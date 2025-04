Perché gli operatori statunitensi potrebbero essere costretti a ridurre la crescita della produzione petrolifera

Secondo Rystad Energy, la svendita sul mercato del petrolio greggio dovrebbe rallentare il ritmo di crescita della produzione statunitense.

I mercati azionari globali sono crollati al secondo livello più basso dal 2020 in seguito all’annuncio del 2 aprile del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di nuove tariffe di vasta portata.

Le tensioni commerciali hanno portato i prezzi del petrolio a scendere ai minimi da oltre quattro anni, poiché gli investitori temono che una guerra su vasta scala possa decimare la domanda globale di carburante.

Rystad Energy prevede rischi sostanziali per gli operatori statunitensi nell’attuale contesto di prezzi, che potrebbero costringerli a ridurre il tasso di crescita della produzione.

Matthew Bernstein, vicepresidente per il settore petrolifero e del gas nordamericano di Rystad Energy, ha dichiarato in un commento inviato via email:

La realtà aziendale per gli operatori pubblici significa che una crescita già modesta potrebbe essere a rischio se i prezzi rimarranno intorno ai 60 dollari al barile.

Prezzi del petrolio inferiori al costo di pareggio.

Copy link to section

Rystad stima che il nuovo costo di pareggio “totale” per molti operatori petroliferi statunitensi sia ora superiore a 62 dollari, includendo tassi di rendimento minimi più elevati, pagamenti di dividendi e costi di servizio del debito.

Al momento della stesura, il prezzo del greggio West Texas Intermediate al New York Mercantile Exchange era di 60,85 dollari al barile. Il WTI è il prezzo di riferimento per il greggio statunitense.

La crescita della produzione nei 48 stati inferiori degli Stati Uniti è già improbabile al di fuori del bacino del Permiano.

Se i prezzi del petrolio rimarranno bassi, un rallentamento nel Permiano, il bacino petrolifero più produttivo del paese, porterebbe a una diminuzione del tasso di crescita della produzione nel 2025, ha affermato Bernstein.

Nella settimana conclusasi il 28 marzo, la produzione di petrolio nei 48 stati contigui ha raggiunto i 13,138 milioni di barili al giorno, secondo la Energy Information Administration.

Modello di business difficile da sostenere.

Copy link to section

Secondo Rystad, quando i prezzi scendono al di sotto del livello sopra menzionato, il modello di business utilizzato dai produttori di petrolio statunitensi negli ultimi anni diventa molto più difficile da sostenere.

“Questo significa che sarà necessario sacrificare una combinazione di livelli di attività a breve termine, pagamenti agli investitori o preservazione delle scorte per difendere i margini”, ha affermato Bernstein.

Sebbene le diverse aziende abbiano una sensibilità diversa ai fattori sopra indicati, le attività e la produzione saranno le più minacciate.

I team di gestione hanno trovato difficile operare nell’ambiente incerto creato dal repentino cambio di politica, sebbene l’effetto dei dazi sull’acciaio sui costi dei pozzi nel 2025 possa essere relativamente limitato.

Si prevede che la maggior parte dell’aumento della produzione petrolifera negli Stati Uniti continentali (esclusi Alaska e Hawaii) per l’anno in corso proverrà dal Bacino Permiano, una prolifica regione petrolifera che si estende su parti del Texas e del New Mexico.

Le ingenti riserve di questa regione, unite ai progressi nelle tecnologie di perforazione ed estrazione, l’hanno posizionata come un motore fondamentale della produzione petrolifera statunitense.

Source: Rystad Energy

Dinamica del Permiano

Copy link to section

Sebbene altre regioni petrolifere del paese possano registrare una certa crescita, si prevede che il loro contributo complessivo sarà nettamente inferiore all’espansione del Permiano.

Questa concentrazione di crescita in un unico bacino sottolinea la sua importanza nel plasmare il panorama energetico statunitense e mette in luce il suo ruolo nel soddisfare la domanda energetica nazionale.

Sebbene il Bacino Permiano offra i prezzi di pareggio più economicamente vantaggiosi, la promessa di elevati dividendi da parte delle società di esplorazione e produzione (E&P) compromette il potenziale di crescita del bacino.

Questo è particolarmente vero per gli operatori con terreni meno redditizi.

Secondo Rystad Energy, le società pubbliche di media capitalizzazione che operano nel bacino del Delaware nel Permiano sono particolarmente vulnerabili se i prezzi del petrolio rimangono intorno ai 60 dollari per un periodo prolungato.

Questi operatori devono affrontare costi di perforazione elevati e forti cali di produzione nel primo anno.

Devono inoltre soddisfare requisiti sostanziali di ritorno sul capitale. Inoltre, operano in un ambiente in cui le grandi aziende hanno già consolidato la maggior parte delle scorte più redditizie, ha osservato Bernstein.