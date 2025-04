Perché le azioni Tesla sono scese di un altro 4% venerdì

Le azioni Tesla hanno esteso le perdite venerdì, scendendo di circa il 4% e attestandosi intorno ai 242 dollari.

Il calo ha fatto seguito a una diminuzione del 7,3% giovedì, quando il titolo ha chiuso a 252,40 dollari.

Tesla ha perso oltre il 35% dall’inizio dell’anno, registrando il calo più significativo tra le principali aziende tecnologiche.

Anche il mercato più ampio ha aperto in ribasso venerdì, con il Dow Jones Industrial Average in calo di 241 punti, ovvero dello 0,6%, l’S&P 500 in diminuzione dello 0,4% e il Nasdaq Composite in lieve flessione dello 0,2%.

Il recente calo segue un forte rialzo di mercoledì, quando Tesla ha registrato un aumento del 22,7% – il secondo maggiore guadagno giornaliero di sempre – dopo l’annuncio del presidente Donald Trump di una sospensione temporanea dei dazi reciproci per i paesi non ritorsivi.

Quel rialzo è stato secondo solo all’aumento del 24,4% registrato il 9 maggio 2013, quando la società ha riportato il suo primo utile trimestrale di sempre.

Nonostante la ripresa, Tesla è stata sotto pressione per gran parte di aprile, perdendo oltre il 20% da quando Trump ha annunciato i dazi all’importazione all’inizio del mese.

Le crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno accresciuto le preoccupazioni degli investitori, in particolare per le case automobilistiche come Tesla, che si trovano ad affrontare la duplice minaccia di costi in aumento e domanda in calo.

Tesla smette di accettare nuovi ordini in Cina.

Secondo quanto verificato sul sito web e sul mini-programma WeChat dell’azienda, la società guidata da Elon Musk ha sospeso i nuovi ordini per i suoi veicoli Model S e Model X in Cina.

La mossa riguarda due dei modelli premium di Tesla, entrambi prodotti negli Stati Uniti e importati in Cina, dove le tariffe di ritorsione hanno fatto aumentare drasticamente i prezzi.

La sospensione arriva a seguito dell’ultima risposta della Cina agli aumenti tariffari del presidente Donald Trump.

Venerdì, Pechino ha aumentato i dazi sulle importazioni statunitensi al 125%, in seguito alla decisione di Washington di elevare i dazi sulle merci cinesi al 145%.

Sebbene Tesla non abbia fornito una spiegazione ufficiale, la tempistica suggerisce che la decisione sia una diretta conseguenza del peggioramento delle relazioni commerciali, che hanno reso i veicoli costruiti negli Stati Uniti significativamente meno competitivi sul mercato cinese.

Le tariffe aggiuntive rendono i veicoli elettrici di fabbricazione americana considerevolmente più costosi delle alternative nazionali, riducendone l’attrattiva per i consumatori cinesi.

Al contrario, i veicoli Model 3 e Model Y di Tesla, prodotti nella sua Gigafactory di Shanghai, rimangono inalterati. Questi modelli costruiti localmente rappresentano la maggior parte delle vendite cinesi di Tesla e vengono anche esportati in altri mercati, tra cui l’Europa.

Nonostante le attuali interruzioni, Tesla rimane meno esposta rispetto ad altri produttori automobilistici all’ultima tornata di dazi grazie alla sua solida base produttiva nazionale per le vendite negli Stati Uniti.

Gli analisti hanno ridotto il prezzo obiettivo delle azioni TSLA.

Le prospettive di Wall Street su Tesla si stanno deteriorando a causa delle crescenti tensioni commerciali e della domanda in calo che pesano sulle prospettive dell’azienda.

Gli analisti di UBS, Goldman Sachs e Mizuho hanno tutti ridotto i loro obiettivi di prezzo, avvertendo di ulteriori rischi per gli utili e la redditività.

UBS ha espresso la valutazione più severa, riducendo il suo obiettivo a 190 dollari dai precedenti 225 e mantenendo il rating di vendita, il che implica un potenziale ribasso di quasi il 30% rispetto alla chiusura di mercoledì.

L’analista Joseph Spak ha segnalato le aspettative di utili gonfiate e ha avvertito che i risultati del primo trimestre del 2025 potrebbero portare a ulteriori revisioni al ribasso.

Goldman Sachs ha ridotto il suo obiettivo a 260 dollari dai precedenti 275, mantenendo una posizione neutrale.

L’analista Mark Delaney ha riconosciuto le iniziative di Tesla nel campo dell’intelligenza artificiale e del software come potenziali fattori di compensazione, ma ha sottolineato le continue preoccupazioni relative alla debole domanda di automobili, all’aumento dei costi di input a causa dei dazi e all’incertezza sugli incentivi per i veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Mizuho ha offerto una visione più costruttiva, nonostante abbia rivisto il suo obiettivo da 430 a 375 dollari.

L’analista Vijay Rakesh ha mantenuto il rating “Outperform” ed espresso fiducia nella capacità di Tesla di mantenere la sua leadership nel settore dei veicoli elettrici negli Stati Uniti, nonostante la crescente concorrenza in Europa e Cina.