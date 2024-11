Secondo quanto riportato dalla Reuters, gli Stati Uniti hanno dichiarato lunedì di essere alla ricerca di fino a 3 milioni di barili di petrolio greggio per riempire la loro riserva strategica di petrolio (SPR).

L’acquisto verrà effettuato entro maggio dell’anno prossimo e la consegna avverrà presso la sede di Bryan Mound in Texas.

Nel rapporto si afferma che l’acquisto lascerà al governo pochi soldi per acquistare altro, finché i legislatori non approveranno più fondi per lo stesso scopo.

L’ultimo sviluppo avviene mentre il governo vuole ricostituire le sue riserve dopo aver venduto 180 milioni di barili di petrolio greggio dalla SPR nel 2022 per limitare l’aumento dei prezzi locali della benzina.

Secondo l’Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti, al 18 ottobre la riserva di petrolio greggio della SPR ammontava a circa 384,6 milioni di barili.

Il governo Biden ha autorizzato la vendita nel 2022 dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina

Un paio di anni fa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva autorizzato la vendita massiccia di 180 milioni di barili di petrolio greggio, dopo l’impennata dei prezzi della benzina provocata dall’invasione russa dell’Ucraina.

Dopo l’invasione di Mosca, i prezzi del Brent erano saliti a quasi 140 dollari al barile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 14 anni.

Di conseguenza, i prezzi del carburante interno sono aumentati negli Stati Uniti. La vendita di petrolio è stata autorizzata per gli operatori privati nel paese.

Da allora il governo degli Stati Uniti ha riacquistato più di 55 milioni di barili di petrolio a un prezzo medio di 76 dollari al barile.

Secondo quanto affermato da Reuters nel rapporto, si tratta di un prezzo inferiore di circa 20 dollari rispetto ai 95 dollari al barile a cui è stato venduto il petrolio nel 2022.

Non ci sono abbastanza fondi per il dipartimento dell’energia degli Stati Uniti

Secondo il rapporto della Reuters, nel tentativo di ricostituire l’SPR, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti aveva collaborato con i legislatori per annullare una vendita di 140 milioni di barili di petrolio alla fine del 2022.

Secondo quanto affermato dalla Reuters, i legislatori democratici e repubblicani avevano votato a favore di queste vendite per finanziare i programmi governativi.

Tuttavia, non è chiaro quanti fondi in più abbia il dipartimento per acquistare altro petrolio per le sue riserve. Un portavoce del dipartimento aveva detto in precedenza a Reuters che gli restano circa 150 milioni di dollari, che sarebbero sufficienti per acquistare circa 2 milioni di barili.

Politicizzare l’SPR

“L’imminente esaurimento del conto petrolifero SPR pone su Capitol Hill l’onere di un ulteriore rifornimento, ma la politicizzazione dell’SPR potrebbe rendere difficile per i legislatori raggiungere un accordo”, ha detto a Reuters Kevin Book, analista politico presso ClearView Energy Partners, un gruppo di ricerca apartitico.

Le imminenti elezioni negli Stati Uniti porteranno ulteriori incertezze sull’argomento.

Il prossimo governo dovrà collaborare con il Congresso per finanziare il fondo SPR del Dipartimento dell’energia, il che potrebbe rivelarsi complicato.

Inoltre, collaborare con i legislatori potrebbe comportare anche l’annullamento dell’accordo del Congresso sulle future vendite di 100 milioni di barili di petrolio greggio dall’SPR tra il 2026 e il 2031.