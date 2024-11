La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha recentemente bloccato l’acquisizione di Capri Holdings da parte di Tapestry per 8,5 miliardi di dollari, riportando alla ribalta le severe misure antitrust della presidente Lina Khan.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Khan, con la sua posizione intransigente sulle acquisizioni monopolistiche, suscita spesso preoccupazioni negli ambienti imprenditoriali ed è anche un bersaglio frequente dei repubblicani del Congresso, che la accusano di essere eccessivamente aggressiva nell’applicazione delle leggi antitrust.

Advertisement

Ora, in vista delle elezioni statunitensi, Khan è stato visto anche comparire in eventi con importanti democratici e, mentre i candidati democratici al Senato in Arizona, Texas e Illinois hanno espresso apertamente il loro sostegno al presidente della FTC, la candidata democratica Kamala Harris si è notoriamente astenuta dal fare campagna con lei, creando tensioni all’interno del partito.

La fazione progressista del partito accusa Harris di non essersi schierata apertamente dalla parte di Khan o di non averla difesa, nonostante il presidente della FTC si trovi a fronteggiare l’opposizione non solo dei repubblicani, ma anche di influenti uomini d’affari sostenitori del partito democratico.

Harris affronta la pressione dei donatori mentre i magnati della tecnologia si oppongono a Khan

Copy link to section

In una lettera a un parlamentare del GOP l’anno scorso, Khan ha osservato che sotto la sua supervisione, la FTC ha preso provvedimenti contro 38 fusioni da giugno 2021 e che le aziende hanno abbandonato 14 fusioni durante le indagini della FTC.

Tra questi figurano giganti della tecnologia come Nvidia, Meta, Microsoft, Apple e Amazon.

Al centro del dilemma di Harris ci sono i suoi sostenitori di spicco, come il miliardario Mark Cuban e il co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman, che hanno espresso la loro opposizione a Khan.

Di recente, Cuban ha dichiarato di credere che la candidata democratica dovrebbe sostituire Lina Khan come capo della Commissione federale per il commercio.

Questi influenti sostenitori sostengono che l’approccio intransigente di Khan potrebbe soffocare l’innovazione e gli investimenti nel settore tecnologico.

“Il quadro generale è che sta facendo più male di quanto stia aiutando”, ha detto Cuban a Semafor.

Hoffman, d’altro canto, che ha donato milioni alla campagna democratica, ha affermato che Khan sta “dichiarando guerra alle aziende americane”.

Hoffman è sotto inchiesta da parte della FTC per il suo coinvolgimento con aziende come OpenAI e Inflection AI e per un investimento in Microsoft che avrebbe eluso il controllo della FTC.

La scelta di Harris di mantenere una cauta distanza da Khan è vista come una risposta a queste figure influenti, che hanno espresso la speranza che Harris possa licenziare Khan se vincesse la presidenza.

Così facendo, Harris darebbe il segnale di un cambiamento verso una posizione più favorevole alle imprese, prendendo le distanze dalle misure antitrust più severe varate sotto la presidenza di Joe Biden.

Reazione progressista all’allontanamento di Harris da Khan

Copy link to section

D’altro canto, i sostenitori di Khan, in gran parte appartenenti alla fazione progressista del Partito Democratico, ritengono che il suo programma sia essenziale per frenare il potere delle aziende.

Sostengono che il mancato allineamento di Harris alla missione antitrust di Khan potrebbe indebolire la base del partito, soprattutto tra gli elettori frustrati dalle disuguaglianze economiche e dalla forte influenza delle aziende.

In un rapporto di POLITICO, Hal Singer, economista dell’Università dello Utah, ha avvertito che il rifiuto di Harris di difendere Khan “prosciuga la vitalità della base progressista” e potrebbe rappresentare un’occasione persa per rivendicare una posizione populista.

Jeff Hauser del Revolving Door Project ha ribadito queste preoccupazioni nel rapporto, avvertendo che il tentativo di Harris di attrarre repubblicani moderati potrebbe indebolire l’energia populista di cui i democratici hanno bisogno per contrastare Donald Trump.

La posizione di Harris rischia di suscitare voti populisti, avvertono gli analisti

Copy link to section

Per Harris, muoversi sul sottile confine tra le richieste populiste di responsabilità aziendale e gli interessi commerciali dei suoi donatori è diventato un fondamentale gioco di equilibri della sua campagna.

Il team della campagna elettorale di Harris sostiene che le sue politiche economiche includono misure volte ad aumentare le tasse sui miliardari e a frenare l’aumento dei prezzi, in linea con alcuni aspetti del programma economico di Biden.

Tuttavia, i progressisti sostengono che queste misure potrebbero non essere all’altezza della coraggiosa posizione antitrust rappresentata da Khan, che considerano un elemento essenziale per contrastare il potere delle aziende.

Un sondaggio condotto da Lake Research Partners ha mostrato che oltre il 65% degli elettori nei principali stati indecisi sostiene le azioni legali volte a limitare i monopoli, il che indica un più ampio consenso pubblico per gli obiettivi della FTC.

I critici avvertono che l’approccio di Harris potrebbe consentire a Trump di catturare la narrazione populista, posizionandosi come difensore dei comuni cittadini americani contro gli eccessi delle aziende.

Tuttavia, alcuni esperti hanno cercato di liquidare l’importanza di una reazione negativa da parte delle Big Tech come una valida preoccupazione nei sondaggi.

Adam Kovacevich, ex dirigente di Google e capo del gruppo di lobbying tecnologico Chamber of Progress, ha respinto l’idea che gli elettori si schierino a favore della posizione aggressiva di Lina Khan contro il potere di mercato delle Big Tech.

“La sinistra anti-corporativa sopravvaluta le dimensioni della sua base elettorale”, ha affermato Kovacevich.

Ha dichiarato a POLITICO che l’amministrazione Biden “ha perso l’allineamento con l’elettore medio sulle questioni economiche” e che Harris sta ora lavorando per conquistare i moderati che diffidano di Trump ma la considerano anche potenzialmente troppo radicale dal punto di vista economico.

“Sta formulando il suo messaggio e il suo approccio al business in modo diverso perché è ciò che gli elettori indecisi vogliono sentirsi dire”, ha spiegato Kovacevich.

Il futuro dell’applicazione delle norme antitrust in un’amministrazione Harris

Copy link to section

Nonostante la sua riluttanza a sostenere apertamente le politiche di Khan durante la campagna elettorale, ci si aspetta che Harris mantenga Khan come presidente della FTC se vincesse.

Secondo gli analisti, gran parte del programma anti-aziendale dell’amministrazione Biden resta intrecciato nel programma di Harris, anche se lei non lo sta dando priorità nella retorica della campagna elettorale.

Dan Geldon, ex capo dello staff della senatrice Elizabeth Warren, ha commentato nel rapporto POLITICO che il “successo della Bidenomics” probabilmente incoraggerebbe un’amministrazione Harris a mantenere viva l’eredità del mandato di Khan alla FTC.

I critici di Harris, tuttavia, sostengono che non schierandosi subito a fianco di Khan, rischia di alienare gli elettori progressisti e potrebbe perdere un’occasione fondamentale per distinguersi da Trump sulle questioni di responsabilità aziendale.