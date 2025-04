Il prezzo di Hedera sale del 10% a seguito di voci su una presunta integrazione con l’intelligenza artificiale di Nvidia.

Oggi, il prezzo di Hedera è salito bruscamente a seguito delle speculazioni su una potenziale integrazione con l’ecosistema di intelligenza artificiale all’avanguardia di Nvidia, il che ha entusiasmato sia i trader che gli osservatori di mercato.

La reazione del mercato è stata decisa, con HBAR che ha registrato un aumento di circa il 10,3% in pochi minuti, nel contesto di una più ampia ripresa del settore delle criptovalute dopo la recente flessione del mercato a seguito dei dazi del “Liberation Day” del presidente Donald Trump.

Integrazione di Hedera nel framework AI di Nvidia

Le speculazioni sono nate quando le dichiarazioni di un dirigente di alto livello di Nvidia hanno lasciato intendere che Hedera potrebbe essere integrata nel framework di intelligenza artificiale di Nvidia, una rivelazione che ha scatenato un ampio dibattito e speculazioni nella comunità degli asset digitali.

Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale da parte di Hedera Hashgraph o Nvidia (NASDAQ: NVDA), la semplice ipotesi di una potenziale partnership è stata sufficiente a suscitare un notevole ottimismo tra i trader.

Le dinamiche di trading sono state particolarmente notevoli, poiché i dati sui derivati indicano che il volume degli scambi è salito a 744,53 milioni di dollari, mentre l’interesse aperto è aumentato a 147,68 milioni di dollari, a dimostrazione della forte spinta che sostiene il token.

Il sentiment degli investitori appare rialzista, con posizioni short per un totale di oltre 736.000 dollari liquidate in sole 12 ore, secondo i dati di Coinglass, alimentando ulteriormente la pressione al rialzo sul prezzo di HBAR.

La forte performance di HBAR, che ha spinto il suo prezzo a un massimo intraday di 0,1659 dollari, sottolinea la rapida rivalutazione del suo potenziale futuro sia nel settore blockchain che in quello dell’intelligenza artificiale.

In particolare, l’impennata del prezzo di Hedera è sostenuta dal fatto che la presunta collaborazione posiziona Hedera Hashgraph come attore chiave nella convergenza tra blockchain e intelligenza artificiale (IA), evidenziando il crescente interesse per le innovazioni intersettoriali che uniscono tecnologia decentralizzata e calcolo avanzato.

Gli analisti del settore hanno osservato che, se la collaborazione di cui si vocifera dovesse concretizzarsi, potrebbe creare un precedente per un’ulteriore convergenza tra i colossi tecnologici affermati e le reti blockchain pioniere.

Inoltre, la potenziale integrazione con l’infrastruttura AI di Nvidia potrebbe fornire a Hedera capacità avanzate per la verifica dei dati in tempo reale e applicazioni di infrastruttura decentralizzata, fondamentali per le future innovazioni tecnologiche.

Gli investitori non stanno scommettendo solo sulle fluttuazioni di prezzo a breve termine, ma stanno anche valutando le implicazioni a lungo termine di un’integrazione così importante sulla scalabilità della rete e sull’efficienza delle transazioni.

Il rinnovato interesse per Hedera arriva in un momento in cui le condizioni di mercato si stanno evolvendo rapidamente e le aziende tecnologiche tradizionali stanno esplorando sempre più le applicazioni blockchain per migliorare la trasparenza operativa.

Le tendenze di mercato suggeriscono che, con la continua trasformazione di diversi settori da parte della tecnologia AI, le reti blockchain come Hedera potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per capitalizzare questi progressi.

Mentre il mercato attende una comunicazione ufficiale sul potenziale coinvolgimento di Nvidia con Hedera, i partecipanti rimangono cauti ma ottimisti riguardo a quella che potrebbe essere una fase di trasformazione per il token.

Se confermato, questo sviluppo potrebbe spingere il prezzo di Hedera (HBAR) verso i 0,2 dollari, correggendo il brusco ritracciamento a 0,1506 dollari dovuto alla mancanza di comunicazioni da parte di Hedera o Nvidia.