Ratan Tata, uno dei magnati dell’imprenditoria più venerati della storia, è scomparso di recente a Mumbai, lasciando dietro di sé un’eredità apprezzata da milioni di persone.

Mentre il mondo è in lutto per la sua scomparsa, il suo testamento ha suscitato curiosità, dimostrandosi tanto straordinario quanto l’uomo stesso.

Secondo il Times of India , il testamento di Tata contiene un toccante gesto per il suo fedele pastore tedesco, Tito.

Una parte del suo patrimonio è stata destinata a fornire cure “illimitate” a Tito, con il suo cuoco di lunga data, Rajan Shaw, incaricato di supervisionare il benessere dell’amato animale domestico.

La generosità di Tata non finisce qui.

Con un patrimonio valutato oltre 10.000 crore di rupie, il suo testamento estende il suo sostegno anche alla sua fondazione, al fratello Jimmy Tata, alle sorellastre Shireen e Deanna Jejeebhoy e al personale domestico di fiducia, evidenziando i legami personali e i valori che hanno plasmato la sua straordinaria vita.

Cane e personale domestico, trovano menzione nel testamento di Tata

Le cure di Tito garantiscono il mantenimento dello stesso tenore di vita di cui ha goduto durante la vita di Tata, rispecchiando il legame che unisce Tata ai suoi amati animali domestici.

L’affetto di Tata per Tito non è un segreto. Adottato circa cinque o sei anni fa dopo la scomparsa del precedente cane omonimo di Tata, Tito è diventato un compagno familiare nella residenza di Tata a Colaba, Halekai.

Il testamento di Tata include anche disposizioni per il personale della sua casa di cura di lunga data, che lo ha sostenuto per tutta la sua vita personale e professionale.

Tra i beneficiari c’è anche il suo maggiordomo, Subbiah, che lo ha servito per oltre tre decenni.

Si dice che Ratan Tata fosse solito acquistare abiti firmati per il suo personale domestico, tra cui Shaw e Subbiah, durante i suoi viaggi all’estero.

Sono stati riconosciuti per la loro lealtà e dedizione, e Tata si è preso cura del loro benessere dopo la sua scomparsa.

Secondo il rapporto del TOI, si prevede che Shantanu Naidu, storico collaboratore di Ratan Tata, riceverà una parte del testamento di 10.000 crore di rupie del defunto industriale.

Inoltre, il magnate ha rinunciato alla sua quota nell’impresa di compagnia di Naidu, Goodfellows, e ha rinunciato alle spese di Naidu per l’istruzione all’estero.

La maggior parte della ricchezza è riservata a scopi filantropici

Sebbene la disposizione speciale per Tito abbia attirato l’attenzione, la stragrande maggioranza del patrimonio di Ratan Tata è destinata a fondazioni benefiche e trust.

Una caratteristica fondamentale del testamento è il trasferimento della quota dello 0,83% di Tata in Tata Sons, la holding del Tata Group da 165 miliardi di dollari, alla Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF).

Fondata nel 2022 come società ai sensi della Sezione 8 focalizzata su cause non-profit, RTEF è destinata a ricevere la maggior parte del patrimonio stimato di Tata, pari a ₹10.000 crore.

Si prevede che il presidente di Tata Sons, N Chandrasekaran, guiderà la fondazione, portando avanti la visione di Tata in materia di assistenza sociale e servizi.

Noto per il suo impegno nella filantropia, la destinazione del suo patrimonio in beneficenza da parte di Tata è in linea con la lunga tradizione della famiglia Tata di utilizzare i propri beni per sostenere cause sociali.

L’eredità di Halekai House e altri beni chiave

Il patrimonio di Tata comprende una serie di beni, da un prezioso bungalow sulla spiaggia di 2.000 piedi quadrati ad Alibaug a consistenti depositi a termine di oltre ₹350 crore.

La residenza principale di Tata, Halekai a Colaba, dove ha vissuto fino alla sua scomparsa, è di proprietà di Ewart Investments, una sussidiaria di Tata Sons.

La casa, progettata dallo stesso Tata, ha un valore sentimentale, ma la sua futura proprietà sarà decisa da Ewart.

Fanno parte della sua tenuta anche la proprietà di Alibaug e una casa sulla spiaggia di Juhu.

La casa di Juhu, ereditata da Tata e dalla sua famiglia, è rimasta chiusa per oltre due decenni e alcune fonti suggeriscono che potrebbero essere in corso dei piani per venderla.

L’ampia collezione di auto della Tata, composta da 20-30 veicoli di lusso, è attualmente ospitata negli appartamenti Halekai e Taj Wellington Mews.

Questa collezione, che comprende modelli rari e preziosi, è al vaglio delle autorità per essere messa all’asta o trasferita al Museo Tata di Pune.

Se acquisite, queste auto verrebbero conservate come parte dell’eredità di Tata, dimostrando al pubblico la sua passione per le automobili.

I confidenti di lunga data incaricati delle ultime volontà di Tata

Ratan Tata ha affidato l’esecuzione del suo testamento a persone di fiducia, tra cui l’avvocato Darius Khambata e Mehli Mistry, un fiduciario nei consigli di amministrazione di Tata Trusts.

Anche le sorellastre di Tata, Shireen e Deanna Jejeebhoy, sono coinvolte nella supervisione dell’esecuzione della sua proprietà.

Mistry, che aveva uno stretto legame con Tata e ha fatto parte dei consigli di amministrazione dei principali trust di beneficenza di Tata, Sir Dorabji Tata Trust e Sir Ratan Tata Trust, ha svolto un ruolo significativo nel promuovere gli obiettivi filantropici di Tata.

Mehli Mistry, anche confidente del fratellastro separato di Tata, Cyrus Mistry, ha mantenuto un forte rapporto con la famiglia Tata ed è profondamente legata alla più ampia missione filantropica del gruppo.

I Tata Trusts, che detengono collettivamente una quota del 66% di Tata Sons, svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la visione di Tata per il progresso della società, in particolare attraverso iniziative nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e del benessere sociale.