Vendere azioni Webull: ecco perché potrebbero precipitare

Gli investitori di Webull Corporation (NASDAQ: BULL) lunedì erano sicuramente molto contenti.

La piattaforma di investimento focalizzata sul retail ha completato la fusione con una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) per debuttare sul Nasdaq la scorsa settimana. Oggi, le sue azioni sono già aumentate di un incredibile 500%.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero considerare di ritirarsi dal titolo BULL dopo un rally così esplosivo, poiché la società di servizi finanziari potrebbe non riuscire a mantenere lo slancio nei prossimi giorni.

Webull potrebbe essere solo un’altra quotazione SPAC speculativa.

Si raccomanda agli investitori di procedere con cautela su Webull, poiché l’enorme impennata del prezzo delle sue azioni dopo la fusione con una società veicolo a scopo speciale (SPAC) ricorda le quotazioni speculative di SPAC del passato.

Un esempio per eccellenza è la Nikola Corporation, che nel 2020 ha optato per una fusione con VectolQ per quotarsi in borsa.

Inizialmente, il prezzo delle sue azioni è salito bruscamente sull’onda dell’entusiasmo per i suoi veicoli elettrici e a idrogeno.

Tuttavia, l’entusiasmo era in gran parte scollegato dai fondamentali dell’azienda, dato che Nikola non aveva ancora prodotto un solo veicolo da vendere.

Il prezzo delle azioni NKLA è poi crollato e quest’anno la società ha persino presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11, evidenziando i rischi associati alle quotazioni speculative tramite SPAC.

Il prezzo delle azioni di BULL sembra scollegato dai suoi dati finanziari.

Come quella di Nikola, anche la ripresa di Webull di lunedì sembra scollegata dai suoi dati finanziari.

Entro la fine del 2023, la piattaforma per investire gestiva circa 8,2 miliardi di dollari di asset dei clienti, distribuiti su 4,3 milioni di conti finanziati.

L’anno scorso, la sua dirigenza ha confermato anche 20 milioni di utenti in tutto il mondo.

Tuttavia, BULL ha mantenuto un notevole riserbo sulle proprie prestazioni finanziarie.

Non ha divulgato alcun dato sui ricavi del 2024, rendendo difficile per gli investitori valutarne il reale valore.

Questa mancanza di trasparenza rimane una preoccupazione importante che richiede cautela negli investimenti in azioni Webull.

Inoltre, l’azienda con sede in Florida deve affrontare una forte concorrenza da parte di operatori affermati come Robinhood ed eToro, il che potrebbe limitare anche la crescita della sua quota di mercato.

Webull è un nuovo titolo azionario meme?

Nel complesso, l’enorme aumento del prezzo delle azioni Webull di oggi potrebbe essere interamente legato all’entusiasmo dei piccoli investitori, piuttosto che a solidi dati finanziari, il che, in un certo senso, rende BULL un’azione meme.

Quindi, non è del tutto irragionevole credere che le azioni Webull potrebbero crollare altrettanto rapidamente di quanto siano salite a un massimo di circa 80 dollari lunedì.

Pensate a quello che è successo a Newsmax, per esempio, solo pochi giorni fa.

Il suo titolo è schizzato alle stelle, passando dal prezzo di offerta pubblica iniziale di 10 dollari fino a un massimo di 265 dollari dopo il debutto.

Tuttavia, NMAX è crollato nei giorni successivi e ora viene scambiato a soli 26 dollari.

Se la stessa cosa dovesse accadere anche per le azioni BULL, vi pentireste di non averle vendute a 80 dollari, il prezzo a cui vengono scambiate attualmente.