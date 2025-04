Le borse europee hanno affrontato una seduta complessa martedì, registrando un leggero rialzo mentre gli investitori soppesavano un cauto ottimismo sulla politica commerciale statunitense contro i preoccupanti segnali di debolezza nel settore dei beni di lusso, evidenziati da un significativo calo delle azioni LVMH.

La giornata ha rispecchiato la continua tensione tra le speranze di un allentamento delle tariffe e gli impatti economici tangibili delle attuali tensioni commerciali.

Il settore automobilistico accelera sulle speranze di riduzione delle tariffe.

Copy link to section

Un fattore chiave di questo cauto ottimismo è stato il settore automobilistico.

L’indice Stoxx Europe 600 Autos & Parts ha registrato un balzo del 2,5%, guidando i guadagni settoriali in tutto il continente.

Questo rialzo è seguito alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha indicato di stare valutando modifiche ai dazi del 25% attualmente imposti sulle importazioni di automobili e ricambi auto da importanti partner commerciali come Messico e Canada, nonché da altri paesi.

Questo accenno di potenziale sollievo ha dato una spinta significativa ai produttori e ai fornitori di automobili.

A riflettere questo sentimento positivo, l’indice DAX tedesco è salito dell’1,3% e il FTSE 100 britannico dello 0,7% entro metà mattinata (07:15 GMT).

Anche l’indice paneuropeo STOXX 600 ha registrato un guadagno dello 0,7% (in rialzo dello 0,6% alle 07:06 GMT). Anche gli indici azionari spagnoli hanno registrato guadagni rispettabili.

Il lusso perde smalto: il crollo di LVMH pesa molto.

Copy link to section

Tuttavia, i guadagni sono stati moderati, soprattutto in Francia, dove l’indice CAC 40 ha registrato un calo compreso tra lo 0,1% e lo 0,2%.

Questa sottoperformance è stata in gran parte attribuita a un forte calo del 7,1% delle azioni di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Il più grande conglomerato del lusso al mondo ha riportato lunedì sera ricavi deludenti per il primo trimestre, rivelando che i consumatori negli Stati Uniti hanno ridotto le spese per prodotti di bellezza e bevande, mentre lo slancio delle vendite in Cina, cruciale per l’azienda, è rimasto debole.

Le difficoltà di LVMH hanno avuto ripercussioni sull’intero settore dei beni di lusso.

Società concorrenti come Richemont, proprietaria di Cartier, Kering, casa madre di Gucci, e Moncler hanno tutte registrato perdite, comprese tra il 2% e il 2,8%, sottolineando le preoccupazioni degli investitori sull’impatto dell’incertezza economica globale e delle tensioni commerciali sui consumi di lusso.

Sebbene l’esenzione dai dazi sulle apparecchiature elettroniche annunciata nel fine settimana abbia dato una spinta iniziale, e le allusioni ai dazi sulle auto abbiano aggiunto benzina sul fuoco, una significativa incertezza continua ad offuscare l’agenda commerciale più ampia del Presidente Trump.

Il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha suggerito lunedì che qualsiasi inflazione derivante dai dazi sarebbe probabilmente “transitoria”, lasciando aperta la porta a potenziali tagli dei tassi di interesse.

Tuttavia, contemporaneamente, documenti depositati lunedì hanno rivelato che l’amministrazione Trump sta attivamente procedendo con indagini sulla sicurezza nazionale relative alle importazioni di prodotti farmaceutici e semiconduttori, segnalando l’intenzione di imporre potenzialmente dazi anche su questi settori.

Questo messaggio contraddittorio mantiene le imprese e gli investitori in stato di allerta.

Occhi su Francoforte: BCE e dati economici sotto i riflettori

Copy link to section

In questo contesto, gli operatori di mercato attendono con impazienza la decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea di giovedì.

Il mercato si aspetta ampiamente un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base.

I responsabili politici, tuttavia, devono soppesare fattori come l’inflazione contenuta – evidenziata dai dati francesi che confermano un IPC annuo dello 0,8% a marzo – rispetto alle rinnovate pressioni economiche derivanti dalle tensioni commerciali e da un euro relativamente più forte.

A complicare ulteriormente la situazione, i dati sul mercato del lavoro britannico pubblicati martedì hanno mostrato che il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,4% a febbraio, ma la crescita salariale (esclusi i bonus) è leggermente aumentata al 5,9% annuo nei tre mesi fino a febbraio.

Questa persistente pressione salariale è un indicatore chiave per la Banca d’Inghilterra nella valutazione del percorso per potenziali futuri tagli dei tassi.

Correnti aziendali: Ericsson in forte crescita, BESI in rialzo

Copy link to section

Oltre ai principali temi macroeconomici, anche le notizie aziendali individuali hanno influenzato i mercati. Il produttore svedese di apparecchiature per telecomunicazioni Ericsson ha registrato un balzo del 6,9% dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre, che hanno superato significativamente le aspettative.

L’azienda olandese BE Semiconductor Industries (BESI) ha registrato un aumento del 7,1% dopo la notizia che la statunitense Applied Materials aveva acquisito una quota del 9%.

Altrove, risultati positivi sono arrivati dal gruppo pubblicitario francese Publicis Groupe (EPA:PUBP) e da Beiersdorf (ETR:BEIG), proprietaria di Nivea.

Il greggio sale con cautela.

Copy link to section

Nei mercati delle materie prime, i prezzi del petrolio sono leggermente aumentati, trovando sostegno nel cauto ottimismo che circonda le potenziali esenzioni tariffarie statunitensi e nei dati che mostrano una ripresa delle importazioni di greggio cinesi a marzo.

Alle 03:15 ET, i futures sul Brent sono saliti dello 0,6% a 65,29 dollari al barile, mentre i futures sul WTI statunitense hanno guadagnato lo 0,7% a 61,97 dollari.

Nel complesso, i mercati europei hanno mostrato un quadro di guadagni cauti, sostenuti dalle speranze di tariffe specifiche per settore, ma frenati dalla debolezza del settore del lusso e dalla persistente nebbia di incertezza che avvolge la politica commerciale globale.