Apertura mista per le borse statunitensi: S&P 500 e Nasdaq in leggero rialzo, Dow Jones in calo di 400 punti.

Giovedì, ultimo giorno di contrattazioni della settimana, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno aperto in rialzo.

Il Dow Jones Industrial Average, tuttavia, ha registrato un forte calo, appesantito da una significativa diminuzione di UnitedHealth.

UnitedHealth è il componente con il peso maggiore nel Dow Jones Industrial Average.

L’S&P 500 ha guadagnato lo 0,4%, mentre il Nasdaq ha registrato un incremento dello 0,4%.

Il Dow Jones è sceso di 463 punti, ovvero dell’1,2%, a causa del crollo del 17% di UnitedHealth dopo aver riportato utili inferiori alle aspettative e aver rivisto al ribasso le previsioni.

L’azienda ha rivisto le previsioni di utile per azione rettificato per il 2025, portandole a un intervallo compreso tra 26 e 26,50 dollari, rispetto alle precedenti stime di 29,50-30 dollari per azione.

Secondo i dati di LSEG, gli analisti si aspettavano un utile di 29,73 dollari per azione per il 2025.

Il gigante tecnologico Netflix pubblicherà i risultati del primo trimestre dopo la chiusura delle contrattazioni di giovedì.

I principali indici sono sulla buona strada per una settimana in perdita, con il mercato chiuso venerdì in occasione del Venerdì Santo.

Il Dow Jones e l’S&P 500 hanno registrato un calo rispettivamente superiore al 2% e all’1,2%, mentre il Nasdaq è sceso di circa il 2% nella settimana.

Il forte calo di mercoledì

Le mosse di giovedì hanno fatto seguito a una forte svendita di mercoledì, guidata da pesanti perdite nei titoli tecnologici.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di quasi 700 punti, mentre il Nasdaq Composite ha perso oltre il 3%.

Nvidia ha guidato il ribasso con un calo di quasi il 7% dopo aver rivelato un onere trimestrale di 5,5 miliardi di dollari legato alle restrizioni sulle esportazioni statunitensi delle sue GPU H20 in Cina e in altri mercati.

I mercati sono stati inoltre penalizzati dalle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che ha avvertito che i dazi di Trump potrebbero spingere l’inflazione verso l’alto nel breve termine e “probabilmente ci allontaneranno ulteriormente dai nostri obiettivi”.

Powell ha osservato che la Fed potrebbe trovarsi ad affrontare uno “scenario impegnativo” nella gestione del suo duplice mandato di stabilità dei prezzi e massima occupazione.

Trump e Powell si scontrano di nuovo.

Giovedì il presidente Donald Trump ha rinnovato la sua richiesta alla Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse e ha suggerito la possibile rimozione del presidente Jerome Powell.

Le dichiarazioni sono seguite al discorso di Powell all’Economic Club di Chicago, dove ha affermato che la Fed si trova di fronte a un difficile equilibrio, poiché i dazi imposti dall’amministrazione complicano le decisioni sul controllo dell’inflazione e sul sostegno alla crescita economica.

“Se ciò dovesse accadere, valuteremmo quanto l’economia si discosta da ciascun obiettivo e gli orizzonti temporali potenzialmente diversi entro i quali si prevede che tali divari si colmeranno”, ha dichiarato Powell, contribuendo a una forte svendita del mercato mercoledì.

Trump ha ripetutamente criticato le decisioni politiche di Powell.

All’inizio di questo mese, due giorni dopo l’annuncio delle tariffe del “Giorno della Liberazione” da parte dell’amministrazione, Trump ha scritto che sarebbe stato “il momento PERFETTO per il presidente della Fed Jerome Powell di tagliare i tassi di interesse. È sempre ‘in ritardo’, ma ora potrebbe cambiare la sua immagine, e rapidamente”.