Le azioni Janover potrebbero perdere i guadagni con la stessa rapidità con cui sono aumentate: ecco perché.

Janover Inc (NASDAQ: JNVR) ha registrato un rally senza precedenti questa settimana dopo che ex dirigenti di Kraken hanno preso le redini e annunciato piani di investimento in Solana.

L’azienda di software as a service prevede inoltre di cambiare nome e simbolo azionario nel 2025 per riflettere la sua strategia nel settore delle criptovalute.

A un certo punto, questa settimana JNVR è stato visto scambiare a circa 45 dollari, oltre 10 volte il suo prezzo del 4 aprile.

Tuttavia, si raccomanda agli investitori cautela, poiché le azioni Janover potrebbero perdere i loro guadagni esplosivi con la stessa rapidità con cui li hanno accumulati.

Il rally azionario di Janover ricorda il fenomeno delle meme stock.

Gran parte del rialzo vertiginoso del titolo Janover questa settimana è stato guidato dalla speculazione piuttosto che dalla fiducia degli investitori a lungo termine.

Queste bolle speculative hanno la tendenza a scoppiare con la stessa rapidità con cui si formano, lasciando a chi arriva tardi il peso maggiore delle perdite.

Il rally di JNVR può essere persino paragonato al fenomeno delle meme stock, poiché non era particolarmente fondato sui dati finanziari dell’azienda.

Inoltre, sebbene una strategia simile con le criptovalute abbia riscosso un enorme successo per MicroStrategy negli ultimi anni, non garantisce necessariamente che gli investitori reagiranno allo stesso modo ai piani di Janover di investire in Solana.

Il titolo Janover è già sceso di circa il 20% rispetto al suo picco, indicando che il recente rialzo potrebbe essere stato, dopotutto, un classico caso di “pump and dump”.

Le azioni JNVR sono grossolanamente sopravvalutate.

Gli investitori dovrebbero rimanere cauti sulle azioni Janover anche perché, al momento della stesura di questo documento, vengono scambiate a un premio ingiustificato.

JNVR ha attualmente un rapporto prezzo/fatturato superiore a 65, il che indica una forte sopravvalutazione, considerando che l’azienda non è ancora redditizia. Nel quarto trimestre, la società SaaS ha perso quasi mezzo milione di dollari .

Queste vulnerabilità finanziarie potrebbero dissuadere gli investitori istituzionali dall’investire nelle azioni Janover.

Inoltre, la strategia Solana recentemente annunciata dalla società quotata al Nasdaq comporta anche un rischio di esecuzione. Gli investitori potrebbero chiedersi se il nuovo team sarà in grado di navigare con successo in un territorio inesplorato.

Wall Street non segue Janover Inc.

Gli investitori dovrebbero inoltre notare che le azioni Janover non sono particolarmente seguite dagli analisti di Wall Street, il che indica che non sono ancora nel mirino degli investitori istituzionali.

La mancanza di capitale istituzionale spesso porta ad alta volatilità e ridotta liquidità – entrambi segnali di un investimento ad alto rischio, soprattutto ora che una guerra commerciale emergente sta alimentando i timori di una potenziale recessione.

Ancora più importante, JNVR dispone attualmente di meno di 3 milioni di dollari in contanti, il che suggerisce che la società potrebbe presto dover raccogliere nuovi capitali, diluendo ulteriormente le quote dei suoi azionisti.

Le suddette difficoltà, unite all’attuale contesto macroeconomico sempre più sfidante, indicano che gli investitori potrebbero fare meglio a investire i loro sudati risparmi in altri titoli software più affidabili.

Si noti che le azioni Janover attualmente non distribuiscono dividendi, rendendole meno attraenti per chi è interessato a creare una nuova fonte di reddito passivo.