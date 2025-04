Il Bitcoin ha avuto un inizio difficile, mentre i mercati globali risentivano delle ripercussioni delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Tra i timori di un crollo in stile “lunedì nero” del 1987, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è scesa di circa il 10%, a 2,44 trilioni di dollari, prima di un breve rimbalzo dovuto alle speranze di un rinvio delle tariffe. Le voci di colloqui in corso con oltre 50 partner commerciali hanno offerto un breve sollievo, ma la svendita è ripresa rapidamente.

Nelle ultime 24 ore, sono state liquidate posizioni lunghe per oltre 1,25 miliardi di dollari, alimentando un’ondata di liquidazioni brutale da 1,63 miliardi di dollari.

La maggior parte dei danni si è verificata nell’arco di 12 ore, durante le quali Longs ha subito una perdita enorme di 559 milioni di dollari.

Al momento della pubblicazione, gli indicatori del sentiment di mercato segnalavano una situazione critica, con l’indice Crypto Fear & Greed che scendeva di 10 punti, entrando in territorio di paura estrema.

Il mercato più ampio delle altcoin ha rispecchiato la flessione di Bitcoin, con solo una manciata dei primi 99 token che sono tornati alla redditività entro la fine delle contrattazioni asiatiche di lunedì.

Il prezzo del Bitcoin crollerà?

Bitcoin non è riuscito a mantenere il supporto cruciale di 80.000 dollari dopo che la Casa Bianca ha smentito le voci di un ritardo di 90 giorni sulle nuove tariffe.

Il breve rialzo seguito alle prime notizie si è rapidamente esaurito e il BTC è sceso sotto i 78.000 dollari, poiché il sentiment è diventato bruscamente ribassista, confermando che i mercati delle criptovalute rimangono altamente reattivi ai segnali macroeconomici globali.

QCP Capital, in un bollettino inviato ai suoi iscritti su Telegram, ha affermato che i mercati probabilmente rimarranno nervosi mentre le potenze globali si affrettano a posizionarsi nei negoziati commerciali in corso.

L’azienda ha osservato che l’incertezza sulle politiche tariffarie sta spingendo gli investitori a ridurre il rischio, con le criptovalute che subiscono un contraccolpo insieme ai mercati tradizionali.

Hanno inoltre fatto riferimento alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti che, pur esprimendo il desiderio di evitare perdite di mercato, ha indicato che “a volte bisogna prendere la medicina”.

Secondo QCP, questo suggerisce che l’amministrazione potrebbe essere disposta a sopportare un dolore economico a breve termine per portare avanti la sua agenda commerciale, aumentando i rischi per i mercati globali e potenzialmente trascinando verso il basso le criptovalute se nei prossimi giorni non si registreranno progressi.

Nonostante la volatilità, Bitcoin ha trovato un certo equilibrio nella fascia dei 70.000 dollari, avvicinandosi ai massimi storici di marzo 2024 prima di stabilizzarsi.

Secondo la società di analisi on-chain Glassnode, i recenti minimi non sono stati casuali, ma si sono allineati perfettamente con i livelli chiave di costo base in cui in precedenza erano state scambiate grandi porzioni di offerta di BTC.

Glassnode ha evidenziato che circa 50.000 BTC sono stati spostati l’ultima volta vicino ai 74.200 dollari, formando il primo grande cluster di offerta sotto gli 80.000 dollari.

Questa zona è per lo più detenuta da investitori che avevano costantemente aumentato il loro costo base fino al 10 marzo e che da allora sono rimasti inattivi, il che indica che probabilmente sono detentori a lungo termine.

Al di sotto di questo livello, i dati on-chain mostrano un ulteriore supporto tra i minimi recenti e la soglia dei 70.000 dollari, con circa 175.000 BTC concentrati in questa zona. I maggiori cluster di base di costo sono stati identificati a 71.600 dollari, con circa 41.000 BTC, e a 69.900 dollari, dove sono detenuti circa 68.000 BTC.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin si stava consolidando appena sopra questi livelli, suggerendo che i detentori a lungo termine potrebbero intervenire per assorbire la pressione di vendita.

Secondo l’analista di criptovalute Ted, affinché si verifichi un rally di sollievo, Bitcoin deve riconquistare la sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni settimanali, un livello che storicamente ha segnato la linea di demarcazione tra slancio rialzista e ribassista.

Fonte: Ted su X

Al momento della stesura, Bitcoin veniva scambiato a 78.468 dollari, appena sopra la media mobile esponenziale a 50 periodi (50-EMA).

Il recupero, se confermato, potrebbe fungere da segnale rialzista a breve termine, innescando potenzialmente un rally di sollievo man mano che la fiducia inizia a tornare sul mercato.

Tuttavia, Ted ha avvertito che se BTC non riuscirà a mantenere questo livello, la porta rimarrà aperta per un calo verso i 69.000-70.000 dollari.

Le altcoin colpite dalle conseguenze

Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato delle altcoin è diminuita del 4%, attestandosi intorno a 1,03 miliardi di dollari al momento della stesura.

Questo brusco calo ha coinciso con una lettura debole di 16 sull’Altcoin Season Index, il che significa che solo 16 delle 100 principali altcoin hanno sovraperformato Bitcoin negli ultimi tre mesi.

Ethereum (ETH), la più grande altcoin per capitalizzazione di mercato, ha subito un duro colpo, crollando dell’11,36% in un solo giorno.

Anche altri pesi massimi come XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA) non sono stati risparmiati, registrando perdite tra il 7% e il 10%.

Anche nel mare di rosso, alcuni valori anomali hanno tenuto duro. SPX6900 (SPX) è stato l’unico token tra i primi 99 a registrare guadagni a due cifre, sfidando il crollo del mercato più ampio. Nel frattempo, Fartcoin (FARTCOIN) e Four (FORM) sono riusciti a registrare modesti guadagni. Vedi sotto:

Fonte: CoinMarketCap

Intervenendo sulla situazione, Ming Wu, CEO di Rabbit, X, ha dichiarato a Invezz che il forte calo non è solo una questione legata alle criptovalute; fa parte di una più ampia tempesta macroeconomica.

“Con la reintroduzione dei dazi globali da parte di Trump, i mercati erano già nervosi”, ha detto. “I mercati azionari sono crollati in diverse sessioni di negoziazione e, poiché le criptovalute vengono scambiate 24 ore su 24, le altcoin sono state rapidamente coinvolte nelle conseguenze”.

Ha aggiunto che questi token sono tra gli asset speculativi più liquidi, il che li rende particolarmente vulnerabili nei momenti di panico.

Anche Kadan Stadelmann, CTO di Komodo, ha espresso le sue opinioni, affermando che le altcoin sono particolarmente incerte durante i periodi di inasprimento quantitativo, a differenza delle fasi di rialzo che abbiamo visto durante le politiche monetarie più espansive.

“Le altcoin hanno prosperato nell’era del denaro facile”, ha detto. “Ma in un contesto di avversione al rischio, con tassi più alti e liquidità più scarsa, faticano a dimostrare una reale resilienza”.