L’oro sale in vista dei dati economici chiave degli Stati Uniti; i prezzi del rame scendono

Martedì i prezzi dell’oro sono saliti in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre e di una serie di importanti dati economici pubblicati più avanti questa settimana.

I prezzi si sono avvicinati al massimo storico raggiunto all’inizio della sessione, poiché i trader ignorano l’allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Al momento in cui scrivo, il contratto d’oro più attivo sul COMEX era a $ 2.766,50 l’oncia, in aumento dello 0,4% rispetto alla chiusura precedente. All’inizio di ottobre, i prezzi dell’oro avevano toccato un massimo storico di $ 2.772,60 l’oncia.

Lunedì i prezzi dell’oro sono stati sottoposti a pressione poiché l’attacco israeliano all’Iran avvenuto nel fine settimana ha avuto un impatto limitato, in quanto non ha preso di mira siti petroliferi o nucleari.

Tuttavia, la domanda di rifugio sicuro per il metallo giallo rimane intatta in vista delle elezioni statunitensi della prossima settimana. L’incertezza sul risultato, che determinerà la politica statunitense nei prossimi quattro anni, ha tenuto i trader sulle spine.

Nervosismo elettorale

L’incertezza che circonda le elezioni della prossima settimana potrebbe determinare l’andamento dei prezzi dell’oro.

La maggior parte dei sondaggi ha mostrato che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in vantaggio sulla vicepresidente Kamala Harris. Tuttavia, gli analisti ritengono che la competizione sarebbe serrata.

Fxstreet.com ha affermato in un rapporto:

La persistente domanda di beni rifugio, derivante dalle tensioni in Medio Oriente e dal nervosismo per le elezioni negli Stati Uniti, continua a rappresentare un fattore favorevole per il metallo prezioso.

In caso di vittoria di Trump, le preoccupazioni per una guerra commerciale con la Cina aumenterebbero la domanda di oro come bene rifugio. Inoltre, Trump potrebbe anche allentare le sanzioni alla Russia, raddoppiandole all’Iran.

Dati economici in primo piano

Gli operatori sono inoltre concentrati sulla pubblicazione, giovedì, dei dati sul PIL del terzo trimestre degli Stati Uniti.

Inoltre, venerdì saranno pubblicati l’indice della spesa per consumi personali (PCE), l’indicatore preferito dalla Federal Reserve statunitense, insieme ai dati sulle buste paga non agricole.

Tutti questi dati dovrebbero essere pubblicati prima della riunione di politica monetaria della Fed della prossima settimana. Se i dati mostrassero un ulteriore raffreddamento dell’economia, ciò farebbe ben sperare per ulteriori tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

I tassi di interesse più bassi aumentano la domanda di metalli non durevoli come l’oro e l’argento.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, gli operatori prevedono una probabilità del 95% che la Fed statunitense riduca i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di novembre.

Nella riunione di settembre, la Fed aveva tagliato i tassi di 50 punti base, sorprendendo il mercato.

Le prospettive tecniche per l’oro

Secondo gli esperti, i prezzi dell’oro hanno una resistenza attorno ai 2.770-2.775 dollari l’oncia.

Se i prezzi superassero il livello di $ 2.775 all’oncia, il metallo giallo potrebbe salire fino a $ 2.800 all’oncia. I prezzi dell’oro sul COMEX sono aumentati di oltre il 30% dall’inizio di quest’anno.

“Detto questo, l’indice di forza relativa (RSI) sul grafico giornaliero è sul punto di entrare in territorio di ipercomprato e giustifica una certa cautela per i rialzisti”, ha affermato Haresh Menghani, editore di Fxstreet, in un rapporto.

Pertanto, sarà prudente attendere un consolidamento a breve termine o un modesto ritiro prima di posizionarsi per qualsiasi ulteriore movimento di apprezzamento a breve termine.

I prezzi del rame scendono

Tra i metalli industriali, martedì i prezzi del rame sul London Metal Exchange sono scesi, in quanto gli operatori attendono ulteriori segnali dal principale consumatore, la Cina.

I recenti pacchetti di stimolo annunciati in Cina non sono stati sufficienti a generare domanda per il metallo rosso. I trader si aspettavano che il governo cinese annunciasse uno stimolo economico per sostenere il settore immobiliare.

Gli operatori si concentreranno ora sull’indice dei direttori degli acquisti cinese, in uscita giovedì, per ottenere ulteriori spunti.

Al momento in cui scriviamo, il contratto trimestrale del rame sul LME era a 9.522 dollari a tonnellata, in calo dello 0,2% rispetto alla chiusura precedente.