Il Vietnam, un paese fortemente dipendente dal carbone per il suo fabbisogno energetico, ha ambiziosi piani per aumentare significativamente la sua capacità di produzione di energia entro il 2030.

Secondo un rapporto Reuters, il piano energetico nazionale recentemente rivisto del paese delinea una strategia che privilegia il passaggio alle fonti di energia rinnovabile e l’introduzione dell’energia nucleare.

Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella politica energetica del Vietnam, che mira a ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili e a diversificare il suo mix energetico.

Si prevede che l’espansione delle fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare ed eolica, svolgerà un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi di produzione energetica del paese.

Inoltre, l’inclusione dell’energia nucleare nel mix energetico rappresenta un passo importante per il Vietnam, che sta esplorando fonti energetiche alternative per soddisfare la sua crescente domanda.

Investimenti totali

Questo ambizioso piano riflette l’impegno del Vietnam per lo sviluppo sostenibile e i suoi sforzi per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Passando a fonti energetiche più pulite, il paese mira a ridurre le proprie emissioni di carbonio e a promuovere un futuro più verde.

Il governo vietnamita ha dichiarato che il raggiungimento degli obiettivi richiederà un investimento totale di 136,3 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò equivale a oltre un quarto del prodotto interno lordo del paese nel 2024.

Per evitare le carenze energetiche che hanno allarmato gli investitori stranieri e per ridurre la dipendenza dal carbone, questo polo industriale del Sud-est asiatico deve espandere rapidamente la propria fornitura di energia per far fronte alla crescente domanda di elettricità.

Il governo vietnamita ha annunciato mercoledì sera un piano per aumentare la capacità installata totale a un valore compreso tra 183 e 236 gigawatt entro il 2030.

Si tratta di un aumento significativo rispetto agli oltre 80 gigawatt di fine 2023.

Concentrarsi sul nucleare

Per fare ciò, il paese sta riprendendo gli investimenti nell’energia nucleare, nonostante avesse sospeso il programma nel 2016 a causa di restrizioni di bilancio e del disastro nucleare di Fukushima in Giappone.

Il governo ha annunciato che le prime centrali nucleari, con una capacità combinata fino a 6,4 GW, dovrebbero entrare in funzione tra il 2030 e il 2035.

Hanno inoltre dichiarato che entro la metà del secolo saranno aggiunti ulteriori 8 GW di capacità.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica aveva dichiarato che i piccoli reattori modulari sono ancora in fase di sviluppo, ma che la loro costruzione sarebbe più economica rispetto ai grandi reattori di potenza.

Funzionari hanno dichiarato che il Vietnam ha discusso di questi piccoli reattori modulari.

All’inizio di quest’anno, il governo ha annunciato la sua intenzione di avviare discussioni con partner stranieri, tra cui Russia, Giappone, Corea del Sud, Francia e Stati Uniti, in merito a progetti di energia nucleare.

A seguito di questo annuncio, martedì la Korea Electric Power Corp ha espresso interesse per i progetti nucleari del Vietnam, in occasione della visita nel paese del suo amministratore delegato.

Azioni di potenza

Il governo ha annunciato che il nuovo piano aumenterà la quota di energia solare sulla capacità totale tra il 25,3% e il 31,1% entro il 2030.

Si tratta di un aumento rispetto al 23,8% del 2020. Inoltre, l’energia eolica onshore e nearshore aumenterà tra il 14,2% e il 16,1% entro il 2030, rispetto a quasi zero all’inizio del decennio.

Le autorità hanno fissato nuovi obiettivi a seguito delle preoccupazioni espresse dagli investitori in merito a un adeguamento retroattivo dei prezzi preferenziali per i produttori di energia solare ed eolica onshore.

Il piano delinea un significativo cambiamento nelle fonti energetiche, con la quota delle centrali a carbone sulla capacità di generazione totale che diminuirà da circa un terzo nel 2020 a una percentuale compresa tra il 13,1% e il 16,9%.

Nel frattempo, si prevede che gli impianti di gas naturale liquefatto, attualmente inesistenti nel mix energetico, contribuiranno tra il 9,5% e il 12,3% della capacità di generazione totale.

L’obiettivo del governo vietnamita per l’energia eolica offshore è di 6-17 GW tra il 2030 e il 2035. Sebbene fosse stato fissato un obiettivo precedente di 6 GW per questo decennio, non è ancora stato costruito alcun impianto eolico offshore.