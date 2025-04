Analisi: La recente svendita dell’oro non scalfisce le prospettive positive, ma l’argento rimane vulnerabile.

Secondo gli esperti, il prezzo dell’oro e, in parte, dell’argento, continuerà probabilmente a essere sostenuto dalle crescenti tensioni economiche globali, dal rischio di stagflazione, da un dollaro più debole e dalle crescenti aspettative di inflazione, combinate con la diminuzione dei rendimenti reali statunitensi.

L’oro spot ha raggiunto un nuovo massimo storico di 3.167 dollari l’oncia a causa dell’aumento dei rischi di inflazione, in seguito all’annuncio, la scorsa settimana, delle barriere commerciali statunitensi più severe da oltre un secolo.

“Tuttavia, l’impennata della volatilità in risposta al crollo dei mercati azionari ha spostato l’attenzione sulla conservazione del capitale e sulla riduzione della leva finanziaria – un’attenzione che ha danneggiato tutte le posizioni con leva, comprese quelle sull’argento, e non da ultimo l’oro, spesso considerato un rifugio sicuro nei periodi di turbolenza”, ha dichiarato Ole Hansen, responsabile della strategia sulle materie prime di Saxo Bank, in una nota.

Le turbolenze di mercato influenzano i metalli preziosi.

Il calo del 16,5% in tre giorni dell’argento è stato significativo, se confrontato con la correzione ordinata e prevista dell’oro dopo il suo massimo storico.

Circa il 50% della domanda di argento proviene da applicazioni industriali.

Source: Saxo Bank

Secondo Hansen, il crollo del premio sui futures COMEX e le preoccupazioni sulla crescita economica hanno causato la maggior parte dei danni.

La diffusa svendita sui mercati delle materie prime e finanziari ha colpito anche i prezzi dell’oro, che hanno registrato un significativo calo la scorsa settimana e lunedì.

Carsten Fritsch, analista di materie prime presso Commerzbank AG, ha dichiarato:

Può sembrare strano, ma è successo diverse volte in periodi di maggiore avversione al rischio, poiché gli operatori di mercato devono vendere posizioni in oro per compensare le perdite altrove, ad esempio nel mercato azionario.

Le uscite di capitali dagli ETF pesano sul prezzo dell’oro.

Il prezzo dell’oro è sceso fino al 5% da venerdì, probabilmente a causa dei deflussi di 9,4 tonnellate registrati negli ultimi due giorni di negoziazione dal più grande ETF sull’oro al mondo.

Lunedì, il prezzo è sceso sotto i 3.000 dollari l’oncia per la prima volta in un mese.

Nel frattempo, i prezzi dell’argento erano scesi del 7% venerdì e sono crollati a un minimo di sette anni lunedì, a 28,3 dollari l’oncia sul COMEX.

Da mercoledì scorso, il calo dell’argento ha raggiunto un buon 16%, il che significa che il prezzo dell’argento è diminuito quasi tanto quanto quello del petrolio.

Il rapporto oro/argento ha inoltre superato quota 100 per la prima volta dalla metà del 2020, durante la pandemia di COVID-19.

“Questo dimostra ancora una volta che l’argento non è un bene rifugio in tempi di forte aumento dell’avversione al rischio o di crescenti timori di recessione, ma si comporta come una materia prima ciclica”, ha affermato Fritsch.

Source: Commerzbank Research

Hansen di Saxo Bank ha osservato:

In periodi come questo, l’obiettivo principale è ridurre il rischio e mantenere una liquidità sufficiente per far fronte a eventuali richieste di margine su posizioni in perdita.

I prezzi aumenteranno di nuovo.

“Mentre la polvere comincia a diradarsi dopo uno dei peggiori periodi di riduzione del rischio degli ultimi tre giorni, è emersa una certa domanda sia di oro che di argento”, ha aggiunto Hansen.

Nelle ultime due sedute, i prezzi dell’oro sul COMEX sono risaliti sopra i 3.000 dollari l’oncia, e al momento della stesura di questo articolo si attestavano a 3.067 dollari l’oncia.

Sebbene quest’anno i prezzi dell’argento non siano aumentati tanto quanto quelli dell’oro, mercoledì hanno superato nuovamente i 30 dollari l’oncia.

Hansen ritiene che l’incertezza economica, il rischio di stagflazione e un dollaro più debole giustifichino un nuovo rialzo del prezzo dell’oro.

“A questo si aggiunge un mercato che ora si sta posizionando in modo aggressivo per un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed quest’anno – attualmente si prevede un allentamento di quasi 100 punti base entro fine anno”, ha detto Hansen.

Anche secondo Commerzbank, la prospettiva di tagli dei tassi negli Stati Uniti dovrebbe sostenere i prezzi dell’oro.

Previsioni di prezzo

Considerando questi sviluppi, Saxo Bank ha deciso di mantenere la sua previsione sul prezzo dell’oro a 3.300 dollari l’oncia per quest’anno.

Tuttavia, a causa del potenziale rischio di recessione che potrebbe influenzare la domanda industriale di argento e sulla base di un rapporto oro-argento di 88, Hansen ha dichiarato che la banca ha abbassato il suo obiettivo per l’argento da oltre 40 dollari l’oncia a circa 37,5 dollari l’oncia.

“La correzione dell’oro dai nuovi massimi è stata ancora una volta relativamente superficiale, con diversi livelli di supporto chiave che non sono ancora stati messi alla prova”, ha detto Hansen.

A nostro parere, il livello più importante è quello intorno ai 2.950 dollari, che oltre a rappresentare il massimo di febbraio corrisponde anche a un ritracciamento di Fibonacci dello 0,382 della corsa rialzista di fine dicembre.

Un rifiuto a questo livello indicherebbe una correzione minore in un forte trend rialzista.