La SEC posticipa l’appello di Ripple al 2025 a causa del crescente arretrato dei casi sulle criptovalute

Si prevede che la controversia legale in corso tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si protrarrà fino al 2025.

La SEC ha recentemente richiesto una proroga per la presentazione della sua memoria principale, ritardando ulteriormente il procedimento, con una nuova scadenza per la presentazione fissata a gennaio 2025.

L’analista legale Fred Rispoli ritiene che questo ritardo non sia solo di natura procedurale; egli indica come fattori determinanti le risorse limitate della SEC e il suo vasto programma in materia di criptovalute.

Rispoli ritiene che il caso potrebbe trasformarsi in una lunga “battaglia di memorie”, con entrambe le parti che si concentreranno sulle memorie scritte piuttosto che sulle argomentazioni dal vivo in tribunale, ritardando potenzialmente le arringhe orali fino alla fine del 2025.

La SEC è sotto pressione nel caso Ripple?

La richiesta di un’ulteriore proroga da parte della SEC indica che l’autorità di regolamentazione potrebbe trovarsi in una situazione di sovraccarico, in difficoltà nel gestire i numerosi casi in corso relativi alle criptovalute.

Gli esperti legali sostengono che il ritardo nell’appello di Ripple suggerisce che la SEC sta cercando di stabilire le priorità per i suoi casi, considerando le risorse limitate.

Sebbene l’ex avvocato della SEC Marc Fagel abbia contraddetto l’interpretazione di Rispoli affermando che la proroga della scadenza rientra nelle tempistiche tipiche e non implica alcun ritardo ufficiale, il rinvio evidenzia le complesse sfide legali e logistiche che la SEC deve affrontare nell’applicazione delle normative sulle criptovalute.

Gli esperti legali prevedono che l’appello di Ripple si concentrerà su argomentazioni scritte piuttosto che su testimonianze in tribunale, dando potenzialmente luogo a uno scambio continuo di memorie legali.

Questo sviluppo riduce la probabilità di una risoluzione immediata e sposta l’attenzione sulle argomentazioni presentate da ciascuna parte.

Le argomentazioni orali del caso, previste per la fine del 2025, offriranno sia a Ripple che alla SEC l’opportunità di perfezionare e rafforzare le loro posizioni legali durante il processo di appello.

In che modo le nuove leggi e la dirigenza della SEC potrebbero influenzare Ripple?

Fred Rispoli avanza anche ipotesi su come una potenziale nuova legislazione potrebbe influire sulla posizione di Ripple in questa battaglia legale.

Se entro il 2026 venisse promulgata una nuova legge che affrontasse esplicitamente la classificazione di Ripple, l’esito del caso potrebbe cambiare.

Al contrario, se la legislazione rimane vaga riguardo allo status di Ripple, la corte d’appello potrebbe rinviare il caso al tribunale di primo grado per ulteriori chiarimenti.

Inoltre, Rispoli prevede che è improbabile che l’attuale presidente della SEC, Gary Gensler, un convinto sostenitore di una regolamentazione più severa delle criptovalute, mantenga il suo incarico entro il 2026.

Un cambio nella dirigenza della SEC potrebbe avere implicazioni significative per le prospettive legali di Ripple, alterando potenzialmente la posizione o la strategia dell’autorità di regolamentazione nel caso.

Possibili esiti del caso Ripple

Le implicazioni della battaglia legale di Ripple con la SEC si estendono oltre l’azienda stessa, influenzando il più ampio panorama delle criptovalute.

Se Ripple dovesse contrastare con successo le affermazioni della SEC, potrebbe creare un precedente legale per altre entità operanti nel settore blockchain e criptovalute, fornendo un modello per contestare il controllo normativo.

Al contrario, una sentenza favorevole alla SEC potrebbe rafforzare la posizione dell’agenzia nelle sue più ampie iniziative normative, potenzialmente inasprendo le restrizioni sulle attività legate alle criptovalute negli Stati Uniti.

L’esito avrà probabilmente un impatto non solo su Ripple, ma anche sui casi futuri che coinvolgono asset digitali.

Mentre il ricorso prosegue, gli analisti di mercato e gli esperti legali monitoreranno attentamente le strategie impiegate da entrambe le parti.

Il caso di Ripple evidenzia le dinamiche in evoluzione della regolamentazione delle criptovalute, in cui ogni decisione legale può potenzialmente plasmare la direzione del mercato e il quadro normativo.