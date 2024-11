La banca boliviana Banco Bisa lancia il servizio di custodia USDT

Banco Bisa ha lanciato un servizio di custodia per la stablecoin USDT, segnando un passo significativo verso l’adozione diffusa delle criptovalute in Bolivia.

Questa nuova offerta consente ai clienti di acquistare, vendere e trasferire USDT in modo sicuro, consentendo loro di detenere i propri asset, effettuare pagamenti internazionali e inviare denaro ai familiari all’estero.

Il costo del servizio è pensato per essere accessibile

Franco Urquidi, Vicepresidente Business di Banco Bisa, ha sottolineato che tutte le transazioni saranno effettuate tramite conti correnti aperti presso la banca, garantendo un elevato livello di sicurezza per gli utenti.

“Il cielo è il limite”, ha osservato, alludendo alle potenziali funzionalità future che la banca prevede di introdurre nel regno delle attività virtuali.

Il servizio di custodia posiziona Banco Bisa come un pioniere in Bolivia, supportato dall’autorità di regolamentazione finanziaria del Paese, l’Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), che ha accolto con favore l’iniziativa come mezzo per ridurre i rischi associati alle interazioni non sicure con le criptovalute.

L’adozione di USDT, una stablecoin progettata per mantenere il suo valore alla pari con il dollaro statunitense, è considerata un fattore chiave nella trasformazione dell’ecosistema finanziario della Bolivia.

Ogni USDT in circolazione è presumibilmente sostenuto da un dollaro detenuto in riserva da Tether Limited, la società emittente, che contribuisce alla stabilità dei prezzi.

Ciò rende USDT un’opzione interessante per privati e aziende che desiderano interagire con asset digitali riducendo al minimo l’esposizione alla volatilità.

Yvette Espinoza, direttrice dell’ASFI, ha ribadito l’importanza dei quadri normativi nel promuovere la fiducia tra gli utenti.

“Si tratta di un servizio di custodia che consentirà ai clienti di effettuare diverse operazioni in tutta sicurezza”, ha affermato, sottolineando l’impegno di Banco Bisa nel garantire transazioni sicure.

La banca ha inoltre stretto partnership strategiche con rinomate società internazionali di custodia e cambio per migliorare la protezione dei dati e prevenire attività illecite.

Il costo del servizio è concepito per essere accessibile: l’acquisto di USDT parte da un minimo di 200 USDT e i limiti giornalieri arrivano fino a 10.000.

Le commissioni di transazione variano da 35 a 100 boliviani, mentre i trasferimenti internazionali verso conti in dollari costano 280 boliviani, il che lo rende una scelta interessante per chi desidera sfruttare le criptovalute per i pagamenti transfrontalieri.

Adozione delle criptovalute in Bolivia

Mentre la Bolivia continua a evolvere la sua posizione sulle criptovalute (dopo aver revocato il divieto sui pagamenti in BTC e in criptovalute all’inizio di quest’anno), la banca centrale ha segnalato un aumento del 100% nel trading di asset virtuali da quando il divieto è stato revocato.

Questo cambiamento riflette la crescente accettazione delle valute digitali e il desiderio di allineare le normative della Bolivia a quelle dei paesi latinoamericani.

Il lancio del servizio di custodia USDT da parte di Banco Bisa non solo apre la strada a soluzioni finanziarie innovative in Bolivia, ma sottolinea anche l’impegno della banca nella formazione degli utenti.

Come ha osservato Urquidi, “Il futuro sembra luminoso per coloro che desiderano esplorare il mondo delle criptovalute in Bolivia”.