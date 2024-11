Le azioni Robinhood salgono del 4% dopo la notizia che la piattaforma lancerà contratti negoziabili sull’esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Si prevede che i contratti per Kamala Harris e Donald Trump saranno disponibili per gli utenti statunitensi a partire da oggi.

I derivati che la società intende quotare consentiranno ai clienti di acquistare e vendere contratti che saranno di fatto speculazioni sull’eventuale vincitore delle elezioni.

Sebbene questi contratti esistessero anche in passato, hanno guadagnato popolarità solo negli ultimi anni.

Un punto di svolta per Robinhood

Robinhood ha già un elemento di gioco d’azzardo sulla sua piattaforma, cosa che nega ma per la quale è stata spesso criticata.

Oltre tre anni fa, Robinhood si è ritrovata coinvolta nella frenesia del meme GME. I suoi utenti hanno iniziato ad acquistare azioni di aziende che non avevano alcuna forza fondamentale e che stavano semplicemente facendo trading sull’hype.

La piattaforma è diventata un modo rapido per guadagnare soldi per molti giovani investitori al dettaglio, con persone che mostravano con orgoglio di aver puntato tutti i loro risparmi o stipendi su un titolo azionario in particolare.

Mentre questa frenesia di meme si riversava su altri titoli, divenne una nicchia popolare a sé stante. Le persone si iscrivevano a Robinhood perché era un modo pratico di piazzare scommesse sulle aziende.

Se i regolamenti non fossero così

ugh negli USA, Robinhood si sarebbe già trasformata in una società di gioco d’azzardo. Almeno questo era il tipo di pubblico che aveva attratto.

Tuttavia, poiché il gioco d’azzardo non è ancora una tendenza diffusa negli Stati Uniti, la società ha dovuto limitarsi ai principali mercati finanziari.

Ciò non significa che Robinhood non possa diversificare il suo business in futuro. Contratti come quelli lanciati per le elezioni di quest’anno saranno eventualmente utilizzati anche per altri eventi.

Presto saranno la NFL, la NBA e altri grandi eventi sportivi. Oscar, premi Nobel e Olimpiadi non saranno lontani.

Robinhood dispone di un ampio database di utenti che sarebbero felici di poter scommettere su questi eventi senza doversi registrare su un sito di scommesse.

Questa nuova nicchia potrebbe alimentare la crescita futura dell’azienda.

Il mercato favorisce Donald Trump

Questa elezione è stata una delle più instabili della storia recente.

Di conseguenza, i mercati delle scommesse hanno attirato molta attenzione e denaro.

Le tendenze delle scommesse prima di eventi importanti tendono a riflettere il risultato finale.

Tuttavia, i mercati possono anche sottovalutare gravemente i candidati sfavoriti, come è successo nel 2016 quando Hillary Clinton, la favorita indiscussa, perse contro Donald Trump.

Questa tendenza a stabilire prezzi errati è ciò a cui i giocatori astuti prestano attenzione.

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni, gli scommettitori hanno iniziato a scommettere pesantemente su Donald Trump, facendo aumentare ulteriormente le probabilità a suo favore.

Coloro che hanno sostenuto Donald Trump all’inizio della corsa stanno accumulando profitti, mentre coloro che si sono opposti a Joe Biden hanno già guadagnato soldi da quando si è ritirato.

Kamala Harris potrebbe presentarsi alle elezioni come sfavorita nel mondo delle scommesse. Tuttavia, questo non significa in alcun modo che non possa battere Trump.

Minori sono le sue possibilità di vittoria, più gratificante diventa per lei scommettere sul suo successo finale.