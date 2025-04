21Shares annuncia il primo ETP su Dogecoin “ufficiale” sul SIX Swiss Exchange

Il gestore di criptovalute 21Shares ha lanciato il primo ETP ufficiale su Dogecoin in collaborazione con la House of Doge.

Secondo un comunicato stampa del 9 aprile, la società, uno dei maggiori emittenti mondiali di prodotti negoziati in exchange di criptovalute, lancerà l’ETP fisicamente garantito sul SIX Swiss Exchange con il ticker “DOGE”.

Cos’è DOGE ETP?

Il prodotto, sviluppato in esclusiva con la House of Doge, è l’unico ETP su Dogecoin ufficialmente approvato dalla Dogecoin Foundation, secondo quanto riportato da 21Shares.

Offrirà agli investitori istituzionali e al dettaglio un’esposizione regolamentata a uno degli asset digitali più riconoscibili e guidati dalla comunità nel settore delle criptovalute.

Duncan Moir, presidente di 21Shares, ha descritto il lancio come “il modo più diretto e accessibile” per gli investitori di entrare nell’ecosistema Dogecoin.

“Dogecoin è diventato più di una criptovaluta: rappresenta un movimento culturale e finanziario che continua a promuovere l’adozione di massa, e DOGE offre agli investitori un canale regolamentato per far parte di questo entusiasmante progetto”, ha aggiunto.

L’ETP Dogecoin di 21Shares è garantito al 100% da asset fisici, il che significa che ogni unità è assicurata da Dogecoin effettivi conservati in cold storage.

È progettato per rendere l’investimento in DOGE semplice come l’acquisto di azioni tradizionali, offrendo agli investitori un percorso familiare verso l’asset digitale senza la seccatura di gestire portafogli o chiavi private.

Creato nel 2013 come una versione scherzosa di Bitcoin, Dogecoin si è evoluto in un criptoasset ampiamente accettato, noto per le sue transazioni veloci, le basse commissioni e la crescente lista di casi d’uso nel mondo reale.

Grandi aziende come AMC Theatres ora lo accettano come forma di pagamento, il che ha contribuito a far uscire DOGE dal suo status di meme e a renderlo rilevante nel mainstream.

Jens Wiechers, membro del consiglio consultivo della House of Doge, ha affermato che l’ETP potrebbe aiutare Dogecoin a “raggiungere il suo pieno potenziale” offrendo alle istituzioni un modo regolamentato per unirsi al movimento, aggiungendo:

Questa iniziativa con 21Shares offre alle istituzioni un percorso regolamentato per partecipare e amplificare la visione “Dogecoin è denaro”, rispettando al contempo lo spirito della comunità.

Al momento della pubblicazione, 21Shares non aveva ancora comunicato la data di lancio dell’ETP su DOGE.

Sebbene la notizia non abbia innescato un nuovo rally per la meme coin, ha contribuito a mitigare alcune delle perdite del giorno precedente.

All’ultimo controllo, DOGE era in calo del 3,6% nella giornata, a 0,1466 dollari.

Gli ETF Doge guadagnano terreno

Il prodotto negoziato in borsa di 21Share è stato annunciato a seguito di diverse richieste di autorizzazione per ETF negli Stati Uniti.

Al 9 aprile, almeno tre emittenti di ETF, ovvero Grayscale, Bitwise e Rex Shares, hanno presentato domanda alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per il lancio di ETF spot su Dogecoin.

La proposta di Grayscale è stata riconosciuta dalla SEC a febbraio ed è attualmente in fase di revisione, un periodo che potrebbe durare fino a 240 giorni.

Bitwise, un altro importante attore nel settore degli investimenti in criptovalute, ha presentato una richiesta 19b-4 per quotare il suo ETF su Dogecoin sul NYSE Arca.

Nel frattempo, anche Rex Shares è in lizza con la sua richiesta di ETF su Dogecoin.