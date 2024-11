Il bridge NFT di Shiba Inu è attivo su Shibarium: cosa riserva il futuro per il prezzo di SHIB?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il team Shiba Inu (SHIB) ha rivelato l’attivazione di un ponte NFT sulla propria blockchain Layer2, Shibarium.

La nuova funzionalità mira a semplificare i prelievi e i depositi di token non fungibili basati su Ethereum.

Gli appassionati dovranno solo collegare i loro portafogli web3, come MetaMask e TrustWallet, ampliando il panorama del trading di criptovalute.

Il bridging NFT probabilmente aprirà il progetto Shiba Inu a un’ampia base di utenti, con gli appassionati che potranno godere di funzionalità redditizie come la rapida finalizzazione delle transazioni e commissioni di transazione più basse.

Nel frattempo, la blockchain Layer2 (Shibarium) ha guadagnato popolarità dal suo lancio nell’agosto 2023, facilitando circa 436 milioni di transazioni al momento della presente pubblicazione.

Lo Shiba Inu punta a liberarsi dello status di moneta meme

SHIB è entrato nel mondo delle criptovalute come un asset meme, basandosi sull’hype con zero utilità nel mondo reale. Tuttavia, i suoi sviluppatori hanno lottato per superare l’origine meme dell’asset.

Il team di Shiba Inu ha lavorato per far evolvere il progetto in una solida rete finanziaria decentralizzata.

Questo sforzo ha portato alla creazione di DEX ShibaSwap e della blockchain L2 Shibarium.

L’ultimo collegamento NFT sottolinea l’impegno del progetto nel trasformare lo Shiba Inu da una criptovaluta meme a una potenza finanziaria con casi d’uso nel mondo reale.

Rapporto prezzo/prestazioni SHIB

Shiba Inu ha dipinto di verde i suoi grafici dei prezzi in mezzo a una notevole ripresa degli acquirenti. Ha guadagnato il 10% nell’ultimo giorno per attestarsi a $ 0,00001825.

Questo solido slancio emerge mentre il mercato delle criptovalute prospera grazie al recente balzo del Bitcoin oltre i 71.000 dollari.

L’attuale slancio di SHIB coincide con l’ottimismo degli analisti circa i nuovi traguardi di prezzo.

Il bridging NFT introdurrà una liquidità significativa nel progetto. Inoltre, l’iniziativa di token burn di SHIB rimane cruciale per garantire azioni di prezzo stabili nei tempi a venire.

Nel frattempo, la piattaforma di analisi dati CoinCodex ha evidenziato la possibilità che il prezzo dello Shiba Inu salga a 0,05$ o 1$.

Il rapporto indica che, nonostante raggiungere tali obiettivi sembri impossibile, SHIB ha le carte in regola per registrare un’impennata dei prezzi stellare.

CoinCodex ha fatto riferimento alla crescita esplosiva del token pari all’85.000.000% nel 2021.

Inoltre, l’analisi ha evidenziato che ripetere i guadagni del 2021 rappresenta una sfida per SHIB, citando la sua enorme offerta circolante di oltre 589 trilioni di monete e l’ampia performance di mercato.

CoinCodex ha aggiunto che il token burn è fondamentale per risolvere i problemi di approvvigionamento dello Shiba Inu.

La combustione di 410 trilioni di token da parte del co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha contribuito alla sovraperformance di SHIB nel 2021.

L’analisi ha sottolineato che ridurre la fornitura di Shiba Inu è fondamentale per raggiungere il traguardo di $0,01. Tuttavia, rimuovere trilioni di token sembra irrealistico al momento.

Inoltre, CoinCodex ha aggiunto che raggiungere 1 dollaro per SHIB “è teoricamente impossibile” poiché richiederà 589 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato.

Durante i massimi storici del 2021, la capitalizzazione di mercato dello Shiba Inu era di circa 3 trilioni di dollari.

Al momento in cui scriviamo, SHIB vanta una capitalizzazione di mercato di 10,72 miliardi di dollari, con un’offerta totale di 1 quadrilione.

CoinCodex suggerisce che, data la situazione attuale, lo Shiba Inu difficilmente potrà raggiungere prezzi più bassi, come $ 0,01 e $ 0,001.