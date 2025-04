Crypto wrap: BTC si mantiene sopra gli 82.000 dollari e le principali altcoin guadagnano terreno.

Bitcoin sta cercando di mantenersi sopra gli 82.000 dollari, mentre altcoin come Fartcoin, Flare e Bittensor hanno guidato la carica tra i maggiori guadagnatori.

Ethereum, XRP e Solana hanno registrato tutti notevoli guadagni nelle ultime 24 ore.

Attualmente, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute si aggira intorno ai 2,6 trilioni di dollari.

Nel frattempo, il volume giornaliero globale si attesta a 155 miliardi di dollari, in aumento di circa il 16% nelle ultime 24 ore, mentre gli operatori rimangono in gran parte cauti.

Il mercato delle criptovalute ha mostrato segnali di resilienza durante la sessione asiatica di giovedì 10 aprile 2025, mentre gli investitori si orientavano nel mercato dopo le importanti notizie di ieri: l’annuncio dei dazi del presidente Donald Trump.

Mercoledì, Trump ha introdotto una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci per oltre 75 paesi, imponendo al contempo un pesante dazio del 125% sulla Cina.

Questo ha innescato un rally di propensione al rischio sui mercati globali, con l’S&P 500 che ha registrato un’impennata del 9,5%, la migliore giornata dal 2008.

Il generale clima di propensione al rischio ha sostenuto le criptovalute. Tuttavia, gli analisti avvertono che la situazione non è ancora del tutto chiara, poiché gli investitori osservano la Cina per i prossimi passi.

Gli analisti di QCP Capital hanno scritto:

“I mercati sono ora in tensione, in attesa della prossima mossa di Pechino. Se la Cina reagirà in modo aggressivo, questo euforico rally potrebbe rapidamente trasformarsi in una classica trappola per tori. Per ora, il cambio di politica ha calmato un po’ gli animi, riducendo la volatilità delle criptovalute a breve termine, ma sotto la superficie si stanno accumulando rischi.”