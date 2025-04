Le criptovalute meme trovano sempre il modo di dominare le tendenze degli asset digitali.

Mentre progetti consolidati come Dogecoin e Shiba Inu non riescono a suscitare l’interesse degli investitori, CartelFi sembra pronto a guidare il gruppo nella prossima fase rialzista.

CartelFi è un nuovo progetto di criptovaluta che afferma di colmare il divario tra i token meme e la finanza decentralizzata (DeFi).

I numeri indicano una forte domanda da parte degli investitori, con oltre 835.000 dollari raccolti nella prevendita attualmente in corso.

Trasformare i meme inattivi in generatori di reddito

Il mercato delle criptovalute rimane inondato di asset meme con promesse vuote e casi d’uso nel mondo reale poco chiari.

CartelFi punta a invertire questa tendenza con una grande utilità: trasformare la liquidità dei meme token tramite burn automatici e rendimenti deflazionistici.

Il progetto rivoluzionario sfrutta la liquidità dei meme e i pool di staking per trasformare le monete digitali a tema da asset speculativi in macchine per generare denaro. Inoltre, i meccanismi deflazionistici di CartelFi promettono rendimenti giornalieri.

Sul sito web ufficiale del progetto affermano:

Le nostre pool di liquidità e staking incentrate sui meme trasformano i meme in macchine per fare soldi, sbloccando decine di miliardi di capitale in meme coin e liberandolo nel mondo della DeFi. Le commissioni del protocollo vengono utilizzate per bruciare token CARTFI, il che significa che i tuoi possedimenti saranno sempre maggiori di ieri. Tu guadagni, noi bruciamo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

CartelFi combina la viralità della cultura dei meme con i meccanismi fondamentali della DeFi: ricompense di staking, yield farming e burn continuo di token.

Questo approccio aumenta la domanda di asset attraverso la scarsità e i rendimenti fissi.

I possessori di CARTFI godranno di ricompense redditizie, con un valore di ogni token che aumenterà nel tempo.

Il movimento CartFi

CartelFi non è solo una piattaforma blockchain, ma un movimento.

Sembra voler democratizzare le meme coin con frasi come “Basta aspettare. Basta sperare. O ci sei, o non ci sei”.

CartelFi si rivolge agli investitori stanchi di asset meme stagnanti nei loro wallet, mentre “pregano per ottenere un rendimento 1000x”.

Fonte – X

Invece di speculare sul prossimo progetto virale, CartelFi ha presentato un robusto ecosistema DeFi in cui i token meme non sono mai inattivi.

I suoi meccanismi deflazionistici garantiscono che tutte le commissioni e le transazioni contribuiscano alla riduzione dei token, aumentando così la scarsità.

Dovresti investire in CartelFi?

CartelFi potrebbe rappresentare un’opportunità redditizia per chi è interessato ai meme token basati sull’utilità che offrono un reddito passivo.

L’accelerazione della prevendita indica una fiducia incrollabile da parte degli investitori.

Il prezzo attuale di 0,0305$ potrebbe rappresentare un punto di ingresso ideale, dato che CARTFI punta a una crescita di 1000 volte al suo debutto ufficiale.

Inoltre, i primi investitori otterranno maggiori rendimenti con l’aumento del valore del token in ogni fase dell’ICO.

La comunicazione incisiva e il branding aggressivo di CartelFI.

Integra elementi visivi che fondono la spinta finanziaria e la cultura pop.

Fonte – CartelFi

Queste caratteristiche risuonano con la generazione giovane, interessata ai meme e ora anche a guadagni monetari stabili.

Puoi visitare questo sito per unirti al movimento CartelFi per “far lavorare le tue meme coin”.