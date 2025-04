Ramalan USD/CNY: Adakah China akan membiarkan renminbi jatuh semasa perang perdagangan?

Kadar pertukaran USD/CNY meningkat kepada paras tertinggi 7.30 minggu ini, mata tertinggi sejak Februari ketika perang perdagangan meningkat. Ia telah melonjak sebanyak 0.87% daripada paras terendahnya tahun ini, dan beberapa penganalisis percaya bahawa ia boleh melonjak kepada 10 dalam beberapa minggu akan datang.

China boleh menurunkan nilai renminbi

Copy link to section

AS dan China memulakan konflik perdagangan paling ketara dalam beberapa tahun minggu ini. Donald Trump, memetik nombor palsu, mengumumkan bahawa AS akan mengenakan tarif 34% ke atas semua barangan yang diimport dari China. Itu adalah di atas tarif yang diumumkannya dalam penggal pertamanya dan 20% yang dilancarkannya selepas dipilih semula.

Tidak ketinggalan, China juga mengumumkan tarif pembalasan dan langkah lain untuk menghukum AS. Semua barangan yang diimport dari AS, berpotensi termasuk pesawat Boeing, akan menerima tarif 34%. China juga akan menyekat import beberapa barangan Amerika dan menambah lebih banyak syarikat dalam senarai entitinya.

Langkah-langkah ini bermakna konflik perdagangan antara dua ekonomi terbesar itu akan meningkat. Penganalisis percaya bahawa Trump mungkin memutuskan untuk campur tangan dengan menambah lebih banyak tarif ke atas barangan dari China.

China dijangka bekerja keras untuk memulihkan ekonominya. Ia mungkin memutuskan untuk meningkatkan langkah rangsangannya , terutamanya dalam industri pembuatan. Paling penting, China mungkin memutuskan untuk menurunkan nilai mata wangnya, satu langkah yang akan membantu mengimbangi kesan tarif.

China ialah pengeksport terbesar di dunia, dengan kebanyakannya berdagang melibatkan renminbi dan dolar AS. Dalam kes ini, sementara pengimport ke China membayar lebih, pengeksport menghargai renminbi yang lebih lemah kerana ia menjadikan barangan mereka lebih murah sedikit.

Beijing telah membenarkan mata wang tempatan melemah dalam beberapa bulan lepas kerana kadar pertukaran USD/CNY meningkat daripada 7 pada September tahun lepas kepada 7.27 hari ini.

Potensi pemotongan kadar Rizab Persekutuan

Copy link to section

Hasrat China untuk mempunyai renminbi yang lebih lemah semakin datang kerana AS juga mahu menurunkan sedikit nilai dolar untuk menjadikan eksportnya lebih murah.

Trump dan pegawainya telah mengemukakan cadangan tidak rasmi yang dikenali sebagai Perjanjian Mar-a-Lago yang bertujuan untuk memaksa negara menerima dolar AS yang lebih lemah dan kadar faedah yang lebih rendah pada pelaburan Perbendaharaan AS mereka. Negara-negara yang menerima perkara ini berlaku kemudiannya akan dilindungi oleh AS.

Satu cara AS boleh menurunkan nilai dolar AS adalah dengan Federal Reserve mengurangkan kadar faedah. Walaupun Jerome Powell telah membayangkan bahawa Fed tidak akan mengurangkan kadar, penganalisis percaya bahawa ia hanya menunggu masa. Ini adalah mesej yang dihantar oleh hasil bon AS selepas menjunam ke paras terendah dalam beberapa bulan.

Penganalisis Goldman Sachs meramalkan tiga pemotongan kadar pada akhir tahun ini, lebih tinggi daripada dua yang telah dibayangkan oleh Fed.

Analisis teknikal USD/CNY

Copy link to section

USD/CNY chart by TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa kadar pertukaran USD/CNY telah melantun semula dalam beberapa hari yang lalu, bergerak daripada paras rendah 7.2176 pada 12 Mac kepada 7.28 hari ini. Ia telah bergerak sedikit di atas rintangan utama pada 7.2765, tahap tertinggi pada 24 Jun.

Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 25 hari telah membentuk corak silang yang menaik. Juga, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah menghala ke atas.

Pasangan ini telah membentuk corak kepala dan bahu songsang kecil, tanda kenaikan harga yang popular. Oleh itu, laluan rintangan paling sedikit adalah ke atas, dengan sasaran awal untuk diperhatikan berada pada 7.3325, tahap tertingginya pada bulan Januari. Pergerakan di atas tahap itu akan menunjukkan lebih banyak keuntungan, berpotensi kepada 8.