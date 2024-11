Circle collabora con HKT per promuovere soluzioni di fidelizzazione basate su blockchain a Hong Kong

Circle, l’emittente della stablecoin USDC, ha firmato ufficialmente un Memorandum d’intesa (MOU) con HKT, un importante fornitore di tecnologia, media e telecomunicazioni di Hong Kong.

Secondo un comunicato stampa rilasciato congiuntamente dalle due aziende, questa collaborazione strategica mira a esplorare lo sviluppo di soluzioni di fidelizzazione dei clienti basate sulla tecnologia blockchain, pensate su misura per i commercianti della regione.

Soluzioni di fidelizzazione dei clienti basate sulla tecnologia Blockchain per i commercianti di Hong Kong

La partnership sfrutta l’esperienza di Circle nei servizi Web3 insieme all’ampio ecosistema di commercianti e alle capacità di coinvolgimento dei clienti di HKT.

Sfruttando la potenza della tecnologia blockchain, le due aziende puntano a creare soluzioni di fidelizzazione che trasformano il modo in cui i consumatori scoprono e interagiscono con i commercianti, promuovendo esperienze più dinamiche e socialmente coinvolgenti.

I servizi Web3 di Circle forniscono una suite completa di strumenti di sviluppo di livello aziendale, pensati per semplificare l’esperienza blockchain per le aziende.

Al centro di questa offerta ci sono i portafogli programmabili di Circle, che consentono sia alle aziende affermate che alle startup di utilizzare in modo efficace risorse digitali e contratti intelligenti all’interno delle loro applicazioni aziendali e di consumo esistenti.

Questi strumenti non solo migliorano l’efficienza operativa, ma facilitano anche un’integrazione della blockchain più sicura e accessibile.

Il co-fondatore e CEO di Circle, Jeremy Allaire, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, affermando:

“Siamo entusiasti di collaborare con HKT per portare i nostri Web3 Services in prima linea nell’innovazione della fidelizzazione dei clienti. Questa collaborazione è una testimonianza del nostro impegno nell’aiutare le aziende a sbloccare il potenziale della tecnologia blockchain per creare esperienze dei clienti basate sul valore, ridefinendo i programmi di fidelizzazione e fornendo ai commercianti gli strumenti di cui hanno bisogno per prosperare nell’economia digitale”.

Facendo eco a questo sentimento, Monita Leung, CEO di HKT Digital Ventures, ha sottolineato l’obiettivo comune di promuovere l’innovazione nel settore fintech e nell’economia digitale.

Monita Leung ha dichiarato:

“In HKT, ci impegniamo a guidare l’innovazione nella tecnologia finanziaria e nell’economia digitale. Siamo lieti di collaborare con Circle. La loro competenza nella tecnologia Web3 integra i nostri punti di forza nell’impegno dei clienti e nei servizi ai commercianti. Insieme, puntiamo a fornire soluzioni di fidelizzazione uniche che consentano ai commercianti di costruire connessioni più profonde con i loro clienti a Hong Kong”.

Cerchio che esplora le opportunità di business in Asia

Questa partnership segna un’iniziativa strategica da parte di Circle per esplorare opportunità commerciali in Asia, in particolare alla luce dell’evoluzione del panorama normativo di Hong Kong.

Mentre l’economia digitale continua a crescere, l’impegno di Circle nell’espandere le sue soluzioni basate su blockchain si allinea perfettamente con la missione di HKT di migliorare il coinvolgimento dei clienti e i servizi ai commercianti attraverso tecnologie innovative.

La collaborazione tra Circle e HKT rappresenta un notevole passo avanti nella ridefinizione dei programmi di fidelizzazione dei clienti nel dinamico mercato di Hong Kong.

Integrando la tecnologia blockchain nel sistema di fidelizzazione dei clienti, le due aziende sono pronte a creare soluzioni uniche che non solo avvantaggeranno i commercianti, ma arricchiranno anche l’esperienza dei consumatori, guidando il futuro del coinvolgimento dei clienti nella regione.