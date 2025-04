I dazi colpiscono i mercati globali: chi sono i maggiori perdenti?

Ancora una volta, i dazi sono la causa dei principali movimenti di mercato e delle interruzioni della catena di approvvigionamento.

Il 2 aprile, il presidente Trump ha annunciato una serie di dazi all’importazione di vasta portata, con aliquote effettive comprese tra il 10% e il 49%, che colpiscono quasi tutti i principali partner commerciali degli Stati Uniti.

Poiché la decisione è stata in gran parte inaspettata per portata e dimensioni, ha già innescato una svendita globale di azioni, forti perdite nei titoli di consumo e tecnologici e crescenti timori di una dislocazione economica a lungo termine.

Ma quali mercati e azioni dovrebbero preoccupare maggiormente gli investitori?

Un nuovo shock politico.

L’ordine esecutivo introduce un dazio di base del 10% su tutte le importazioni, con aliquote molto più elevate per specifici paesi.

Goods from Vietnam will now face a 46% levy.

La Cambogia è soggetta al 49%, l’Indonesia al 32% e il Bangladesh al 37%.

La Cina, già soggetta a dazi precedenti, ora si trova ad affrontare un’ulteriore tassa del 34%, portando il suo onere tariffario totale al 54%.

Le importazioni giapponesi sono tassate al 24%, mentre quelle dell’Unione Europea al 20%.

Queste misure hanno portato il dazio medio sulle importazioni statunitensi a circa il 22%, rispetto al solo 2,5% del 2024.

Si tratta del livello più alto dal 1910, secondo Fitch Ratings.

Trump ha presentato la decisione come reciproca, affermando che riflette il modo in cui altri paesi trattano le esportazioni statunitensi.

Ma investitori, analisti e leader aziendali affermano che la politica introduce nuove incertezze e rischi economici senza un quadro di riferimento o una tempistica chiari.

I mercati finanziari hanno reagito immediatamente.

I futures statunitensi sono crollati bruscamente, con i futures S&P 500 in calo di oltre il 3%.

Il Nasdaq è sceso di quasi il 13% dal suo picco di dicembre.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso al 4,08%, il livello più basso degli ultimi sei mesi, a causa della fuga degli investitori verso beni rifugio.

Le borse mondiali hanno seguito l’esempio.

Japan’s Nikkei fell more than 3%, while European markets declined around 2%.

Sui mercati valutari, l’indice del dollaro è sceso dell’1,1% a causa delle aspettative di crescita più deboli incorporate dai trader.

Le azioni del settore calzaturiero sono state colpite duramente.

I marchi di calzature e abbigliamento, molti dei quali negli ultimi cinque anni avevano spostato la produzione dalla Cina al Vietnam e al Sud-est asiatico, sono stati tra i più colpiti.

Per dare un’idea delle dimensioni, nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato merci dal Vietnam per un valore di 136,6 miliardi di dollari, con un aumento del 19% rispetto al 2023.

L’improvvisa imposizione di un dazio del 46% su queste importazioni ha sconvolto le strutture dei costi e le previsioni di profitto.

Le azioni Nike sono crollate di oltre l’8%, evidenziando la forte esposizione dell’azienda al Vietnam, che produce il 50% delle sue calzature e il 30% dei suoi capi di abbigliamento.

Il marchio ha già rivisto al ribasso le previsioni di vendita per il trimestre in corso, tenendo conto dei previsti aumenti di costo derivanti dai dazi su Cina e Messico.

Questi nuovi dazi sul Vietnam aumentano ulteriormente la pressione.

Le azioni Adidas sono scese dell’11% a Francoforte, avvicinandosi ai minimi degli ultimi 12 mesi.

Il marchio tedesco produce il 39% delle sue calzature in Vietnam e dipende fortemente da fabbriche in Indonesia (32%) e Cambogia (23%), paesi ora colpiti da dazi superiori al 30%.

Le azioni di Puma sono scese dell’8,5%, toccando il livello più basso da novembre 2016.

L’azienda non ha fornito indicazioni formali, ma, come Adidas, è strutturalmente legata alle fabbriche vietnamite e indonesiane per le linee di prodotti principali.

Il marchio svizzero di scarpe da ginnastica On Holding ha perso il 15% nelle contrattazioni pre-mercato statunitensi.

L’azienda produce il 90% delle sue scarpe in Vietnam e il restante 10% in Indonesia, con quasi due terzi del fatturato provenienti dalle Americhe, principalmente dagli Stati Uniti.

Secondo i documenti normativi, questo la rende uno dei marchi più esposti al nuovo regime tariffario.

Deckers, la società madre di Hoka e Ugg, ha 68 partner di produzione in Vietnam, la sua seconda base manifatturiera più grande dopo la Cina.

Le azioni sono scese di oltre il 4%, riflettendo la preoccupazione per l’erosione dei margini.

Shenzhou International, uno dei maggiori produttori tessili asiatici e principale fornitore di Nike, ha perso il 18% a Hong Kong.

È il calo più significativo in oltre tre anni.

UBS e Jefferies stimano che i marchi dovrebbero aumentare i prezzi al dettaglio globali dal 5% al 12% solo per mantenere l’attuale redditività.

Ma con i consumatori stanchi dell’inflazione, molti potrebbero essere costretti ad assorbire gli aumenti di costo, erodendo i profitti.

Quali titoli tecnologici avranno le maggiori difficoltà?

Sebbene l’attenzione si sia concentrata principalmente sui beni di consumo, anche le aziende tecnologiche sono sotto pressione.

Le nuove tariffe colpiscono le importazioni cinesi con un dazio complessivo del 54%, e questo include quasi tutti i dispositivi assemblati nel paese.

Le azioni Apple sono scese del 6,1%, la perdita giornaliera più consistente dal settembre 2020.

La maggior parte dell’hardware Apple, inclusi iPhone, iPad e Mac, viene assemblato in Cina.

Queste merci ora subiscono il pieno impatto della nuova politica.

L’azienda ha promesso un piano di investimenti negli Stati Uniti da 500 miliardi di dollari in quattro anni, inclusa una nuova fabbrica a Houston, ma queste strutture non mitigeranno gli shock sui costi a breve termine.

Nvidia ha perso il 4%. L’azienda progetta chip negli Stati Uniti, li produce a Taiwan e assembla sistemi di intelligenza artificiale in Messico e Cina.

Rimane vulnerabile ai dazi a livello di componenti, soprattutto se Taiwan e il Messico saranno i prossimi a essere sottoposti a controllo tariffario.

Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft hanno perso ciascuna tra il 2,5% e il 5%.

Tuttavia, riflette le più ampie preoccupazioni per le tasse digitali di ritorsione da parte dell’UE e dell’Asia.

Rivenditori e catene di approvvigionamento subiscono gravi perdite.

Oltre ai marchi, sono stati colpiti anche i grandi rivenditori con operazioni di approvvigionamento globali.

Walmart ha perso il 6%, e Amazon il 5%. H&M e Inditex sono scese rispettivamente del 4,5% e del 3%.

Queste aziende si affidano a fabbriche tessili e di abbigliamento in Vietnam, Bangladesh e Cambogia.

Proprio i paesi più colpiti.

Il solo Vietnam ha esportato tessili per un valore di 44 miliardi di dollari nel 2024, con gli Stati Uniti come principale acquirente.

Secondo le stime di CEIC e OCSE, i dazi doganali incidono ormai su quasi il 10% del PIL del paese.

Cambogia e Bangladesh affrontano rischi simili.

I tentativi di spostare la produzione altrove sono limitati dalla logistica, dalla specializzazione della forza lavoro e dai costi irrecuperabili.

Le economie asiatiche saranno quelle che faranno più fatica.

Il Vietnam è l’economia più esposta in Asia, con il 12% del suo PIL legato all’esposizione diretta e indiretta alle importazioni statunitensi.

Un dazio del 46% mette a rischio circa il 5,5% del PIL vietnamita.

La Thailandia subirà un impatto del 3%, principalmente a causa delle esportazioni di automobili.

Sebbene esente dai dazi sui semiconduttori, Taiwan potrebbe registrare una diminuzione dei volumi di esportazione a causa della sua dipendenza dal mercato statunitense.

Le valute hanno iniziato a riflettere questi rischi. Il dong vietnamita è sceso a un minimo storico di 25.803/USD.

Anche il baht thailandese, il dollaro taiwanese e la rupia indonesiana hanno subito pressioni.

Si prevede che INR, PHP e SGD sovraperformeranno grazie a una minore esposizione e a saldi esterni più stabili.

Le aspettative sulla politica monetaria stanno cambiando rapidamente. Ora si prevedono tagli dei tassi in Corea, India, Filippine, Indonesia, Singapore e Australia.

Questi tagli variano dai 50 ai 75 punti base, mentre le banche centrali cercano di attutire le conseguenze economiche.

In definitiva

Il regime tariffario si sta configurando come un cambiamento di paradigma a lungo termine, soprattutto se non si raggiungono esenzioni o rinegoziazioni.

Trump ha presentato la mossa come una strategia per “aprire” i mercati esteri e forzare la reindustrializzazione negli Stati Uniti.

Ma per le aziende, la sfida è immediata e grave.

La diversificazione della catena di approvvigionamento, un tempo una copertura contro il rischio Cina, ha ora esaurito le sue opzioni.

Vietnam e Indonesia, le principali valvole di sfogo, non sono più praticabili con l’attuale struttura tariffaria.

Il trasferimento non è una soluzione rapida.

La produzione di calzature sportive e di elettronica avanzata si basa su manodopera e infrastrutture altamente specializzate, che non possono essere replicate dall’oggi al domani.

I dazi sono ormai diventati un rischio economico persistente, non solo un evento da prima pagina.

Il costo della frammentazione globale non è più teorico, sta già colpendo i bilanci delle aziende di tutto il mondo.