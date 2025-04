Apertura dei mercati indiani: Sensex e Nifty in ritirata dopo il rally record; Infosys e Maruti tra i principali titoli in ribasso.

Mercoledì 16 aprile, i principali indici azionari indiani hanno ceduto parte del terreno nelle prime contrattazioni, con gli investitori che sembravano realizzare profitti dopo il significativo rialzo del giorno precedente, innescato dal sollievo per le politiche tariffarie commerciali statunitensi.

I principali indici sono scivolati in territorio negativo poco dopo l’apertura delle contrattazioni.

Dopo aver festeggiato martedì la sospensione di alcuni dazi da parte del presidente americano Donald Trump con guadagni sostanziali, il mercato ha mostrato segni di consolidamento.

Nella fase iniziale delle contrattazioni, il BSE Sensex è sceso di 119,68 punti, attestandosi a 76.615,21.

Contemporaneamente, l’NSE Nifty 50 ha perso 48,15 punti, scendendo leggermente al di sotto del livello di chiusura del giorno precedente a 23.280,40.

La pressione al ribasso è stata più evidente tra i titoli tecnologici e farmaceutici. All’interno del paniere Sensex a 30 azioni, Infosys ha registrato il calo più significativo, scendendo dell’1,54%.

A seguire, la casa automobilistica Maruti Suzuki, che ha registrato un calo dell’1,35% a ₹11.692,50, ed Eternal [come da testo originale], che ha perso l’1,30% a ₹219,40.

A livello settoriale, l’indice Nifty IT ha subito il peso maggiore della pressione di vendita, scendendo dello 0,94% a 32.963,30.

Anche l’indice Nifty Pharma ha registrato un calo, dello 0,50%, a 20.808,20 punti, così come l’indice Nifty Midsmall IT & Telecom, che ha seguito l’andamento del settore farmaceutico con una diminuzione dello 0,50%, a 8.637,45 punti.

Netto contrasto con l’euforia di martedì.

Questo inizio sottotono contrastava nettamente con la potente prestazione a cui si era assistito solo 24 ore prima.

Martedì 15 aprile il mercato ha registrato un forte rialzo, chiudendo nettamente in positivo.

Sostenuto dalla notizia della riduzione delle tariffe, il Sensex ha chiuso la seduta con un guadagno consistente di 1.577,63 punti (o del 2,10%) a 76.734,89.

Il Nifty 50 ha registrato un ulteriore forte rialzo in termini percentuali, guadagnando 500 punti (o il 2,19%) e chiudendo a 23.328,55.

La manifestazione di martedì ha visto una partecipazione diffusa.

Tra i componenti del Sensex, IndusInd Bank si è distinta per le sue prestazioni, registrando un balzo del 6,84% e chiudendo a ₹735,85.

Tata Motors [riportata due volte nel testo originale con prezzi di chiusura diversi] si è distinta tra i maggiori rialzisti, registrando un aumento del 4,50% e chiudendo rispettivamente a ₹621,80 e ₹3.257,40.

Sorprendentemente, solo due titoli del Sensex – i pesi massimi difensivi ITC (in calo dello 0,36% a ₹420,30) e Hindustan Unilever (in calo dello 0,23% a ₹2.361,05) – hanno chiuso la giornata di martedì in rosso.

A livello settoriale, l’indice Nifty Realty ha guidato la ripresa martedì, schizzando del 5,64% e chiudendo a ₹834,75.

Forti guadagni si sono registrati anche nell’indice Nifty Financial Services Ex-Bank (in rialzo del 3,53% a ₹26.978,65) e nell’indice Nifty Auto (in rialzo del 3,39% a ₹21.246,20).

L’attività istituzionale di martedì ha fornito ulteriori spunti sulle dinamiche di mercato. Gli investitori istituzionali esteri (FII) hanno dimostrato una forte convinzione, emergendo come significativi acquirenti netti con acquisti per un valore di ₹6.065,78 crore di azioni.

Al contrario, gli investitori istituzionali nazionali (DII) sembrano aver realizzato profitti durante il rally, registrando vendite nette per un valore di ₹1.951,60 crore di azioni.

Il calo iniziale di mercoledì suggerisce una potenziale fase di consolidamento dopo la recente forte spinta al rialzo.