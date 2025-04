Il calo dei prezzi del petrolio offusca la produzione statunitense, mentre l’OPEC sorprende con un aumento della produzione a maggio.

Il crollo dei prezzi del petrolio di venerdì ha aggiunto un ulteriore livello di complessità per l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati.

Con una mossa a sorpresa giovedì, il cartello ha deciso di aumentare la produzione di greggio di 411.000 barili al giorno a maggio.

Questo fa seguito all’aumento di produzione petrolifera di 135.000 barili al giorno previsto per aprile dagli otto membri del gruppo OPEC+.

L’OPEC-8, inclusi Arabia Saudita e Russia, ha rispettato dal 2024 un taglio volontario della produzione di 2,2 milioni di barili al giorno e aveva deciso di annullarlo a partire da questo mese.

Il mercato si aspettava un aumento di produzione simile anche a maggio, ma l’OPEC aveva in serbo qualcos’altro.

L’OPEC rimane fiduciosa.

“La decisione segnala la fiducia dell’OPEC+ nella capacità del mercato di assorbire un’offerta aggiuntiva, sebbene introduca nuove complessità date le persistenti incertezze macroeconomiche, i segnali di domanda fluttuanti e i rischi geopolitici”, ha dichiarato Mukesh Sahdev, responsabile globale del mercato delle materie prime, petrolio presso Rystad Energy, in un commento inviato via email.

Le precedenti previsioni di Rystad Energy indicavano una forte probabilità di un’inversione di tendenza a causa del crescente divario tra domanda e offerta da marzo ad agosto.

Questo è stato confermato dall’annuncio di giovedì dell’OPEC+, che ha superato le aspettative.

Rystad Energy ritiene che l’OPEC potrebbe aumentare ulteriormente la produzione di petrolio e accelerare la riduzione dei tagli volontari alla produzione di 2,2 milioni di barili al giorno se le interruzioni dell’offerta statunitense dovessero aggravarsi.

La società di intelligence energetica con sede in Norvegia ha affermato che il cartello ha compiuto una mossa opportunistica aumentando l’offerta a maggio e sfruttando la prevista stagnazione della produzione non OPEC.

Il crollo dei prezzi del petrolio potrebbe essere temporaneo.

Sahdev ha detto:

Con le potenziali interruzioni dell’offerta derivanti da sanzioni e dazi – sia per i venditori che per gli acquirenti – è improbabile che i prezzi del petrolio rimangano a lungo sotto i 70 dollari.

Secondo Rystad Energy, il recente calo dei prezzi dovrebbe essere di breve durata, attenuato dalla prevista domanda estiva e dalle continue tensioni geopolitiche.

“Allo stesso tempo, da parte dell’OPEC+ arriva un chiaro segnale di rispetto degli accordi e di volontà di evitare un surplus che potrebbe minacciare l’attuale struttura di backwardation del mercato”, ha aggiunto Sahdev.

Optando per un aumento accelerato dell’offerta, l’OPEC+ mira a reintegrare un maggior numero di barili sul mercato in un momento in cui i prezzi del greggio hanno subito una pressione al ribasso.

La tempistica di questa decisione è degna di nota, in quanto arriva dopo settimane di segnali contrastanti dal mercato petrolifero.

Questi segnali contrastanti includono l’aumento della produzione da parte dei paesi non OPEC+ (in particolare Stati Uniti, Brasile e Canada), la guerra commerciale statunitense (sanzioni e dazi), una domanda cinese inferiore alle aspettative, il fallimento del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e le pressioni interne da parte degli stati membri dell’OPEC che cercano obiettivi di produzione più elevati per adeguarsi alle loro nuove capacità.

Secondo Rystad, a maggio non si prevede una crescita della produzione non-OPEC, il che consentirà al cartello di immettere sul mercato un maggior numero di barili in quel periodo.

Inoltre, l’equilibrio globale tra greggio e liquidi dovrebbe restringersi nella parte centrale dell’anno.

Secondo Rystad, la carenza di greggio persiste e le scorte continueranno a diminuire.

I prezzi bassi ostacolano la crescita dell’offerta statunitense.

L’attuale crollo dei prezzi del greggio West Texas Intermediate offre ai produttori statunitensi scarse opportunità di aumentare le attività di perforazione.

“Se mai, potremmo assistere a un ulteriore rallentamento, soprattutto considerando la backwardation del mercato”, ha affermato Warren Patterson, responsabile della strategia sulle materie prime di ING Group, in un rapporto.

Il WTI, il prezzo di riferimento del greggio statunitense, è crollato del 9% venerdì, raggiungendo il minimo da oltre quattro anni di 60,71 dollari al barile. I prezzi sono scesi a causa dei dazi reciproci imposti dal presidente statunitense Donald Trump, che hanno spaventato gli investitori.

Il recente sondaggio sull’energia della Federal Reserve di Dallas ha rivelato che, in media, i produttori necessitano di un prezzo di 65 dollari al barile per trivellare un nuovo pozzo in modo redditizio.

Al contrario, il prezzo medio necessario per coprire i costi operativi di un pozzo esistente è significativamente inferiore, pari a 41 dollari al barile.

Patterson ha detto:

Tuttavia, considerando gli elevati tassi di declino dello shale statunitense, è più importante concentrarsi sui costi dei nuovi pozzi. Source: Rystad Energy

Gli attuali livelli di prezzo rendono improbabile che Trump riesca ad aumentare la produzione petrolifera interna. I produttori di petrolio statunitensi sono sensibili ai prezzi.

“Se Trump vuole una maggiore produzione petrolifera statunitense, avremo bisogno di prezzi del petrolio più alti”, ha aggiunto.

Il crollo dei prezzi crea un dilemma.

Anche se l’OPEC prevede di immettere sul mercato maggiori quantità di petrolio, va notato che i produttori all’interno del cartello non si accontenteranno di prezzi del greggio che si aggirano sui minimi pluriennali.

La maggior parte dei paesi produttori dell’OPEC dipende fortemente dalle esportazioni di petrolio e desidera prezzi superiori a 75-80 dollari al barile.

“Il gruppo comprende che puntare a ‘sempre più in alto’ rischia di innescare uno scenario di ‘sempre più in basso’”, ha detto Sahdev.

“Le guerre dei prezzi sono fuori discussione e lo shale statunitense non è più considerato un fattore dirompente di rilievo.”

La volatilità osservata venerdì sui mercati petroliferi va contro la filosofia dell’OPEC, poiché il cartello riconosce che il futuro dei prezzi deve essere ancorato alla stabilità.

La decisione dell’OPEC di aumentare la produzione a maggio crea inoltre una situazione particolare, in cui sarebbe più facile per gli Stati Uniti imporre sanzioni all’Iran a breve termine.

Questo permetterebbe al cartello di colmare il vuoto nell’offerta e di conquistare quote di mercato.

Tuttavia, l’analista di materie prime di Commerzbank AG, Carsten Fritsch, ha dichiarato:

È probabile che l’eccesso di offerta sul mercato petrolifero aumenti nel secondo trimestre, il che depone a favore di un prezzo del petrolio più basso.

Se i prezzi globali del petrolio scenderanno sotto i 60 dollari al barile, sarà difficile per l’OPEC proseguire con il piano annunciato giovedì.