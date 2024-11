Oro consegnato in 10 minuti: BigBasket, Blinkit e Swiggy sfruttano la corsa indiana a Dhanteras

In questo Dhanteras, il primo giorno che segna la festa di Diwali in India, le piattaforme di commercio rapido come BigBasket, Blinkit, Swiggy Instamart e Zepto hanno introdotto un nuovo servizio, offrendo ai clienti monete d’oro e d’argento consegnate entro 10 minuti.

In genere, Dhanteras, uno dei giorni più propizi del calendario indù per l’acquisto di metalli preziosi, vede un aumento degli acquisti di oro e argento.

Sfruttando questa tradizionale pratica indiana, queste piattaforme mirano a semplificare gli acquisti con opzioni di consegna a domicilio in collaborazione con rinomati gioiellieri.

Sfruttando queste collaborazioni, le piattaforme sperano di soddisfare la domanda stagionale e di stabilire una nuova tendenza di shopping festivo.

Partnership per la consegna di oro e argento

BigBasket collabora con Tanishq per monete d’argento e d’oro: BigBasket offre monete d’argento Lakshmi Ganesh di Tanishq con purezza 999,9 (10 g) e due monete d’oro 22K (1 g), raffiguranti il motivo di Lakshmi, per una consegna rapida in questa stagione di Diwali.

Blinkit si unisce a Joyalukkas, Malabar Gold & Diamonds: La gamma Dhanteras di Blinkit comprende monete d’oro Lakshmi 24K e monete d’argento Lakshmi Ganesh al 99,9%, con pesi adatti agli acquisti festivi.

Swiggy Instamart offre monete d’oro Jar e Muthoot Exim: Instamart ha collaborato con Nek by Jar e Muthoot Exim, offrendo monete d’oro 24K (da 0,1 g a 1 g) e opzioni d’argento da 5 g, 11,66 g e 20 g da Malabar.

Zepto collabora con Augmont e Malabar per i metalli delle feste: Zepto offre monete in argento con purezza 999 di Malabar e monete in oro 24K Banyan Tree di Augmont, disponibili per una consegna rapida.

I festival guidano la tendenza del commercio rapido

Le piattaforme di commercio rapido hanno già sperimentato la consegna di metalli preziosi, in particolare durante l’Akshaya Tritiya, un’altra festa indù di buon auspicio.

Blinkit ha offerto un kit Akshaya Tritiya contenente non solo monete d’oro, ma anche articoli essenziali per la pooja, soddisfacendo così in modo completo le esigenze festive.

Swiggy Instamart ha incluso anche opzioni per monete d’oro vere e di cioccolato, evidenziando una tendenza in cui il commercio veloce si espande oltre i beni essenziali di tutti i giorni per includere articoli di valore elevato durante le stagioni festive.

Cosa offrono BigBasket, Blinkit e Zepto

BigBasket, tradizionalmente nota per i prodotti alimentari e deperibili, ha diversificato la sua gamma di prodotti, avventurandosi nel mercato delle monete d’oro e d’argento.

Con Tanishq, BigBasket fornisce monete con motivi tradizionali per arricchire i festeggiamenti del Diwali.

Il Chief Buying and Merchandising Officer della piattaforma ha espresso l’impegno della piattaforma nel soddisfare le esigenze festive dei clienti in pochi minuti, segnando un tentativo di trasformare BigBasket in una piattaforma di riferimento per vari articoli essenziali per Diwali.

Oltre a BigBasket, piattaforme come Blinkit e Zepto si sono posizionate come mete per lo shopping natalizio.

Le collaborazioni di Blinkit con Malabar e Joyalukkas offrono ai clienti la possibilità di acquistare monete sia in oro che in argento in vari tagli, da 0,5 g a 10 g.

La partnership di Zepto con Malabar e Augmont consente all’azienda di fornire monete esclusive con purezza 24K e 999, molto apprezzate dagli amanti degli acquisti durante le festività.

Queste piattaforme non solo offrono praticità, ma anche opzioni di metallo di alta qualità per soddisfare le abitudini di acquisto tradizionali.

Swiggy Instamart, noto per le consegne rapide di generi alimentari, ha introdotto una selezione di monete d’oro in pesi da 0,1 g a 1 g, insieme a monete d’argento in diversi pesi, tutte disponibili in collaborazione con Jar e Muthoot Exim.

Questa gamma di peso flessibile è progettata per soddisfare le diverse preferenze degli acquirenti, dagli acquisti minimi agli investimenti più consistenti.

La partnership con Malabar, che offre sia monete reali che simboliche, evidenzia l’intento della piattaforma di attrarre un’ampia base di clienti.