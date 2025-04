Il titolo HPE registra un rialzo dopo che Elliott Investment avrebbe acquisito una partecipazione da 1,5 miliardi di dollari.

Secondo un rapporto di Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione, Elliott Investment Management ha accumulato silenziosamente una partecipazione in Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) del valore di oltre 1,5 miliardi di dollari, diventando uno dei cinque principali azionisti della società di networking e software.

Secondo il rapporto, si prevede che il fondo speculativo attivista, noto per le sue aggressive campagne a favore degli azionisti nel settore tecnologico, spingerà per cambiamenti volti ad aumentare il valore per gli azionisti di HPE, sebbene le sue richieste esatte non siano ancora note.

Sia Elliott che HPE hanno rifiutato di commentare la vicenda.

La mossa ha fatto impennare le azioni HPE fino all’8,8% nelle prime contrattazioni di martedì, prima di una parziale correzione. Al momento della stesura, il titolo era in rialzo di circa il 4,6%.

Nonostante l’aumento, il titolo rimane in calo di oltre il 30% da inizio anno, riflettendo le continue preoccupazioni degli investitori sulla direzione e sulla redditività dell’azienda.

Il boom dell’intelligenza artificiale lascia HPE indietro.

Sebbene l’ondata dell’intelligenza artificiale abbia generato una forte domanda di server e hardware di rete, HPE ha faticato a capitalizzare lo slancio rispetto a concorrenti come Dell Technologies.

A marzo, l’azienda ha avvertito di profitti significativamente inferiori per l’anno, citando l’impatto dei dazi, i margini esigui sui server e problemi operativi interni.

All’epoca, annunciò anche piani per tagliare 3.000 posti di lavoro.

Gli analisti sono stati critici. Woo Jin Ho di Bloomberg Intelligence ha affermato che le previsioni dell’azienda indicavano “inefficienze significative”, mentre Deutsche Bank ha definito “deludenti” i risultati del primo trimestre di HPE.

Nonostante operi in base ai termini dell’Accordo USA-Messico-Canada (USMCA), che alleggerisce alcuni oneri tariffari, l’azienda continua a fronteggiare difficoltà di redditività.

Il curriculum di Elliott in materia di risanamento aziendale

Elliott si è costruito una solida reputazione nel settore tecnologico, avendo promosso con successo cambiamenti in aziende come Salesforce, SAP e Citrix.

In particolare, nel 2022 Citrix è stata privatizzata con un’operazione da 13 miliardi di dollari guidata da Elliott e Vista Equity Partners.

In Salesforce, il fondo speculativo ha promosso piani di crescita che hanno aiutato l’azienda a evitare una battaglia per procura. SAP ha sostituito il suo CEO entro sei mesi dalla divulgazione del coinvolgimento di Elliott.

L’azienda deteneva inoltre una partecipazione di lunga data in Dell, che da allora ha superato di gran lunga le prestazioni di HPE.

Le azioni Dell sono salite di quasi il 300% dal ritorno sui mercati pubblici nel 2018.

L’attenzione si sposta sull’accordo con Juniper e sulla leadership.

HPE, nata dalla scissione da HP Inc. nel 2015, è attualmente guidata da Antonio Neri.

Sotto la sua guida, l’azienda è stata un’attiva acquisitrice. Tra le principali acquisizioni figurano Nimble Storage nel 2017 e Cray Inc. nel 2019.

La sua più grande operazione fino ad oggi – l’acquisizione di Juniper Networks per 14 miliardi di dollari annunciata all’inizio dell’anno – ha incontrato ostacoli normativi.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato una causa per bloccare la fusione per motivi antitrust, gettando incertezza sul futuro dell’operazione.

Il processo è stato fissato per luglio. L’accordo riveste un’importanza strategica in quanto rafforzerebbe significativamente il business di networking di HPE in un contesto di crescente domanda di infrastrutture legate all’intelligenza artificiale.

Con il coinvolgimento di Elliott, aumentano le speculazioni su possibili importanti cambiamenti operativi o di leadership all’orizzonte.

Il fondo ha già avuto successo nel rimodellare i consigli di amministrazione delle aziende e persino nel costringere alle dimissioni i dirigenti di alto livello, come dimostrato nei casi di Crown Castle e Johnson Controls.

Per ora, gli investitori sembrano ottimisti riguardo all’ingresso di Elliott, sperando che possa rilanciare la crescita e la disciplina nel gigante aziendale sottoperformante.