Changpeng “CZ” Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance, ha collaborato con l’Agenzia nazionale per gli investimenti (NIU) del Kirghizistan per contribuire a definire il quadro normativo sulle criptovalute e l’ecosistema blockchain del paese.

Il 3 aprile, il presidente kirghiso Sadyr Zhaparov ha annunciato che il governo aveva firmato un memorandum d’intesa con Zhao per fornire indicazioni sulla tecnologia blockchain, sulla regolamentazione degli asset virtuali e sulle infrastrutture digitali.

In base all’accordo, Zhao fornirà consulenza alla NIU sullo sviluppo di talenti locali attraverso programmi educativi in settori come la gestione delle criptovalute e la sicurezza informatica.

Zhao ha descritto la partnership come “estremamente significativa”, osservando che già fornisce consulenza a diversi governi, sia “ufficialmente che ufficiosamente”, su come elaborare normative sulle criptovalute e implementare soluzioni blockchain per migliorare l’efficienza governativa, sottolineando che la blockchain ha applicazioni ben oltre il semplice trading.

Secondo il presidente Zhaparov, il memorandum rappresenta “un passo importante” verso il potenziamento delle capacità digitali nazionali.

“La firma del Memorandum apre nuovi orizzonti per lo sviluppo delle tecnologie digitali e dell’ecosistema blockchain nel paese […] tali iniziative sono cruciali per la crescita sostenibile dell’economia e la sicurezza degli asset virtuali, generando in definitiva nuove opportunità per le imprese e la società nel suo complesso”, ha aggiunto.

Il Kirghizistan punta a diventare un polo regionale per l’innovazione digitale, e il governo considera questa collaborazione un passo fondamentale per rafforzare le proprie infrastrutture tecnologiche e stimolare gli investimenti esteri.

Il paese, ricco di energia idroelettrica non sfruttata, è anche considerato un forte candidato per le attività di mining di criptovalute.

L’Agenzia internazionale per l’energia riferisce che solo il 10% del potenziale idroelettrico del Kirghizistan è stato sviluppato.

A dicembre, il Parlamento del Kirghizistan ha approvato un disegno di legge per il som digitale, la CBDC prevista dal paese. I test del prototipo sono previsti per l’inizio del 2025, mentre la decisione sul lancio è attesa per la fine del 2026.

Non più amministratore delegato.

Il rinnovato ruolo pubblico di Zhao arriva a pochi mesi dalla fine di una pena detentiva di quattro mesi negli Stati Uniti per violazione delle leggi antiriciclaggio durante il suo periodo a Binance.

Dopo la sua scarcerazione, ha fatto un passo indietro dalle posizioni dirigenziali, preferendo esplorare nuove opportunità dietro le quinte.

Ad esempio, ha ribattezzato Binance Labs in YZi Labs, un family office che ha ampliato il suo focus di investimento oltre le criptovalute, includendo l’intelligenza artificiale e la biotecnologia.

YZi Labs ha già guidato un round di finanziamento da 16 milioni di dollari per Sign, una piattaforma che mira a migliorare la verifica delle credenziali on-chain e la distribuzione dei token.

Zhao ha inoltre fondato Giggle Academy, un’iniziativa educativa senza scopo di lucro che offre esperienze di apprendimento ludiche.

Tuttavia, non era la prima volta che il fondatore di Binance veniva interpellato per fornire consulenza sulle criptovalute.

All’inizio di quest’anno, ha incontrato il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim.

Ha inoltre avuto incontri con funzionari degli Emirati Arabi Uniti e del Bhutan, sebbene i dettagli di tali colloqui rimangano vaghi.

Come precedentemente riportato da Invezz, Zhao è entrato a far parte della startup di criptovalute e intelligenza artificiale Vana come consulente nel febbraio di quest’anno, a seguito di un investimento da parte di YZi Labs.