Lunedì 28 ottobre le azioni indiane hanno aperto in positivo, spinte dai robusti acquisti di azioni blue chip come ICICI Bank, SBI e Infosys.

Alle 10:55 IST, l’indice S&P BSE Sensex è salito di 935 punti, ovvero dell’1,18%, raggiungendo quota 80.337, mentre l’indice NSE Nifty50 ha guadagnato 249 punti, ovvero dell’1,03%, raggiungendo quota 24.430.

I migliori performer su NSE e Sensex

Tra i titoli che hanno registrato i maggiori guadagni sulla NSE figurano Shriram Finance, ICICI Bank, SBI, BPCL e NTPC.

Al contrario, i maggiori ritardatari sono stati Coal India, ONGC, L&T, ITC e Tech Mahindra.

ICICI Bank è stata la società con le performance migliori sul Sensex, con un rialzo del 3,1% dopo gli ottimi utili del secondo trimestre; anche SBI e NTPC hanno registrato notevoli guadagni.

Grazie a un’ampiezza di mercato favorevole, su 3.144 titoli azionari negoziati sulla Borsa di New York, 1.896 sono saliti, 1.103 sono scesi e 145 sono rimasti invariati, secondo Upstox.

Le azioni di InterGlobe Aviation sono crollate del 10% a ₹3.929,50 sulla NSE dopo aver riportato una perdita di ₹986,7 crore nel secondo trimestre, dovuta in gran parte agli aerei a terra e all’aumento dei costi del carburante.

Il CEO Pieter Elbers ha dichiarato: “Le nostre prestazioni hanno dovuto far fronte a venti contrari stagionali e costi elevati dovuti alla messa a terra degli aerei, che ora si stanno stabilizzando”.

Al contrario, le azioni di Texmaco Rail sono salite del 5% a ₹207,30 sulla Borsa di Boston, trainate dai solidi risultati del secondo trimestre.

L’indice BSE MidCap è sceso dello 0,22% a 45.354,71, mentre l’indice BSE SmallCap è sceso dello 0,68% a 51.980,80.

Tra i settori, solo il settore bancario, finanziario e informatico hanno registrato un andamento positivo, con il BSE Bankex in aumento di quasi l’1% a ₹58.529,04.

Sul fronte globale, il Nikkei giapponese ha guadagnato l’1,6% dopo le perdite iniziali, mentre lo yen è sceso dello 0,5% a un minimo di tre mesi di 153,3 per dollaro in seguito alla perdita della maggioranza parlamentare da parte del Partito Liberal Democratico (LDP) al governo. Inoltre, i prezzi del petrolio sono scesi

Le azioni di Afternoon Energies hanno debuttato con un premio del 66%.

Waaree Energies ha avuto un forte debutto in borsa il 28 ottobre, con le azioni aperte a ₹2.500, con un premio sostanziale del 66,3% in più rispetto al prezzo di emissione di ₹1.503 per azione sulla Borsa Nazionale (NSE).

Tuttavia, questi guadagni sono stati inferiori alle aspettative del mercato grigio, dove le azioni venivano scambiate con un premio dell’84%.

Il mercato grigio è una piattaforma non ufficiale in cui le azioni vengono scambiate prima dell’apertura ufficiale delle sottoscrizioni e continuano fino al giorno della quotazione.

In altre notizie di borsa, le azioni DLF sono balzate del 6% dopo aver segnalato che il loro utile netto del Q2 è più che raddoppiato, portando a sentimenti rialzisti da parte delle società di brokeraggio. Anche le azioni Bharti Airtel sono in rialzo in vista del rapporto sugli utili del Q2.

Nel frattempo, le azioni della Bandhan Bank sono aumentate dell’8% dopo un aumento del 30% dell’utile del Q2. Jefferies ha mantenuto un rating “buy” sulla banca, fissando un prezzo obiettivo di ₹240.

D’altro canto, le azioni di IDFC First Bank sono crollate del 9% dopo che la banca ha riportato un calo del 73% nell’utile netto del Q2. Inoltre, le azioni di Deepak Builders & Engineers sono state quotate con uno sconto dell’1,5% rispetto al prezzo della loro IPO.