“Non sono solo MAGA. Sono “dark, gothic MAGA””, ha ruggito Elon Musk mentre si rivolgeva a una folla immensa al raduno del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump al Madison Square Garden domenica, mentre il CEO di Tesla indicava il suo berretto nero che riportava lo slogan di Trump “Make America Great Again” stampato in un carattere gotico bianco.

Musk è diventato una figura di spicco nella campagna elettorale di Donald Trump per il 2024, dimostrando un sostegno entusiasta nonostante la storica opposizione di Trump ai veicoli elettrici (EV) e alle politiche sull’energia verde.

Oltre alla sua presenza ai comizi, Musk ha investito 118 milioni di dollari in un super PAC a sostegno di Trump e offre premi giornalieri da 1 milione di dollari agli elettori degli stati indecisi.

Oltre ai contributi finanziari, il fatto che Musk sia proprietario di X ha amplificato il suo impatto sulla campagna di Trump, poiché usa la piattaforma per promuovere la retorica pro-Trump e radunare i suoi 200 milioni di follower.

Con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni, il feed X di Musk è diventato un flusso di appoggi a Trump, con frequenti critiche alla vicepresidente Kamala Harris e all’amministrazione Biden.

Questo inaspettato allineamento ha portato molti a chiedersi perché Musk, il cui impero Tesla ha guidato la rivoluzione dei veicoli elettrici negli Stati Uniti, stia sostenendo Trump, la cui posizione in materia di energia rimane ampiamente contraria alle politiche sull’energia pulita.

Il record anti-EV di Trump

L’opposizione di Trump all’energia pulita non è un segreto.

Ha costantemente deriso le iniziative sui cambiamenti climatici, etichettandole come “bufale” e criticando le politiche dell’amministrazione Biden in materia di energia pulita e veicoli elettrici come “follia”.

Ha anche invitato i sostenitori delle auto elettriche a “marcire all’inferno!”.

Una delle preoccupazioni più immediate per il settore dei veicoli elettrici è la posizione di Trump sull’Inflation Reduction Act del 2022 (IRA).

Questa legge, approvata nel 2022, ha alimentato un’ondata di investimenti nella produzione e nelle infrastrutture di veicoli elettrici negli Stati Uniti, spingendo le aziende a investire circa 77,6 miliardi di dollari nella produzione di veicoli elettrici americani.

Il suo piano per il 2024 intende eliminare gli incentivi per gli acquirenti di veicoli elettrici, come il rimborso fiscale federale di 7.500 dollari previsto dalla legge.

Lo scetticismo di Trump nei confronti delle normative ambientali si estende alle nuove norme dell’Environmental Protection Agency (EPA) sulle emissioni dei veicoli.

Gli standard dell’EPA sono concepiti per ridurre le emissioni di carbonio promuovendo maggiori vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

In base alle normative proposte, che puntano a far sì che il 56% delle vendite di veicoli nuovi sia elettrico entro il 2032, si prevede che l’industria automobilistica attuerà cambiamenti sostanziali verso tecnologie più ecologiche.

L’opposizione di Trump a queste normative include la promessa di smantellare le norme dell’EPA, che lui descrive come un “obbligo sui veicoli elettrici” che colpisce ingiustamente i veicoli a benzina.

Un passo indietro di Trump su tali politiche potrebbe frenare questo slancio, con ripercussioni sulle vendite di veicoli elettrici e sui produttori di automobili, tra cui la Tesla di Musk.

Allora perché Musk sostiene Trump?

Uno spunto per questo enigma potrebbe venire dalle parole pronunciate da Musk stesso al comizio al MSG.

Alla domanda animata su quanto un governo repubblicano potrebbe “sprecare da questo spreco di bilancio Harris-Biden?”, Musk ha risposto: “Penso che potremmo ricavare almeno 2 trilioni di dollari”.

“Alla fine della giornata, sei tassato. Tutta la spesa pubblica è tassazione, che sia tassazione diretta o… tutta la spesa pubblica, diventa inflazione o tassazione diretta. I tuoi soldi vengono sprecati e il dipartimento dell’efficienza governativa risolverà il problema!”

Faremo in modo che il governo non vi pesi più sulle spalle e sul portafoglio!

Musk potrebbe essere alla ricerca di qualcos’altro, in particolare di un potenziale cambiamento nella supervisione normativa che potrebbe giovare ai profitti delle sue aziende.

Si è scontrato spesso con la Federal Aviation Administration (FAA), l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) e la Securities and Exchange Commission (SEC).

Ognuna delle sue principali iniziative è stata sottoposta a esame approfondito: la tecnologia di guida autonoma di Tesla, i protocolli di lancio di SpaceX e le pratiche di sperimentazione sugli animali di Neuralink sono stati tutti oggetto di indagine da parte di agenzie federali.

Di fatto, ultimamente la pressione normativa è aumentata.

La FAA ha bloccato più volte i lanci di SpaceX a causa di violazioni del protocollo, mentre l’EPA ha avviato un’indagine su SpaceX per presunto scarico di acque reflue non sicure.

In una recente decisione, la California ha respinto la richiesta di Musk di effettuare ulteriori lanci SpaceX nello Stato, adducendo sia preoccupazioni ambientali sia le controverse politiche di Musk.

Nel frattempo, la spinta di Tesla verso i veicoli autonomi ha attirato l’attenzione della SEC e della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in merito alla commercializzazione da parte dell’azienda della tecnologia “Full Self-Driving”.

In risposta a questi ostacoli, Musk ha sempre più espresso la sua posizione contraria alla regolamentazione.

Sia Trump che Musk immaginano un governo federale più piccolo, con finanziamenti ridotti per agenzie come l’EPA e la FAA.

Per Musk, un governo guidato da Trump potrebbe significare meno barriere normative, consentendogli di accelerare progetti in ambito Tesla, SpaceX e Neuralink con una supervisione minima.

Il “Dipartimento per l’efficienza governativa” e il ruolo di Musk in esso

A dimostrazione del suo disprezzo per le agenzie, Trump ha annunciato a settembre che avrebbe istituito una commissione per l’efficienza governativa guidata da Musk, che avrebbe verificato le agenzie federali per individuare i settori in cui effettuare tagli.

Durante un’apparizione su Fox News all’inizio di questo mese, Trump ha affermato che avrebbe creato una nuova posizione chiamata “segretario per la riduzione dei costi” e nominato Musk.

“Sta morendo dalla voglia di farlo”, ha detto Trump.

Il “Dipartimento Doge”, come Musk lo ha scherzosamente chiamato, riecheggia le sue opinioni sulla necessità di semplificare le funzioni governative.

Una posizione del genere potrebbe conferire a Musk un’influenza senza precedenti sugli stessi enti di regolamentazione che hanno contestato le sue aziende.

Questa promessa non è priva di controversie. I critici sostengono che il coinvolgimento di Musk nell’audit delle agenzie federali rappresenti un conflitto di interessi, in quanto potrebbe potenzialmente supervisionare i regolatori che influenzano le sue iniziative imprenditoriali.

Ma, sostenendo il programma di deregolamentazione di Trump, Musk potrebbe trovare la strada per ridurre l’interferenza delle agenzie che, a suo avviso, soffocano il progresso tecnologico.

L’influenza di Musk sulla posizione in evoluzione di Trump sui veicoli elettrici

Inoltre, nonostante la storica retorica anti-EV di Trump, la sua posizione si è leggermente ammorbidita negli ultimi mesi.

Ad agosto, ha riconosciuto il sostegno di Musk, affermando durante un comizio ad Atlanta di essere aperto all’idea che solo una “piccolissima fetta” del mercato automobilistico possa diventare elettrica.

“Devo esserlo, sai, perché Elon mi ha sostenuto molto fortemente”, ha osservato, suggerendo che l’appoggio di Musk potrebbe aver attenuato la sua opposizione.

Inoltre, Trump ha recentemente elogiato i prodotti Tesla sulla piattaforma social X di Musk, precedentemente nota come Twitter, definendoli “incredibili”.

Sebbene sostenga che i motori a combustione tradizionale dovrebbero continuare a prevalere, le sue osservazioni positive su Tesla lasciano intendere che potrebbe adattarsi a un mercato limitato di veicoli elettrici sotto un’amministrazione allineata a Musk.

Questo cambiamento potrebbe indicare che Trump è disposto a scendere a compromessi sulla sua posizione in materia di energia pulita, se ciò significa mantenere il sostegno e l’appoggio finanziario di Musk.

L’adozione dei veicoli elettrici potrebbe essere troppo grande perché Trump possa comunque soffocarla, affermano gli esperti

Anche se l’abrogazione dei crediti federali per i veicoli elettrici da parte di Trump avrebbe un impatto sul potere d’acquisto dei consumatori, gli analisti politici ritengono che non ostacolerebbe del tutto l’adozione dei veicoli elettrici.

James Lucier, amministratore delegato di Capital Alpha Partners, osserva in un rapporto di Bloomberg che un’amministrazione Trump potrebbe introdurre normative più severe sui crediti d’imposta per i veicoli elettrici, rendendo più difficile l’idoneità dei veicoli in base all’approvvigionamento dei componenti.

Tuttavia, gli esperti di veicoli elettrici sostengono che la transizione verso i veicoli elettrici ha ormai acquisito troppo slancio per essere fermata solo dai cambiamenti della politica federale.

Nick Nigro, fondatore di Atlas Public Policy, ha affermato nel rapporto: “Non c’è modo di fermarlo”, sottolineando che anche se Trump rallentasse la transizione, la traiettoria del settore rimane irreversibile.

Inoltre, 17 stati degli USA offrono incentivi per i veicoli elettrici indipendenti dai programmi federali.

Stati come il Colorado prevedono consistenti rimborsi, fino a 5.000 dollari per gli acquirenti di veicoli elettrici, il che garantisce ai consumatori l’accesso a opzioni di veicoli elettrici convenienti.

Nel frattempo, le case automobilistiche si stanno preparando a standard più severi sulle emissioni in altri mercati importanti come California, Cina ed Europa.

Mentre le case automobilistiche orientano le loro strategie verso queste regioni, la politica statunitense sotto Trump potrebbe avere un effetto limitato sullo slancio globale dei veicoli elettrici.

Cosa significa per gli investitori di Tesla il sostegno di Musk a Trump?

Tutto sommato, Musk è innanzitutto il capo di una società quotata in borsa e deve rendere conto agli investitori.

Di sicuro non tutti gli azionisti di Tesla condividerebbero il sostegno di Musk a Trump, nonostante i calcoli a lungo termine di Musk sulla sua amicizia con lui.

In vista dei recenti guadagni di Tesla, il forum online degli investitori di Tesla ha ricevuto numerose domande da parte degli azionisti al dettaglio in merito alle opinioni politiche di Musk, ai suoi post su X (ex Twitter) e al suo sostegno alla rielezione di Trump.

Molti hanno espresso preoccupazione circa l’impatto che l’attivismo pubblico di Musk avrebbe potuto avere sul marchio Tesla e sul valore azionario.

Un investitore al dettaglio ha commentato: “L’attivismo politico di Elon Musk sembra in contrasto con il suo ruolo di CEO di proteggere il valore per gli azionisti”, innescando una discussione che ha raccolto oltre 500 voti positivi.

Un’altra domanda molto votata chiedeva se il consiglio di amministrazione di Tesla stesse prendendo misure per garantire che il coinvolgimento politico di Musk non avrebbe danneggiato la missione dell’azienda.

Nonostante queste preoccupazioni, Tesla ha registrato il suo trimestre più redditizio dal 2023, facendo salire il titolo del 22%, e durante la conference call post-utile non sono emerse questioni politiche.

Le note degli analisti di Wall Street compilate da FactSet hanno fatto scarsi accenni alle attività politiche di Musk e le sue opinioni politiche sono raramente argomento di discussione nelle assemblee degli azionisti aziendali.

La recente documentazione 10-Q presentata da Tesla alla SEC non menziona né Trump né le attività politiche di Musk nella sezione sui “fattori di rischio”.

Sebbene Gene Munster, MD di Deepwater Asset Management e sostenitore di Tesla all’inizio di questo mese, abbia ipotizzato che i commenti politici di Musk avrebbero potuto ridurre le consegne negli Stati Uniti di 5-10 mila veicoli, Tesla ha comunque registrato un aumento delle consegne del 6% su base annua per il terzo trimestre, nonostante abbia deluso le aspettative degli analisti.

L’azienda ha fatto ricorso a sconti e incentivi per incrementare le vendite nonostante la crescente pressione della concorrenza.