Cosa succederebbe all’economia statunitense se Trump licenziasse Jerome Powell?

La Federal Reserve è la banca centrale più potente al mondo. Gestisce il dollaro, fissa i tassi di interesse globali e svolge un ruolo centrale nella stabilità finanziaria.

La sua indipendenza dalle pressioni politiche è stata considerata non negoziabile fin dalla sua creazione.

Ma ora che l’indipendenza è messa alla prova. Si dice che il presidente Donald Trump stia valutando le opzioni per licenziare il presidente della Fed Jerome Powell.

Se Trump manterrà la promessa, le conseguenze non si limiteranno agli Stati Uniti. Potrebbe innescare una reazione a catena sui mercati globali, sulle valute, sui sistemi di credito e sui flussi commerciali.

È possibile licenziare il presidente della Fed?

Legalmente, Powell può essere rimosso solo “per giusta causa”, non per disaccordi politici. Ma questo ostacolo è ora messo in discussione.

Il team legale di Trump sta testando un caso della Corte Suprema che coinvolge altre agenzie indipendenti.

Se la Corte indebolisse o ribaltasse il precedente del 1935 Humphrey’s Executor , Trump potrebbe ottenere l’autorità di rimuovere Powell senza giusta causa.

Trump ha definito Powell “troppo lento e sbagliato” per non aver tagliato i tassi di interesse più rapidamente, e afferma di avere il potere di rimuoverlo “molto velocemente”.

I consiglieri della Casa Bianca stanno valutando la fattibilità di un licenziamento alla luce di nuove interpretazioni giuridiche.

Se la Corte darà il via libera, la rimozione di Powell potrebbe diventare realtà. E questo avrebbe un costo elevato.

Cosa succede alla Fed se Powell se ne va?

Powell non è una banca centrale monocratica. Presiede un comitato di 12 membri che definisce la politica monetaria.

Ma la sua rimozione probabilmente innescherebbe un’ondata di dimissioni.

Questo dà a Trump la possibilità di insediare persone a lui fedeli, trasformando la Fed in uno strumento politico.

Il costo immediato sarebbe il crollo dell’indipendenza della banca centrale.

Gli investitori non si fiderebbero più della Fed per combattere l’inflazione o gestire l’offerta di moneta sulla base dei dati economici.

La banca centrale entrerebbe a far parte del potere esecutivo. Il risultato sarebbe una perdita di credibilità che potrebbe richiedere decenni per essere riparata.

Un esempio lampante è la Turchia, dove il presidente Erdoğan ha rimosso i vertici della banca centrale che si opponevano ai tagli dei tassi.

Il risultato fu un’inflazione superiore al 70%, una valuta in caduta libera e una fuga di capitali.

Naturalmente, gli Stati Uniti hanno maggiori protezioni intrinseche, ma la direzione di marcia sarebbe la stessa.

Cosa farebbero i mercati?

Il mercato obbligazionario sarebbe il primo a reagire. Gli investitori presumerebbero che qualsiasi sostituto di Powell seguirebbe la spinta di Trump per tassi più bassi, anche se l’inflazione non ha ancora raggiunto l’obiettivo del 2%.

Ciò implica un maggiore indebitamento pubblico finanziato tramite allentamento quantitativo.

I rendimenti dei titoli di Stato aumenterebbero vertiginosamente a causa della svendita di obbligazioni da parte degli investitori. I prezzi delle obbligazioni crollerebbero, creando enormi perdite cartacee per banche, fondi pensione e assicuratori.

La liquidità potrebbe esaurirsi rapidamente. I titoli del Tesoro sono utilizzati come garanzia nei mercati finanziari.

Se il loro valore diminuisse, le istituzioni dovrebbero ridurre la leva finanziaria. Questo potrebbe creare una crisi di credito che potrebbe diffondersi a livello globale.

Il mercato azionario probabilmente subirebbe uno shock iniziale. A titolo di riferimento, il mercato azionario statunitense rappresenta circa il 60% del mercato azionario globale.

Un forte sell-off potrebbe colpire l’S&P 500, innescando i circuit breaker come già visto in precedenti momenti di crisi.

Potrebbe esserci un breve rialzo se un nuovo presidente della Fed tagliasse i tassi, ma non durerebbe. L’aumento dei rendimenti, l’inflazione e la paura di una Fed guidata da politiche restrittive spingerebbero i mercati azionari in un territorio più volatile.

Cosa succede al dollaro?

Nel breve termine, il dollaro potrebbe subire un’impennata. Le liquidazioni forzate e le richieste di margine possono aumentare temporaneamente la domanda di dollari. Ma a lungo termine, il quadro si fa più cupo.

La forza del dollaro dipende dalla fiducia. Se gli investitori ritengono che la politica monetaria statunitense non sia più guidata dalla stabilità a lungo termine, quella fiducia svanisce.

Le aspettative di inflazione si disancorerebbero. Se i mercati credono che la Fed non aumenterà i tassi per contenere l’aumento dei prezzi, l’inflazione diventerà autoalimentante.

Il risultato sarebbe un dollaro più debole, prezzi delle importazioni in aumento e salari reali in calo.

Il dollaro è la valuta di riserva mondiale. Se dovesse perdere questo status, ciò avrebbe ripercussioni su ogni singola economia.

Paesi e aziende inizierebbero a distaccarsi dal dollaro a favore dell’euro, dello yuan o di attività garantite da materie prime. La de-dollarizzazione accelererebbe sicuramente.

Come influirebbe questo sull’economia reale?

Il mercato immobiliare potrebbe subire una spaccatura confusa. Se la Fed dovesse tagliare i tassi sotto pressione politica, i tassi sui mutui potrebbero diminuire, offrendo agli acquirenti più ricchi una finestra temporanea.

Ma l’aumento dell’inflazione annullerebbe questo beneficio. Per la maggior parte delle persone, prezzi più alti, criteri di prestito più rigidi e instabilità del mercato vanificherebbero qualsiasi guadagno. La proprietà della casa diventerebbe più difficile, non più facile.

I mercati del credito si inaspriranno. I rendimenti dei titoli del Tesoro vengono utilizzati per determinare il prezzo di tutto, dai prestiti auto al debito aziendale.

Se quei rendimenti non sono più considerati affidabili, i premi di rischio aumentano.

Le aziende si troverebbero ad affrontare costi di finanziamento più elevati. Le piccole imprese, già sensibili alle condizioni di credito, sarebbero le prime a risentirne.

Gli investimenti diretti esteri rallenterebbero o si fermerebbero. Le multinazionali non possono fare piani a lungo termine in un paese in cui la politica monetaria è imprevedibile e politicizzata.

Infine, i flussi commerciali globali si altererebbero completamente, mentre i capitali si sposterebbero verso giurisdizioni più sicure.

Questo potrebbe mandare in tilt il sistema?

La credibilità istituzionale della Fed è uno degli ultimi baluardi del sistema economico statunitense.

Licenziare Powell manderebbe il messaggio che anche questo baluardo è ora soggetto alla politica.

Investitori e responsabili politici inizierebbero a considerare il “rischio politico” per gli asset statunitensi, un fattore tipicamente riservato ai mercati emergenti.

I modelli di rischio verrebbero aggiornati. Le istituzioni potrebbero iniziare a considerare i controlli sui capitali o le interferenze politiche come parte della loro esposizione agli Stati Uniti.

Le nazioni del G7 potrebbero prendere in considerazione un’azione coordinata per stabilizzare i mercati globali qualora il dollaro dovesse vacillare. Alcune stanno già discutendo alternative all’attuale sistema di valuta di riserva.

Le discussioni sulla possibilità di avere un paniere misto di valute o diritti speciali di prelievo (DSP) stanno già intensificandosi.

Quali sono le conseguenze a lungo termine?

Rimuovere Powell non significherebbe semplicemente sostituire un banchiere centrale. Altererebbe completamente il funzionamento della Federal Reserve e il suo ruolo nell’economia.

Se dovesse diventare uno strumento della Casa Bianca, i mercati si adatteranno. Ma forse non in un modo che avvantaggi gli Stati Uniti.

Una volta persa la fiducia, non è facile riconquistarla.

Gli Stati Uniti passerebbero dall’essere la potenza economica più stabile a essere trattati più come un debitore ad alto rischio.

L’inflazione sarebbe più difficile da controllare. I capitali sarebbero più difficili da attrarre. La crescita economica diventerebbe più volatile.

Se Powell venisse licenziato, la reazione immediata del mercato potrebbe essere brusca, ma il vero pericolo è a lungo termine.

Investitori, istituzioni e governi stranieri lo vedrebbero non solo come un cambio di personale, ma come un cambio di regime.

La Federal Reserve non sarebbe più vista come un’ancora della finanza globale, ma come uno strumento politico.

E questo segnerebbe la fine di un’era.