Phantom Wallet, uno dei principali portafogli non custodiali sulla blockchain di Solana, ha risolto i recenti problemi di inattività che hanno interessato i suoi servizi durante l’attesissimo Grass Airdrop One.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

In precedenza oggi, Phantom ha segnalato un “incidente di uptime” che ha causato ad alcuni utenti saldi dei conti imprecisi e interruzioni dei servizi, sollevando preoccupazioni all’interno della comunità Solana.

Advertisement

Risolto il problema del portafoglio Phantom

Copy link to section

Per gestire la situazione, il team di Phantom ha consigliato agli utenti di ignorare eventuali errori di simulazione e di utilizzare applicazioni decentralizzate (dApp) per le transazioni urgenti.

“Se hai urgente bisogno di effettuare una transazione, ignora gli errori di simulazione e prova a utilizzare una dapp”, ha comunicato la società tramite X.

La rassicurazione che “i tuoi fondi sono al sicuro” è stato un messaggio fondamentale per gli utenti che hanno dovuto affrontare le difficoltà di accesso ai propri conti.

Fortunatamente, i servizi di Phantom sono stati ripristinati poco dopo e il team ha riferito che la maggior parte delle funzionalità erano di nuovo operative.

In un messaggio di follow-up, il team Phantom ha espresso gratitudine per la pazienza degli utenti e ha sottolineato il proprio impegno nel monitorare attentamente la situazione. “Apprezziamo la pazienza di tutti. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per prevenire problemi come questo in futuro”, hanno affermato.

Questo periodo di inattività non è stato un incidente isolato per Phantom Wallet, che ha dovuto affrontare diverse interruzioni simili nel corso del 2024.

All’inizio di febbraio, il portafoglio ha riscontrato dei ritardi nell’aggiornamento dei saldi dei token e, di nuovo, ad agosto, gli utenti hanno segnalato problemi con la visibilità dell’account.

Nonostante queste sfide, il team si è dimostrato proattivo nell’affrontare e risolvere rapidamente gli incidenti.

Lancio aereo di token di erba

Copy link to section

L’incidente di uptime di Phantom ha coinciso con l’airdrop del token Grass, che ha distribuito il 10% della fornitura totale di token GRASS.

Con l’aumento dell’entusiasmo per l’airdrop, il volume delle transazioni è aumentato vertiginosamente, travolgendo l’infrastruttura backend di Phantom.

Molti utenti si sono rivolti ai social media per esprimere la propria frustrazione quando la pagina di stato del portafoglio ha segnalato un problema importante, dando origine a speculazioni su un’interruzione più ampia nell’ecosistema Solana.

Nonostante le interruzioni temporanee del portafoglio, la rete Solana stessa ha mantenuto un uptime del 100%.

Mentre il Grass Airdrop One ha suscitato un notevole interesse da parte degli utenti (con segnalazioni che indicano che oltre 2 milioni di utenti hanno cercato di scambiare i token GRASS appena acquisiti), l’incidente del Phantom Wallet serve a ricordare gli ostacoli tecnici che possono presentarsi durante eventi importanti.

In particolare, sebbene Phantom Wallet sia di nuovo online e funzioni senza problemi, la recente inattività sottolinea l’importanza di un’infrastruttura solida, in quanto aumenta la domanda di servizi decentralizzati.

La comunità attende con ansia i continui miglioramenti e la stabilità del portafoglio, mentre affronta le complessità di un ambiente crittografico in rapida evoluzione.