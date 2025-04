Crypto watch LATAM: l’Honduras mette in guardia contro Bitcoin mentre l’Argentina abbraccia la tokenizzazione del litio

Il panorama delle criptovalute in America Latina, in continua evoluzione, sta assistendo a una netta divergenza nelle politiche.

Mentre l’Honduras raddoppia gli avvertimenti contro le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, l’Argentina sta abbracciando l’innovazione blockchain procedendo con la tokenizzazione del litio e introducendo nuove normative per i fornitori di servizi di asset virtuali.

La Banca Centrale dell’Honduras ribadisce la sua opposizione all’adozione delle criptovalute.

La Banca Centrale dell’Honduras (BCH) ha ribadito ancora una volta la sua ferma posizione contro l’utilizzo delle criptovalute.

In un nuovo avviso pubblico, la banca ha messo in guardia i cittadini sull’elevata volatilità e sui rischi associati alle criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Litecoin, sottolineando che queste non sono moneta a corso legale ai sensi della legge honduregna.

In una dichiarazione sui social media, la BCH ha chiarito che le criptovalute operano al di fuori dei sistemi legali e finanziari del paese e che non supporta né garantisce le transazioni che le coinvolgono.

“Investire in criptovalute è a proprio rischio e pericolo”, ha avvertito la banca, esortando le persone a non investire più di quanto possano permettersi di perdere.

Questa reiterazione segue precedenti avvertimenti, tra cui uno emesso durante il 70° anniversario della BCH, che sottolineava come la Lempira rimanga l’unica valuta legale in Honduras.

La BCH ha sottolineato di essere l’unica istituzione autorizzata a emettere moneta a corso legale e di non regolamentare né supervisionare alcuna forma di valuta virtuale utilizzata per pagamenti o investimenti.

La rinnovata cautela della banca riflette le preoccupazioni più ampie nella regione riguardo alla natura speculativa delle criptovalute e al loro potenziale di destabilizzare le economie locali.

L’Argentina promuove la tokenizzazione del litio con l’integrazione della blockchain

A differenza dell’approccio scettico dell’Honduras, l’Argentina sta accelerando la sua spinta verso l’innovazione blockchain.

Il paese sta compiendo progressi significativi nella tokenizzazione del litio grazie a una partnership con Atómico 3, un’azienda specializzata nell’applicazione della blockchain alla gestione delle materie prime.

L’iniziativa mira a migliorare la tracciabilità, la responsabilità e la fiducia nella catena di approvvigionamento del litio in Argentina.

Ogni AT3 Commodity Token sarà garantito da riserve di litio effettive estratte dalla regione del Salar de Mogna, nella provincia di San Juan.

Questi token saranno emessi su un registro blockchain per garantire trasparenza e verificabilità durante tutto il processo di estrazione ed esportazione.

Atómico 3 si è impegnata a rispettare gli obblighi di produzione per i prossimi dieci anni e a utilizzare contratti intelligenti per distribuire i ricavi ai titolari di token in base ai prezzi di mercato del litio.

Una volta completato il ciclo operativo, i token verranno riscattati e rimossi definitivamente (bruciati) dalla circolazione.

Questa mossa è considerata un passo audace nell’utilizzo di asset digitali per colmare il divario tra le industrie tradizionali e le tecnologie emergenti, soprattutto in settori come la produzione di batterie e i veicoli elettrici.

È stato pubblicato un dettagliato white paper che illustra la portata del progetto, la conformità normativa e il potenziale per il commercio internazionale.

L’Argentina introduce un nuovo quadro normativo per le criptovalute.

Il 21 marzo, la Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari argentina (CNV) ha presentato un quadro normativo per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). L’annuncio è avvenuto durante un evento molto partecipato, che ha visto la presenza di stakeholder del settore fintech e dei mercati dei capitali.

La CNV ha confermato l’approvazione della Risoluzione Generale n. 1058, elaborata attraverso una consultazione pubblica, che designa formalmente la CNV come organo di vigilanza per i VASP ai sensi della Legge n. 27.739.

I funzionari hanno sottolineato che il nuovo quadro normativo è in linea con gli standard internazionali, compresi quelli del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Con questi sviluppi, l’Argentina si sta posizionando come leader regionale nell’integrazione della tecnologia blockchain e nella regolamentazione delle criptovalute, mentre l’Honduras rimane cauto, sottolineando le diverse strade che i paesi latinoamericani stanno intraprendendo in materia di asset digitali.