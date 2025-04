I dazi doganali riporteranno davvero la produzione negli Stati Uniti?

Il presidente Trump continua ad affermare che i suoi dazi senza precedenti su altri paesi contribuiranno a riportare la produzione negli Stati Uniti.

Tuttavia, un recente sondaggio della CNBC suggerisce che esistono diversi ostacoli legati alla produzione interna che potrebbero ancora scoraggiare le aziende americane dal riportare in patria le catene di approvvigionamento.

Le azioni statunitensi hanno recuperato parte del terreno perso nelle ultime sedute dopo che la Casa Bianca ha concordato una pausa di 90 giorni su quasi tutti i suoi dazi reciproci, ad eccezione di quelli imposti alla Cina.

Tuttavia, l’indice di riferimento S&P 500 è in calo di quasi il 15% rispetto all’inizio dell’anno al momento della stesura.

La produzione negli Stati Uniti costa significativamente di più.

Copy link to section

Oltre la metà dei partecipanti al sondaggio CNBC ha affermato che le aziende statunitensi si troverebbero ad affrontare costi enormemente più elevati se dovessero riportare la produzione negli Stati Uniti.

In realtà, le aziende preferiranno spostare le catene di approvvigionamento in altri paesi a basso dazio, poiché riportarle negli Stati Uniti potrebbe raddoppiare circa il costo di produzione.

In confronto, delocalizzare la produzione in paesi con tariffe più basse si rivelerà molto più conveniente, hanno aggiunto.

Quindi, i dazi di Trump probabilmente faranno perdere alla Cina parte del suo dominio manifatturiero.

Tuttavia, secondo il nuovo sondaggio CNBC sulla catena di approvvigionamento, è improbabile che a trarne beneficio siano gli Stati Uniti.

Perché altrimenti le aziende produrrebbero al di fuori degli Stati Uniti?

Copy link to section

Un altro motivo principale emerso dallo studio della CNBC per cui le aziende potrebbero non delocalizzare la produzione negli Stati Uniti a seguito dei dazi di Trump è la difficoltà nel reperire manodopera qualificata.

Secondo Tim Cook, amministratore delegato di Apple, un incontro di ingegneri di produzione in Cina potrebbe riempire diversi campi da calcio.

Negli Stati Uniti, potrebbe non riempire nemmeno una stanza.

Questo rappresenta un ostacolo importante per il rientro della produzione negli Stati Uniti, come l’amministrazione Trump desidera ardentemente – “le competenze professionali in Cina sono molto approfondite”, ha aggiunto Cook in un’intervista dello scorso anno.

Le agevolazioni fiscali non sono sufficienti a incentivare la produzione interna.

Copy link to section

Il presidente Trump ha promesso significative agevolazioni fiscali alle aziende che si impegnano a riportare le catene di approvvigionamento sul territorio nazionale.

Ma, secondo i partecipanti al sondaggio CNBC, i benefici fiscali non sono sufficienti a compensare i costi di produzione interna nettamente superiori.

Nel complesso, la maggior parte dei partecipanti al sondaggio ha affermato che le nuove politiche commerciali di Trump sembravano più un “bullismo” nei confronti delle aziende americane.

Gli esperti temono che i dazi possano innescare una guerra commerciale quest’anno e spingere l’economia statunitense in recessione nella seconda metà del 2025.

Questo ha spinto diversi analisti di Wall Street a rivedere al ribasso le loro previsioni di fine anno sull’indice S&P 500 nelle ultime settimane.

Bank of America, ad esempio, la scorsa settimana ha abbassato il suo obiettivo di fine anno per l’S&P 500 a 5.600, il che indica un potenziale rialzo di appena il 3,0% da qui.