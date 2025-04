AVAX riuscirà a superare la soglia dei 20 dollari dopo che il Nasdaq ha presentato la richiesta di quotazione dell’ETF VanEck Avalanche?

Avalanche (AVAX) è salita a un massimo intraday di 18,75 dollari dopo la notizia della richiesta di quotazione del VanEck Avalanche ETF al Nasdaq, ma al momento della pubblicazione si era ritirata a 17,73 dollari.

Sebbene l’impennata dei prezzi abbia suscitato entusiasmo tra gli appassionati di criptovalute, la correzione ha sollevato dubbi sulla possibilità che AVAX superi la soglia dei 20 dollari.

La domanda di quotazione del VanEck Avalanche ETF presentata al Nasdaq

Presentata il 10 aprile 2025, la richiesta di quotazione al Nasdaq per l’ETF VanEck Avalanche Trust, che arriva pochi giorni dopo una richiesta simile per quotare un ETF Avalanche spot gestito da Grayscale, potrebbe segnare una nuova era di adozione istituzionale per AVAX.

Se approvato, questo ETF consentirebbe agli investitori di ottenere esposizione ad AVAX senza possedere direttamente il token, attirando potenzialmente un significativo interesse istituzionale.

Questo veicolo di investimento regolamentato potrebbe aumentare la liquidità di AVAX, che vanta una capitalizzazione di mercato di 7,35 miliardi di dollari, provocando impennate di prezzo simili a quelle osservate con gli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Tuttavia, l’approvazione normativa è tutt’altro che certa, smorzando le aspettative di un’immediata impennata del prezzo di Avalanche.

Analisi tecnica e prospettive di prezzo di Avalanche

Analizzando l’aspetto tecnico, AVAX si trova ad affrontare una forte resistenza tra i 17,78 e i 19,62 dollari, dove molti detentori sono in perdita.

Segnali ribassisti come un Chaikin Money Flow (CMF) negativo e una divergenza di convergenza della media mobile (MACD) suggeriscono che la debole pressione di acquisto persiste.

Tuttavia, il recente rimbalzo da 14,66 a 18,75 dollari mostra una certa tenacia nell’andamento del prezzo del token.

Se AVX si mantiene al di sopra della zona di supporto di 15-17 dollari, potrebbe essere pronta per una ripresa a lungo termine, in quanto il mercato delle criptovalute più ampio reagisce alla pausa dei dazi di Trump.

Il superamento del livello di 18,75 dollari, in particolare, potrebbe spingere il prezzo di Avalanche verso i 20 dollari, mentre un fallimento potrebbe farlo scendere sotto i 15 dollari.

Sentimento del mercato AVAX

Il sentimento intorno ad AVAX mescola speranza ed esitazione, come si evince dalle reazioni contrastanti sulle piattaforme di social media.

Alcuni considerano la notizia sull’ETF Avalanche un punto di svolta, mentre altri dubitano del suo impatto a breve termine in un mercato delle criptovalute volatile.

Sebbene la recente pausa tariffaria del presidente Trump abbia attenuato parte della pressione al ribasso, la volatilità persiste e fattori macroeconomici come i tassi di interesse e le tensioni globali potrebbero influenzare l’appetito degli investitori per asset rischiosi come AVAX.

In definitiva, il destino dell’ETF influenzerà fortemente la sua prossima mossa, ma anche le condizioni esterne avranno un peso.

Per ora, il mantenimento di un valore superiore a 15-17 dollari sarà fondamentale per qualsiasi spinta al rialzo sostenuta, con una possibile approvazione di un ETF che potrebbe sbloccare fondi istituzionali in grado di far schizzare il prezzo di AVAX alle stelle.

Con Paul Atkins, favorevole alle criptovalute, ora a capo della SEC, le probabilità che l’ETF Avalanche riceva l’approvazione sono maggiori, e gli analisti prevedono che questo ottimismo potrebbe portare a una maggiore attività per la criptovaluta, poiché gli investitori si posizionano in vista di una potenziale approvazione e del conseguente aumento di prezzo.