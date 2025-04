Perché milioni di persone potrebbero presto utilizzare Bitcoin per i pagamenti tramite Square di Jack Dorsey

Block, la società di tecnologia finanziaria co-fondata da Jack Dorsey, fondatore di X, potrebbe presto accettare Bitcoin come metodo di pagamento per alcuni dei suoi servizi.

In una recente intervista, l’imprenditore seriale ha affermato che Bitcoin avrebbe “fallito” se si fosse limitato a essere solo una riserva di valore.

Ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo di Bitcoin per i pagamenti quotidiani e ha confermato che Block sta attivamente lavorando per abilitare le transazioni Bitcoin sia sui suoi terminali Square che sul portafoglio Bitkey.

Sebbene alcuni critici abbiano sostenuto che l’implementazione abbia richiesto troppo tempo, Dorsey ha risposto che il processo non è semplice come “premere un interruttore”, ma ha rassicurato che i piani erano in corso. Vedi sotto.

Altri sono rimasti scettici, osservando che Dorsey lo “diceva da anni”, riferendosi a precedenti dichiarazioni del CEO.

Cos’è Square e cosa significa per Bitcoin?

Block, precedentemente nota anche come Square, offre un’ampia gamma di strumenti per consumatori e aziende progettati per semplificare le finanze.

Il suo prodotto di punta, Square, aiuta i commercianti ad accettare pagamenti, gestire l’inventario e condurre le operazioni.

Nel 2024, Block contava circa 4 milioni di venditori, con un volume di transazioni annuo di circa 228 miliardi di dollari. Se Square iniziasse ad accettare pagamenti in Bitcoin nella sua rete di commercianti, potrebbe rappresentare uno dei passi più importanti verso l’adozione mainstream della criptovaluta.

Con milioni di venditori che già utilizzano la piattaforma, l’abilitazione delle transazioni in BTC potrebbe introdurre istantaneamente Bitcoin come opzione di pagamento pratica nel commercio quotidiano. Inoltre, potrebbe anche incoraggiare alcuni dei suoi concorrenti nel settore dei pagamenti a esplorare integrazioni simili.

Un altro elemento chiave della spinta di Block verso Bitcoin è Bitkey, un portafoglio hardware a custodia autonoma lanciato nel dicembre 2023. È progettato per offrire agli utenti un controllo sicuro e indipendente delle proprie riserve di Bitcoin senza affidarsi a exchange o custodi.

Dorsey ha confermato che anche Bitkey supporterà i pagamenti in Bitcoin una volta completata l’integrazione.

Dal lato dei consumatori, Cash App di Block è già un importante punto di accesso per gli acquisti di Bitcoin. Permette agli utenti di acquistare, vendere e trasferire Bitcoin e, solo nel quarto trimestre del 2023, ha generato 66 milioni di dollari di profitto dalle attività legate a BTC.

Oltre ai pagamenti, Block investe pesantemente nell’infrastruttura Bitcoin. L’azienda detiene 8.485 BTC per un valore di oltre 700 milioni di dollari e sta costruendo un sistema completo di mining di Bitcoin.

Recentemente ha sviluppato un avanzato chip per il mining a 3 nm e ora si concentra sul lancio sul mercato di una soluzione completa per il mining, combinando i suoi punti di forza nell’hardware, nel software e nella gestione della catena di approvvigionamento.

Per dare priorità alle iniziative legate a Bitcoin, Block ha ridimensionato altre attività come la piattaforma di streaming musicale Tidal e il suo progetto web decentralizzato TBD.

Square aveva già sperimentato la possibilità per i commercianti di accettare Bitcoin nel 2014, ma la funzione è stata poi interrotta. In un’intervista del 2018, Jack Dorsey ha spiegato che la maggior parte degli utenti di Square all’epoca erano piccole imprese che vendevano “candele e biciclette”, e i clienti semplicemente non erano pronti a effettuare questo tipo di acquisti quotidiani con Bitcoin.

Le difficoltà finanziarie potrebbero ostacolare i progressi.

I piani di Block per l’introduzione di Bitcoin come metodo di pagamento potrebbero subire ritardi, dato che la società ha recentemente riportato risultati deludenti nel quarto trimestre e ha licenziato oltre 930 dipendenti.

I licenziamenti, che hanno interessato circa l’8% della forza lavoro, sono arrivati poche settimane dopo che Block ha mancato le aspettative di Wall Street, registrando un fatturato di 6,03 miliardi di dollari contro i 6,29 miliardi previsti e un utile per azione di 71 centesimi invece degli 87 centesimi attesi.

Nei commenti pubblici, Dorsey ha affermato che i tagli al personale facevano parte di una più ampia ristrutturazione volta ad allinearsi alle priorità strategiche e a semplificare le operazioni.