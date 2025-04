Quanto dipende Nvidia dalla Cina per i suoi ricavi?

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) continua a faticare a riprendere slancio dopo che il 2 aprile il presidente Trump ha annunciato nuovi dazi reciproci su decine di paesi, tra cui la Cina.

La Cina ha già annunciato l’intenzione di imporre dazi di ritorsione sulle merci americane in risposta al cambio di politica di Trump, il che potrebbe innescare una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo.

Un simile scenario potrebbe danneggiare le aziende statunitensi con una significativa esposizione di ricavi alla Cina. È interessante notare che, secondo Goldman Sachs, una di queste aziende è la favorita nel settore dell’intelligenza artificiale, Nvidia Corp.

Il contributo della Cina ai ricavi di Nvidia

Goldman Sachs prevede che le tensioni commerciali sino-americane rappresenteranno un significativo ostacolo per NVDA, dato che la regione della Grande Cina genera attualmente circa il 39% del suo fatturato annuo.

I chip H20 di Nvidia, progettati per l’esportazione in Cina, hanno registrato una forte domanda, soprattutto da parte delle principali aziende tecnologiche del paese come ByteDance, Tencent e Alibaba.

Tuttavia, l’amministrazione Trump continua a inasprire le restrizioni sulle esportazioni di chip a Pechino, il che potrebbe danneggiare ulteriormente l’attività del colosso in futuro.

Inoltre, la Cina ha iniziato a consigliare alle sue aziende di evitare l’utilizzo dei chip Nvidia, in quanto, a quanto pare, non soddisfano i più recenti requisiti di efficienza energetica del paese.

Nel complesso, questi fattori legati alle tensioni commerciali sino-americane potrebbero pesare significativamente sui futuri ricavi di NVDA, hanno aggiunto gli strateghi di Goldman Sachs nel loro recente rapporto.

NVDA rimane uno dei titoli preferiti di Wall Street.

Nonostante i nuovi dazi sulla Cina e la possibilità che il presidente Xi annunci ritorsioni sulle merci americane, Wall Street rimane ottimista sulle azioni Nvidia.

Il rating di consenso sulle azioni NVDA è attualmente “buy”, con un obiettivo medio di circa 176 dollari, indicando un potenziale rialzo di circa il 70% rispetto ai livelli attuali.

Questo perché molti ritengono che Nvidia sia ancora un nome solido nel mercato dell’intelligenza artificiale, che Statista prevede crescerà a un tasso annuo composto di oltre il 26% fino alla fine di questo decennio.

Inoltre, Nvidia ora paga un dividendo con un rendimento dello 0,036%, il che la rende interessante anche per gli investitori orientati al reddito.

LVS ha anche una significativa esposizione ai ricavi provenienti dalla Cina.

Oltre a Nvidia, Goldman Sachs ritiene che i titoli azionari dei casinò, in particolare Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS), siano i più esposti alle tensioni commerciali sino-americane nel 2025.

LVS ha una presenza significativa a Macao, nota anche come la “Las Vegas d’Asia”, grazie alla sua popolarità come destinazione per il gioco d’azzardo. La società statunitense di casinò e resort attualmente genera oltre il 60% dei suoi ricavi a Macao.

Tuttavia, proprio come per Nvidia, gli analisti mantengono un atteggiamento ottimista anche sulle azioni di Las Vegas Sands.

Il rating di consenso “acquisto” su LVS è accompagnato da un prezzo obiettivo medio di circa 59 dollari al momento della stesura.

Ciò si traduce in un potenziale di crescita di quasi il 50% per il titolo azionario che attualmente offre un rendimento del 2,56%.