allinea bene con questa tendenza, offrendo agli investitori l’opportunità di trarre vantaggio dal nuovo interesse per il cibo sudcoreano.

Uno sguardo al futuro: rinascita o opportunità passeggera?

Copy link to section

Mentre l’IPO di Theborn Korea offre un barlume di speranza, il mercato azionario della Corea del Sud deve ancora affrontare delle sfide. La volatilità del mercato, la crescita economica lenta e il cauto sentiment degli investitori continuano a gettare un’ombra.

Gli analisti ritengono che il successo dell’IPO di Paik potrebbe ispirare altre aziende a seguire l’esempio, contribuendo a rilanciare il mercato.

“Questa IPO rappresenta più di una semplice quotazione. È un test per vedere se il mercato può riprendersi e attrarre nuovi investimenti”, ha osservato un esperto di mercato.

L’IPO potrebbe anche spianare la strada a una maggiore attenzione internazionale per il settore alimentare sudcoreano, ulteriormente supportata dal marchio personale di Paik e dall’ondata della cultura coreana.