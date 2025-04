Le azioni asiatiche hanno registrato una ripresa martedì, rimbalzando dai minimi degli ultimi 18 mesi, mentre i mercati hanno ripreso fiato dopo un periodo di intense vendite.

L’ottimismo riguardo alle potenziali trattative commerciali con gli Stati Uniti ha contribuito a migliorare il clima, con i futures azionari statunitensi che mostrano anch’essi un andamento positivo.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA hanno continuato la loro ascesa dai minimi di sei mesi, mentre i prezzi dell’oro si sono stabilizzati vicino ai minimi di due settimane e mezzo e i prezzi del petrolio greggio si sono ripresi dai minimi di quasi quattro anni, poiché gli operatori hanno cautamente spostato nuovamente i loro investimenti verso asset più rischiosi, abbandonando i tradizionali beni rifugio.

L’indice Nikkei giapponese ha guidato il rally regionale, registrando un’impennata del 5,6%, superando nettamente gli altri mercati.

Questo aumento si verifica mentre il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer sono stati incaricati di guidare i negoziati commerciali con Tokyo, alimentando le speranze di una potenziale svolta.

Anche i leader aziendali statunitensi hanno iniziato a esprimere preoccupazione per i potenziali danni all’economia e ai mercati finanziari che potrebbero derivare dalla guerra commerciale globale del presidente Donald Trump.

Lunedì, ad esempio, Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha messo in guardia sui rischi dell’inflazione e di un rallentamento dell’economia statunitense.

Trump si irrigidisce: promette ulteriori dazi contro la Cina

Copy link to section

Nonostante queste preoccupazioni, Trump ha ribadito la sua linea dura nei confronti della Cina, promettendo di imporre ulteriori dazi del 50% se Pechino non ritirerà le sue tariffe di ritorsione contro gli Stati Uniti.

Pechino ha risposto martedì, dichiarando che non accetterà mai la “natura ricattatoria” delle minacce tariffarie statunitensi, preparando il terreno per le continue tensioni commerciali.

Nonostante ciò, l’indice Hang Seng di Hong Kong è salito dell’1,7% nelle prime contrattazioni, mentre i titoli blue chip cinesi continentali hanno guadagnato lo 0,6%, riflettendo un certo grado di resilienza di fronte alla disputa commerciale in corso.

Tuttavia, lo yuan cinese si è indebolito a 7,36 per dollaro sul mercato offshore, toccando il minimo degli ultimi due mesi.

“È importante notare che sta iniziando a spuntare un piccolo raggio di sole che fa sperare che gli Stati Uniti siano realmente aperti ai negoziati commerciali, … il più significativo dei quali è quello con il Giappone, con il Segretario al Tesoro Bessent,” ha dichiarato Tapas Strickland, responsabile dell’economia di mercato presso la National Australia Bank, citato da un articolo di Business Insider.

Strickland ha tuttavia avvertito che la volatilità rimane estremamente elevata, con il “raro evento” dell’indice VIX che ha raggiunto un picco di 60 durante la notte, evidenziando la fragilità del sentiment di mercato.

Il KOSPI sudcoreano ha guadagnato l’1,3% e l’indice azionario di riferimento australiano l’1%, contribuendo ulteriormente alla ripresa regionale.

L’indice azionario di riferimento di Taiwan, tuttavia, è crollato del 3%, dopo la sua peggiore giornata di sempre lunedì, quando ha perso il 10%.

Il principale produttore di semiconduttori si trova ad affrontare un dazio del 32% da parte di Washington, sollevando preoccupazioni sulle sue prospettive future.

Mercati europei e statunitensi in rialzo: i futures indicano un andamento positivo.

Copy link to section

I futures pan-europei STOXX 50 sono saliti del 2,2%, suggerendo un’apertura positiva per i mercati europei.

I futures sull’indice S&P 500 statunitense sono saliti dello 0,9%, dopo che l’indice cash ha chiuso una seduta movimentata con una perdita dello 0,2% lunedì, evidenziando la volatilità che ha colpito Wall Street.

L’andamento altalenante del mercato riflette le forze contrastanti in gioco, con il sentiment degli investitori che oscilla tra l’ottimismo per le potenziali risoluzioni commerciali e l’ansia per le politiche imprevedibili di Trump.

Wall Street ha oscillato tra forti perdite e guadagni per tutta la seduta, con gli investitori sballottati dalle notizie sui dazi.

Una notizia di stampa secondo cui Trump stava considerando una pausa di 90 giorni per tutti i paesi tranne la Cina ha brevemente spinto al rialzo le azioni statunitensi all’inizio della seduta, ma è stata rapidamente smentita dalla Casa Bianca come “fake news”, riportando il mercato in territorio negativo.

“Ci sono segnali che, se il mercato sentirà ciò che vuole sentire, gli asset rischiosi potrebbero esplodere al rialzo”, ha affermato Chris Weston, responsabile della ricerca presso Pepperstone.

Tuttavia, Weston ha messo in guardia contro un eccessivo ottimismo, sostenendo che “quanto accaduto è più in linea con un rally di mercato ribassista e che i trader dovrebbero cercare di sfruttare, piuttosto che credere di aver raggiunto un punto di svolta chiave per una tendenza al rialzo sostenuta”.

Il rendimento del Treasury decennale è salito fino a 6 punti base (bps) al 4,216% martedì, dopo un balzo di circa 17 bps lunedì, rimbalzando dai minimi di sei mesi, a riflettere un allontanamento dagli asset rifugio.

Questo rialzo dei rendimenti ha contribuito anche a far risalire i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi dai minimi plurimensili, con il rendimento a 10 anni in aumento di 12,5 punti base, attestandosi all’1,235%.

Il dollaro statunitense si è leggermente indebolito rispetto a un paniere di sei principali valute, ma ciò ha fatto seguito a un rialzo del 1,2% in due giorni, dopo aver toccato il minimo degli ultimi sei mesi.

Il dollaro si è indebolito dello 0,06% a 147,70 yen. L’euro è salito dello 0,4% a 1,0944 dollari, e la sterlina è aumentata dello 0,3% a 1,2762 dollari.

L’UE cerca un accordo: offre un piano tariffario “zero per zero”.

Copy link to section

Lunedì la Commissione europea ha dichiarato di aver offerto un accordo tariffario “zero per zero” per evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti. I ministri dell’UE hanno concordato di dare priorità ai negoziati, ma hanno anche risposto con dazi del 25% su alcune importazioni statunitensi, segnalando la volontà di difendere i propri interessi.

Il dollaro australiano, sensibile al rischio, ha guadagnato lo 0,2%, raggiungendo quota 0,6001 dollari.

Il prezzo dell’oro si è mantenuto stabile intorno ai 2.985 dollari l’oncia, ma ben lontano dal picco record di giovedì scorso, a 3.167,57 dollari, raggiunto subito dopo l’annuncio dei dazi di Trump, il “Liberation Day”.

Il petrolio greggio ha registrato un forte rimbalzo dopo essere sceso lunedì ai minimi di quasi quattro anni.

I futures sul Brent sono aumentati dell’1,26%, a 65,02 dollari al barile, mentre i futures sul greggio West Texas Intermediate statunitense sono saliti dell’1,52%, a 61,61 dollari.