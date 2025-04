La fusione di Ethereum del 2022 potrebbe aver chiuso le porte al mining tradizionale, ma ha aperto un nuovo capitolo nella finanza decentralizzata. Con le piattaforme di mining che prendono polvere, gli ex minatori di ETH sono alla ricerca di nuove fonti di reddito passivo e molti si stanno rivolgendo a CartelFi.

Il nuovo protocollo DeFi afferma di convertire le meme coin inattive in asset produttivi attraverso lo yield farming.

Ad oggi, la prevendita di CartelFi ha già raccolto oltre 940.000 dollari e sta attirando l’attenzione con i suoi pool di staking ad alto rendimento, che parrebbero offrire rendimenti fino al 10.000%.

Questa cifra l’ha resa una delle piattaforme speculative a più rapida crescita negli ultimi mesi.

Il capitale delle meme coin si riversa su CartelFi

Copy link to section

Secondo i dati condivisi da CartelFi, oltre 50 miliardi di dollari in meme coin rimangono inattive nei wallet degli utenti.

La proposta principale di CartelFi è quella di convertire questo capitale in strumenti che generano rendimento tramite pool di staking a lato unico.

Questo approccio mantiene la piena esposizione alle fluttuazioni di prezzo della meme coin sottostante, sbloccando al contempo le ricompense di staking.

I pool di staking sono strutturati in modo da generare commissioni su tutti i depositi.

Queste commissioni vengono successivamente utilizzate per riacquistare e bruciare CARTFI, il token nativo di CartelFi. Questo rappresenta un meccanismo deflazionistico progettato per ridurre l’offerta circolante nel tempo.

La tokenomics della piattaforma è strutturata attorno a quello che definisce un “volano deflazionistico”, in cui ogni azione dell’utente contribuisce a ridurre l’offerta complessiva di CARTFI.

Offrendo un framework in cui le meme coin generano rendimenti mantenendo un potenziale di crescita, CartelFi sta cercando di affermarsi come la prossima evoluzione del yield farming decentralizzato.

Questa proposta di valore sta riscuotendo successo anche tra i minatori di ETH e gli utenti al dettaglio che cercano rendimenti più aggressivi nell’ambiente post-Merge.

I minatori di ETH cercano rendimenti dopo il Merge

Copy link to section

Da quando Ethereum è passato al modello proof-of-stake, migliaia di minatori si sono ritrovati senza una fonte di reddito derivante da hardware che un tempo era redditizio.

Molti si sono rivolti a catene alternative o hanno venduto le proprie attrezzature, mentre altri ora stanno esplorando nuove applicazioni DeFi.

Il rapido slancio della prevendita di CartelFi suggerisce che potrebbe essere una delle alternative più promettenti. Nelle prime 24 ore, la piattaforma ha raccolto 500.000 dollari di finanziamenti.

La prevendita è suddivisa in 30 fasi, ognuna con un incremento di prezzo del 5%, il che ha creato un senso di urgenza tra i potenziali buyer.

Al momento, gli investitori che partecipano alla prevendita stanno realizzando un guadagno di circa il 238%, ipotizzando che i futuri prezzi di quotazione siano in linea con le proiezioni attuali.

Ciò che rende CartelFi particolarmente attraente per gli ex minatori è ciò che promette in merito all’efficienza del capitale investito. Invece di bloccare denaro in monete volatili o lasciarlo inattivo, il protocollo consente ai fondi di lavorare continuamente, contribuendo alla generazione di valore a livello di piattaforma attraverso il suo modello di burning delle commissioni.

Il modello della prevendita incoraggia i flussi di capitale nelle prime fasi

Copy link to section

Con 30 fasi di prevendita, CartelFi incentiva i primi investitori aumentando il prezzo dei token ad ogni nuovo round. Questa dinamica ha generato quello che gli analisti definiscono una FOMO intrinseca, dove i primi ad adottare il progetto vedono guadagni immediati sulla carta, alimentando ulteriormente la spinta sociale.

Il progetto è già diventato un argomento di discussione molto popolare su Twitter e in diversi gruppi Telegram dedicati alle criptovalute, con gli utenti che condividono screenshot dei loro rendimenti e delle dashboard di staking.

La combinazione di yield farming, deflazione basata sul burn e potenziale di crescita speculativa ha creato un nuovo modello ibrido. A differenza delle tradizionali piattaforme di yield farming che si concentrano su stablecoin o token blue-chip, CartelFi si rivolge specificamente alle meme coin, che sono tipicamente escluse dai protocolli DeFi mainstream.

Questo ha aperto una nuova nicchia nel mercato, che combina il potenziale virale degli asset meme con gli incentivi strutturali della finanza decentralizzata.

Ha inoltre alimentato le speculazioni sul fatto che CartelFi potrebbe aprire la strada a protocolli simili che monetizzano altri sotto-settori cripto inattivi.

Il futuro di CartelFi dipende dalla domanda post-lancio

Copy link to section

Sebbene le prestazioni della prevendita di CartelFi siano state positive, gran parte del suo successo a lungo termine dipende dal costante coinvolgimento degli utenti e dalla domanda post-quotazione.

Se i meccanismi di buyback e burning del token funzioneranno come previsto, CARTFI potrebbe diventare un asset deflazionistico ad alte prestazioni.

Tuttavia, la sua dinamica dei prezzi probabilmente rimarrà sensibile al sentiment di mercato più ampio e alla natura imprevedibile dei cicli delle meme coin.

Tuttavia, l’attenzione della piattaforma sull’utilità, sul rendimento e sulla distruzione dei token la distingue dalle meme coin convenzionali.

Trasformando asset speculativi in strumenti efficienti in termini di capitale, CartelFi ha creato un prodotto che attrae sia gli investitori retail che i partecipanti istituzionali, in particolare quelli precedentemente attivi nel mining di Ethereum.