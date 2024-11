Con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti ormai a pochi giorni di distanza, i produttori si preparano a possibili cambiamenti di politica che potrebbero rimodellare la traiettoria del settore per anni.

Sebbene siano sulla buona strada per uno dei loro anni migliori, molte aziende restano caute riguardo alle incognite, in particolare per quanto riguarda le politiche commerciali in vista dei potenziali dazi di Trump.

Una vittoria dei democratici, d’altro canto, potrebbe mantenere lo status quo.

Per ora, i titoli industriali del Russell 1000, esclusa Boeing, sono in rialzo di circa il 22% nel 2024, rispecchiando da vicino l’aumento dell’S&P 500.

Vengono scambiati a circa 25 volte gli utili stimati per il 2025, un premio rispetto al multiplo di 21 volte del mercato.

“La domanda resta debole, poiché le aziende hanno mostrato una certa riluttanza a investire in capitale e scorte a causa della politica monetaria federale… e dell’incertezza elettorale”, ha affermato Timothy Fiore, presidente del sondaggio PMI dell’Institute for Supply Management (ISM) nel suo rapporto di ottobre, come riportato da Barron’s.

La domanda di intelligenza artificiale e aerospaziale dovrebbe mantenersi stabile

Quest’anno i produttori hanno beneficiato di ingenti investimenti in infrastrutture di elettrificazione e di intelligenza artificiale.

Mentre le principali aziende tecnologiche investono miliardi nei data center dedicati all’intelligenza artificiale, la domanda di apparecchiature è aumentata, e con essa anche la necessità di componenti per aerei e nuovi jet, stimolando la crescita dei fornitori aerospaziali.

Nonostante la generale lentezza dell’industria, si prevede che la domanda di intelligenza artificiale e del settore aerospaziale rimarrà stabile fino al 2025.

Tuttavia, la Boeing ha avuto un anno difficile. Le sue azioni sono scese di circa il 41% da inizio anno, in contrasto con i guadagni più ampi del settore, poiché persistono problemi di produzione e qualità, uniti a uno sciopero del suo sindacato dei macchinisti.

Sebbene la domanda resti elevata, l’azienda deve affrontare una serie di ostacoli, tra cui ulteriori controlli normativi e limitazioni alla produzione.

Le possibili modifiche tariffarie potrebbero innescare una guerra commerciale

Se Donald Trump vincesse le elezioni, i suoi piani di aumento delle tariffe potrebbero presentare nuove sfide.

La sua strategia di riportare più produzione negli Stati Uniti attraverso i dazi potrebbe sembrare vantaggiosa in superficie.

Tuttavia, l’aumento dei dazi spesso innesca ritorsioni e una nuova guerra commerciale potrebbe avere ripercussioni su alcuni dei maggiori produttori americani, in particolare nel settore aerospaziale.

La Cina, ad esempio, è uno dei principali clienti della Boeing, con circa 200 Boeing 737 gestiti dalla China Southern Airlines.

Ma Pechino potrebbe bloccare i futuri ordini della Boeing se nuovi dazi dovessero incidere sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina.

Anche i dazi imposti ai produttori europei potrebbero avere ripercussioni sulla Boeing, che non produce aerei in Europa.

Airbus, che produce jet a Mobile, in Alabama, potrebbe trarne vantaggio grazie alle sue attività basate negli Stati Uniti, il che le garantirebbe un potenziale vantaggio in uno scenario del genere.

Fornitori come GE Aerospace, che riforniscono sia Airbus che Boeing, potrebbero essere meno colpiti direttamente dai dazi, sebbene anch’essi desiderino evitare interruzioni legate alla produzione di Boeing e alle incertezze geopolitiche.

Il reshoring porta posti di lavoro, ma lo slancio industriale resta debole

Gli sforzi per incrementare il settore manifatturiero statunitense attraverso tariffe e politiche governative hanno prodotto risultati negli ultimi anni.

Sin dal primo mandato di Trump, l’occupazione nel settore è aumentata, poiché le aziende hanno incrementato la produzione nazionale di semiconduttori, batterie e automobili.

L’occupazione nel settore manifatturiero degli Stati Uniti è aumentata da 12,4 milioni di lavoratori alla fine del 2016 a 12,9 milioni entro settembre 2024, segnando una crescita costante durante le amministrazioni Trump e Biden.

Ma il solo reshoring non ha risolto le sfide più grandi del settore.

Questa limitazione si riflette nelle performance di importanti attori come Rockwell Automation e Honeywell, che negli ultimi due anni hanno avuto performance inferiori a quelle dell’indice S&P 500, con rendimenti medi pari solo all’8%.

Inoltre, l’indice PMI mensile dell’ISM, che indica la crescita del settore manifatturiero, è salito sopra quota 50 solo una volta negli ultimi due anni, evidenziando una profonda debolezza industriale.

I tassi di interesse più bassi saranno un fattore favorevole nel breve termine

Le elezioni potrebbero risolvere alcune incertezze, ma i produttori restano cauti.

Tuttavia, un fattore positivo potrebbe arrivare sotto forma di tassi di interesse più bassi previsti per il 2025, che probabilmente contribuiranno a incrementare la spesa in conto capitale e lo slancio degli ordini in tutto il settore.

“Si prevede che lo slancio degli ordini accelererà verso la fine del 2024 e nel 2025 in seguito alle elezioni statunitensi e ai tagli dei tassi di interesse, dati i tassi di utilizzo della capacità produttiva storicamente elevati nella produzione di beni durevoli”, ha scritto l’analista di Jefferies Saree Boroditsky in un recente rapporto.

Mentre i produttori si preparano per il nuovo anno, confidano nella stabilità politica e nel continuo sostegno dei tagli dei tassi di interesse.

Ma tutti gli occhi sono puntati sui risultati delle elezioni, consapevoli che, a seconda dell’esito, potrebbero stimolare o ostacolare la crescita.