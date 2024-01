Prijsvoorspelling Axelar (AXL) nu stijging voortduurt: is het een koop?

De prijs van Axelar (AXL) is de afgelopen weken enorm gestegen doordat de vraag naar cryptocurrencies stijgt. Het token steeg naar een hoogtepunt van $1,2797, een recordhoogte. Het is met ruim 280% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. Deze rally heeft de totale marktkapitalisatie op ruim $611 miljoen gebracht.

Waarom stijgt het AXL-token?

Copy link to section

Axelar is een toonaangevende speler in de crypto-industrie. In tegenstelling tot andere netwerken werkt Axelar achter de schermen om de grootste platforms in de branche van stroom te voorzien. Het omschrijft zichzelf als Stripe voor de blockchain-industrie. Stripe is een fintech-bedrijf dat betalingen verwerkt voor bedrijven als Amazon, Shopify, Salesforce en Google.

Axelar is de drijvende kracht achter enkele van de bekendste platforms in de branche. Enkele van de beste dApps in het ecosysteem zijn dYdX, PancakeSwap, KyberSwap, Pangolin en Lido. Andere in het ecosysteem zijn Seedify, Kado en Decentraland.

De prijs van Axelar stijgt naarmate meer netwerken blijven stijgen. De meest recente integratie was Vertex Protocol, een van de grootste DEX ter wereld. Het werkte ook samen met Centrifuge, een platform voor Real World Assets (RWA). Het werd ook vermeld door Upbit.

With the integration of @vertex_protocol, DEXs building with Axelar network are handling more than half the total 24h market volume on any given day 🦾https://t.co/Tm1HR2HOPr



What this means for the cross-chain narrative 🧵 👇 — Axelar Network (@axelarnetwork) December 12, 2023

De prijs van Axelar is ook gestegen vanwege het groeiende DeFi-ecosysteem. Uit gegevens van DeFi Llama blijkt dat Axelar zijn Total Value Locked (TVL)-stijging heeft laten groeien tot meer dan $613 miljoen, wat een recordhoogte is. Het aantal wekelijkse commits in het ecosysteem is gestegen naar 207.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Het belangrijkste is dat de prijs van Axelar-tokens is gestegen vanwege de aanhoudende crypto-bonanza, waardoor de meeste tokens zijn gestegen. Bitcoin is gestegen naar meer dan $43.000, terwijl de totale marktkapitalisatie in het ecosysteem is gestegen naar meer dan $1,7 biljoen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cryptocurrencies hebben grote tegenwind, waaronder een dalende inflatie, de aanstaande Bitcoin ETF en de komende halvering van Bitcoin. Dit alles heeft geleid tot de Fear of Missing Out (FOMO).

Axelar prijsvoorspelling

Copy link to section

AXL-grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de prijs van het AXL-token de afgelopen weken een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt. Recentelijk heeft het token het belangrijke weerstandspunt van $1,036 omgezet in support. Dit was een cruciaal niveau aangezien het in februari van dit jaar het hoogste punt bereikte.

Axelar blijft boven de 50- en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het belangrijkste weerstandspunt van 70 is gestegen. Daarom zijn de vooruitzichten voor de munt bullish, met een volgende punt om naar te kijken $1,50.. De stop-loss van deze prijs bedraagt $1,0367.