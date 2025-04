Mitsubishi investe 27 miliardi di dollari in 3 anni per alimentare la crescita.

Il colosso commerciale giapponese Mitsubishi Corp ha presentato una strategia di crescita triennale che prevede investimenti di almeno 4 trilioni di yen (27 miliardi di dollari) entro l’esercizio finanziario 2027/28.

L’azienda ha dichiarato di puntare a un utile netto di 1,2 trilioni di yen per quel periodo, in aumento rispetto ai 700 miliardi di yen previsti per l’esercizio fiscale in corso.

Questa strategia, annunciata giovedì, prevede ingenti investimenti di capitale e un programma di riacquisto di azioni ampliato.

L’azienda prevede inoltre di mantenere dividendi progressivi anche durante la ripresa dalle recenti perdite per svalutazione nelle sue attività eoliche offshore nazionali.

Gli investimenti per la crescita inizieranno ad aprile.

Copy link to section

Mitsubishi ha dichiarato che la spesa di 4 trilioni di yen sarà suddivisa tra spese in conto capitale di mantenimento e investimenti per accelerare la crescita a lungo termine.

Circa 1 trilione di yen è destinato alle esigenze operative correnti, mentre oltre 3 trilioni di yen saranno indirizzati a nuove iniziative aziendali e investimenti strategici.

Il nuovo piano è iniziato ad aprile e durerà fino a marzo 2027.

L’azienda ha inoltre dichiarato che potrebbe valutare l’utilizzo di eventuali liquidità in eccesso rispetto a questa allocazione per ulteriori rendimenti per gli azionisti o per reinvestimenti, a seconda dello stato del suo portafoglio progetti e delle condizioni di mercato più ampie.

Il piano di investimento arriva dopo che Mitsubishi ha registrato una svalutazione di 52,2 miliardi di yen legata ai suoi progetti eolici offshore nazionali nel periodo di nove mesi conclusosi a dicembre.

Questo contrattempo ha portato a una revisione delle previsioni di utile netto a 950 miliardi di yen per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2024.

Aumento dei dividendi nonostante il calo dei profitti

Copy link to section

Per l’esercizio finanziario che inizia questo mese, Mitsubishi prevede un utile netto di 700 miliardi di yen.

Nonostante le previsioni di utili inferiori, l’azienda ha annunciato l’intenzione di aumentare il dividendo di 10 yen, portandolo a 110 yen per azione.

Oltre all’aumento del dividendo, Mitsubishi ha delineato un piano per riacquistare azioni proprie per un valore massimo di 1 trilione di yen tra il 4 aprile 2024 e il 31 marzo 2026.

L’azienda ha dichiarato che la sua politica di dividendi progressivi e riacquisti flessibili rimane invariata anche con la nuova strategia.

Queste mosse suggeriscono che Mitsubishi intende mantenere la fiducia degli azionisti investendo massicciamente nella crescita futura.

Mitsubishi, sostenuta da Buffett

Copy link to section

Il maggiore azionista di Mitsubishi è Berkshire Hathaway, la società di investimento guidata da Warren Buffett. Secondo i dati di LSEG, Berkshire detiene una quota del 9,67% nella società commerciale giapponese, esercitando quindi una notevole influenza sulla strategia a lungo termine.

L’interesse di Buffett per le società commerciali giapponesi ha attirato l’attenzione globale negli ultimi anni, e Mitsubishi è diventata una delle principali beneficiarie di questa attenzione.

Con il suo nuovo piano di allocazione del capitale, Mitsubishi sembra allinearsi alle aspettative degli investitori in materia di efficienza del capitale e valore per gli azionisti.

L’attenzione dell’azienda al mantenimento dei dividendi e ai riacquisti di azioni, anche in presenza di una diminuzione dell’utile netto, potrebbe riflettere questo approccio orientato agli investitori.