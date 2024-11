Litecoin (LTC) è tra le altcoin ad aver registrato lievi guadagni lunedì, mentre il prezzo di Bitcoin (BTC) ha nuovamente superato i 68.000 dollari.

Ciò avviene mentre i prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato un’altra settimana di grandi afflussi, nonostante BTC sia in difficoltà perché gli orsi hanno respinto l’avanzata sopra i 69.000 $.

I dati mostrano che il prezzo LTC è sopra i 70$ con un movimento del 2% nelle ultime 24 ore, mentre il prezzo di Bitcoin è balzato a quasi 68.800$ con un rialzo del 2,3%.

Bitcoin registra afflussi per 920 milioni di dollari

Secondo CoinShares, la scorsa settimana il mercato dei prodotti di investimento in asset digitali ha registrato afflussi per un totale di oltre 900 milioni di dollari.

In un post sul blog del 28 ottobre, il team di CoinShares ha osservato che la scorsa settimana i prodotti negoziati in borsa, compresi gli ETF, hanno registrato un afflusso netto globale di 901 milioni di dollari.

Questi totali per i prodotti di investimento in asset digitali hanno portato gli afflussi mensili finora al 12% degli asset globali in gestione (AUM).

Ottobre si è rivelato il mese con il quarto più grande afflusso di sempre, contribuendo a spingere gli AUM da inizio anno alla cifra record di 27 miliardi di dollari.

Gli afflussi nel corso dell’anno sono quasi il triplo rispetto alle cifre registrate durante il mercato rialzista del 2021, che ha raggiunto circa 10,5 miliardi di dollari.

L’approvazione degli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum negli Stati Uniti, nonché l’ingresso di importanti gestori di investimenti come BlackRock nel settore delle criptovalute, hanno contribuito in modo significativo al settore.

A marzo, il prezzo del Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 73.000 dollari, in seguito all’impennata della domanda di ETF.

Il mercato è rimasto rialzista nonostante i recenti cali, con il prezzo del BTC che questa settimana ha recuperato oltre i 68.000 dollari.

Anche la situazione politica statunitense di quest’anno, con le elezioni del 2024 a pochi giorni di distanza, ha contribuito agli afflussi record di ottobre.

“Riteniamo che gli attuali prezzi e flussi di Bitcoin siano fortemente influenzati dalla politica statunitense, con il recente aumento degli afflussi probabilmente legato ai guadagni dei repubblicani nei sondaggi”, ha scritto CoinShares nel suo rapporto sui flussi di fondi di asset digitali.

Litecoin ottiene 1,8 milioni di dollari di afflussi settimanali

Secondo il rapporto di CoinShares, la maggior parte degli afflussi della scorsa settimana ha riguardato Bitcoin.

L’asset di riferimento ha registrato afflussi per 920 milioni di dollari.

Nel frattempo, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, Ethereum, ha registrato deflussi per 34,7 milioni di dollari e Solana ha registrato afflussi per 10,8 milioni di dollari.

L’altro asset singolo a registrare afflussi significativi è stato Litecoin, che ha accumulato oltre 1,8 milioni di $. XRP ha visto circa 0,2 milioni di $.

Rispetto alla settimana precedente, conclusasi il 18 ottobre, è Ethereum a registrare deflussi notevoli.

Il totale di quella settimana è stato di afflussi pari a 58 milioni di dollari per ETH, rispetto ai 2,4 milioni di dollari per Solana, agli 1,7 milioni di dollari per Litecoin e agli 0,7 milioni di dollari per XRP.

In particolare, i flussi verso i prodotti Litecoin sono avvenuti quando la piattaforma di gestione patrimoniale Canary Capital ha presentato domanda per un ETF spot Litecoin.