La guerra commerciale potrebbe spingere ulteriormente l’S&P 500 a questo livello.

Le azioni statunitensi faticano a trovare un punto di appoggio dopo che il 2 aprile il presidente Trump ha annunciato tariffe di ritorsione, o, come alcuni le definirebbero, punitive, su decine di paesi.

I mercati finanziari di tutto il mondo stanno reagendo negativamente ai dazi di Trump, poiché le conseguenti interruzioni della catena di approvvigionamento globale potrebbero portare a una recessione generalizzata.

Sebbene l’S&P 500 abbia già perso circa il 17% a causa dellepolitiche commerciali di Trump, è comunque opportuno procedere con cautela, poiché l’indice di riferimento potrebbe subire ulteriori perdite nei prossimi mesi.

L’S&P 500 potrebbe scendere ulteriormente fino al livello di 4.850.

Secondo Carter Braxton Worth, fondatore e amministratore delegato di Worth Charting, un’analisi più approfondita del grafico SPX suggerisce che il calo delle azioni statunitensi potrebbe non essere ancora terminato.

Nel suo recente rapporto, Worth ha avvertito che l’indice di riferimento potrebbe scendere ulteriormente fino al livello di 4.850, il che indica un potenziale ribasso di un altro 5,0% da qui.

Worth si aspetta che il livello di 4.850 punti funga da supporto significativo, poiché coincide con il picco del mercato post-COVID-19 del 2021, nonché con la “linea di tendenza rialzista del mercato in vigore dal minimo pandemico del 2020”.

“Il nostro lavoro continua a suggerire che il mercato si sta dirigendo verso il picco del 2021/la linea di tendenza quinquennale”, ha scritto la scorsa settimana il veterano del mercato.

Gli strateghi continuano a rivedere al ribasso i loro obiettivi di fine anno per l’indice SPX.

I dazi di Trump hanno spinto diversi strateghi di mercato a rivedere al ribasso i loro obiettivi di fine anno per l’S&P 500 nel 2025, l’ultima in ordine di tempo è Lori Calvasina di RBC Capital Markets.

Calvasina ha citato la continua incertezza proveniente dalla Casa Bianca quando, la scorsa settimana, ha ridotto il suo obiettivo di fine anno per l’indice di riferimento a un minimo di 5.550, il più basso tra le previsioni di Wall Street.

“Con questa mossa, il nostro vecchio scenario ribassista per l’indice quest’anno è diventato il nostro nuovo scenario di base”, ha scritto ai clienti in una recente nota. Calvasina ora prevede che gli utili dell’SPX saranno limitati a 258 dollari, in calo rispetto alla sua precedente previsione di 264 dollari.

Si noti che il nuovo obiettivo di RBC suggerisce che l’S&P 500 chiuderà quest’anno con un calo superiore al 5,0% rispetto al prezzo di inizio del 2025.

Anche i dazi di ritorsione stanno danneggiando le azioni statunitensi.

In risposta ai dazi di Trump, diversi paesi, tra cui la Cina, hanno iniziato ad annunciare dazi di ritorsione sulle merci americane.

La scorsa settimana, Pechino ha annunciato che dal 10 aprile tutte le importazioni statunitensi saranno soggette a una nuova tariffa del 34%, il che potrebbe rivelarsi disastroso per una lunga lista di aziende americane con una significativa esposizione di fatturato in Cina.

Persino colossi come Apple e Nvidia dipendono fortemente dalla Cina per la crescita dei ricavi, il che spiega ulteriormente perché il mercato azionario statunitense sta crollando pesantemente nel contesto della guerra commerciale in corso.

Detto questo, gli analisti di Oppenheimer continuano a prevedere che l’SPX supererà il livello di 7.000 quest’anno, indicando un potenziale rialzo eccezionale di oltre il 35% da qui.