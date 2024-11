Le azioni giapponesi stanno salendo dopo che la coalizione di governo del Paese, guidata dal Primo Ministro Shigeru Ishiba, non è riuscita a ottenere la maggioranza parlamentare alle elezioni del 2024.

Il Partito Liberal Democratico (LDP), insieme al Komeito, suo partner di coalizione, ha vinto 215 seggi su 465 totali, non raggiungendo i 233 necessari per ottenere la maggioranza.

Ora il LDP dovrà formare una nuova coalizione con un terzo partito, il che genera incertezza, poiché il nome del partito e i termini di tale accordo devono ancora essere svelati.

“Ciò potrebbe potenzialmente portare a un esito molto poco chiaro in futuro”, ha detto martedì alla CNBC il vicepresidente senior di Neuberger Berman, Kei Okamura.

Ciononostante, Okamura è ottimista sui seguenti due titoli giapponesi di “alta qualità”.

USS Co Ltd (TYO: 4732)

Kei Okamura rimane ottimista sulle azioni del rivenditore di auto usate, nonostante siano rimaste indietro nel 2024.

Il gestore del portafoglio prevede che le azioni USS si riprenderanno nel prossimo anno, poiché attualmente è il “principale operatore” nel mercato delle aste di auto usate, con una quota superiore al 50%.

L’azienda, quindi, ha un eccezionale “potere di determinazione dei prezzi, che riteniamo assolutamente critico”, ha aggiunto su “Squawk Box Asia”.

USS Co Ltd ha concluso l’anno fiscale 2024 con 48.937 milioni di yen (326 milioni di $) di utile operativo su 97.606 milioni di yen di vendite nette. Entrambe le cifre sono aumentate in modo significativo rispetto all’anno precedente.

Le azioni USS attualmente offrono anche un buon rendimento da dividendi del 2,94%, il che rappresenta un’altra buona ragione per averle nel proprio portafoglio.

Tokio Marine Holdings Inc (TYO: 8766)

Le azioni di questa compagnia assicurativa sono già aumentate di circa il 60% rispetto all’inizio del 2024, ma Neuberger Berman è fiducioso che nei prossimi mesi cresceranno ulteriormente.

In effetti, Kei Okamura vede le azioni Tokio Marine come in qualche modo isolate dalle incertezze politiche. È positivo sulla multinazionale in quanto ha un’impronta encomiabile sia in Giappone che negli Stati Uniti, il che sta aiutando a migliorare il suo P&L.

“Ci aspettiamo che l’assicuratore continui a smobilizzare le azioni, a investire i proventi nel business, ma anche a riacquistare azioni. Ciò sarebbe di buon auspicio per il bilancio”, secondo la società di investimento.

Le azioni Tokio sono ben posizionate per rendimenti totali sani, in quanto pagano anche un rendimento da dividendi del 2,21%. Tra gli altri nomi di alta qualità su cui Neuberger Berman è ottimista ci sono Hitachi e Mitsubishi Logistics.